‘Leer es una fiesta’: vuelven los libros al Retiro este fin de semana

Con la primavera, vuelve a Madrid –los días 4, 5 y 6 de junio– ‘Leer es una fiesta’, evento que se celebró por primera y última vez semanas antes del confinamiento del año pasado. Año y medio después, quiere volver a encontrarse con los lectores, aunque sea con metro y medio de distancia, aunque no podamos ir todos… Aunque no sea la gran fiesta de 2020. Por eso este año ‘Leer es una fiesta’ monta ‘Libros en el parque’. Una nueva acción de un grupo de maravillosas libreras de Madrid que durante un fin de semana desarrollan en el Retiro esta iniciativa con el objetivo de crear y afianzar lectores en torno al libro infantil, poniendo en valor a sus autores.

Las librerías especializadas en literatura infantil y juvenil El Dragón Lector, Kikirikú y la Bruja, Letras sobre Ruedas, Liberespacio y Turuletras, que cuentan una vez más con la complicidad de la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, serán las encargadas de organizar todo un fin de semana en torno a la lectura. Los días 4, 5 y 6 de junio en Libros en el parque vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos con nuestros autores favoritos, como José Carlos Andrés, Begoña Oro, Margarita del Mazo, Pedro Mañas, David Sierra, entre otros, que firmarán libros y tendrán encuentros con sus lectores en el exterior de la biblioteca municipal del Retiro. Eso sí, contando con todas las medidas de seguridad según los protocolos covid.

Durante esos tres días vamos a recuperar, aunque sea con mascarillas, con geles hidroalcohólicos, con distancia de seguridad y sin selfies con nuestros autores más admirados, esas primaveras de fantasía que hasta hace dos años nos regalaba la añorada Feria del Libro de Madrid (y que volverá en septiembre).

Hemos hablado con Ester Madroñero, de Kirikú y la Bruja, una de las promotoras del evento.

¿Por qué vuelve ‘Leer es una fiesta’?

Leer es una fiesta vuelve porque la situación de pandemia sigue, pero llega el buen tiempo y se pueden empezar a realizar cosas con mucho cuidado al aire libre. El Retiro en junio es un lugar de libros, y por eso queremos que vuelvan los libros al Parque. Creo que con cuidado, con filas que vamos a dinamizar, para que sean divertidas pero a la vez muy seguras en el exterior, se puede volver a conectar a los lectores con sus autores, que es una de las grandes funciones de las librerías. Por lo menos, de librerías activas como son las nuestras.

¿Qué va a ser ‘Libros en el Parque’?

La acción de Libros en el Parque es llenar otra vez el Retiro de libros, porque la primavera del Parque lleva muchísimos años oliendo a libros. Va a ser una acción para poner en valor y dar la oportunidad a los autores de libros infantiles y juveniles, aunque sea con la pequeña muestra de este fin de semana, para intentar volver al mundo real y salir de las pantallas. Queremos romper el distanciamiento digital gracias al buen tiempo. La relación entre los autores de los libros y los lectores es un privilegio y gracias a las libreras podemos provocar estos encuentros.

¿Cómo habéis vivido este tiempo de pandemia la relación con los lectores y con los autores?

Todas las librerías que teníamos construida una comunidad, una vez que reabrimos nuestras puertas en mayo de 2020, hemos sentido el apoyo de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Volver a reabrir en tiempos de pandemia ha sido más laborioso, ya que hemos tenido que interiorizar un montón de historias nuevas de protocolos covid para darles seguridad a nuestros clientes. Teníamos una cierta responsabilidad; tras la salida del confinamiento más duro, teníamos que levantarnos y, aún con el miedo en el cuerpo, había que aprender a tener los sitios abiertos en esta etapa distinta de nuestras vidas. En un primer momento pensaba que las librerías éramos las responsables de tirar del sector, de las editoriales, de los distribuidores, que éramos punto de venta imprescindible. Un año después, ahora creo que somos las responsables de poner a los autores en contacto con sus lectores.

¿Qué generan las librerías especializadas en literatura infantil respecto a las librerías genéricas?

Cada librería tiene una serie de relaciones con su público, con su autores, con sus editoriales y tienen la posibilidad de conectarles. Las de infantil quizás tengamos además muy buena relación entre nosotras. La comunidad de literatura infantil tiene una relación menos complicada que la literatura de los adultos. Somos capaces de unirnos para hacer algo juntos que sirva para dar visibilidad hacia fuera, demostrar que los libros molan, que leer es divertido, que conectar con el autor que te ha ilusionado puede ser fantástico. Las librerías de infantil somos más ruidosas y más enredosas, somos un grupo relativamente pequeño, que tenemos muy buena relación. Yo soy muy activista y, como soy la más anciana del lugar, pues me escuchan y se dejan enredar.

¿Podremos comprar libros?

Tendremos los libros de los autores que firman durante todo el fin de semana, y luego llevaremos un pequeña selección para bebés y pre-lectores y otra pequeña selección de libros de conocimiento para grandes expertos en castillos, el cuerpo humano, la prehistoria, el universo…

¿Cómo se consigue que una biblioteca pública como la Eugenio Trías se sume a esta aventura?

A base de entendernos, la Biblioteca Eugenio Trías, tanto su personal como su directora, tienen una relación muy fuerte con la librería Kikirikú y la Bruja desde que abrió la biblioteca y vinieron la directora y la subdirectora a hablar conmigo y me propusieron un trueque. A cambio de formación del equipo de la biblioteca, porque era gente que no tenía ninguna experiencia en literatura infantil ni en el mundo infantil, me ofrecían promocionar la librería en su biblioteca, ya que estamos las dos en el mismo distrito. Llevamos muchos años de relación y esto nos ha permito entendernos, comprendernos, conocernos… Somos muy, muy cómplices y las dos partes estamos muy dispuestas a provocar cosas. Tenemos el mismo objetivo de descubrir que el libro es una fiesta, crear nuevos lectores, abrir las puertas de los libros para que la gente tenga la oportunidad de pasar.

