‘El Legado de las Mujeres’: Rescatar referentes femeninos de la cultura

Las iniciativas se suceden para visualizar el valor del trabajo de las mujeres. Pero estas son muy importantes cuando entroncan con la educación. Esto es lo que persigue el proyecto europeo ‘Women´s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity’ (Legado de las mujeres: nuestro patrimonio cultural para la equidad) a la que España se ha sumado. Y cuya finalidad es recuperar la olvidada autoría femenina y corregir la visión androcéntrica de la cultura trasmitida en la educación. El objetivo no era crear una historia feminista, sino una historia rigurosa, científica y completa, en vez de la versión mutilada que se nos ofrece.

El legado de las mujeres en España es una asociación formada por profesores que tienen el interés por transmitir a las alumnas/os de Secundaria una visión más amplia de las disciplinas que estudian al darles referentes femeninos. “Encontrarlos ayuda a las estudiantes a tener mayor confianza a la hora de asumir retos”, expresa Mercedes Gómez-Blesa, filósofa y vicepresidenta de la asociación. “En 2019, un grupo de profesoras y profesores de Secundaria de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Valencia decidimos crearla con el firme propósito de subsanar la ausencia femenina en los libros de texto y en el currículo de Secundaria. La presencia de mujeres en dichos manuales apenas alcanza un 7,6%, según el estudio realizado en la Universitat de València por la presidenta de la asociación, Ana López-Navajas, explica Gómez-Blesa, para quien “hay que erradicar la creencia de que el saber es solo cosa de hombres”. “En este sentido es una de las carencias del sistema educativo. Además, es una forma distorsionada de contar la historia”.

“El objetivo no era crear una historia feminista, sino una historia rigurosa, científica y completa, en vez de la versión mutilada que se nos ofrece”, dijo Rosa Montero en la presentación de la iniciativa que, a principios de mayo, tuvo lugar en Valencia, ya que, en cierta manera, está liderada por su Consellería de Educación. Pero las presentaciones se irán sucediendo, ya que el proyecto abarca a todas las comunidades autónomas.

Listo para consulta

Para corregir el déficit de autoría femenina, este colectivo ha trabajado en una base de datos gratuita, ya disponible online para consultar la vida y la obra de mujeres, para ser usadas en el aula, por materias y niveles. “Este banco de recursos ya está al servicio del profesorado de Secundaria para que puedan trabajar los diferentes bloques temáticos a través de la obra de las mujeres seleccionadas. Hemos creado la metodología, por lo cual esto es exportable a cualquier lugar y, por lo tanto, pueden beneficiarse de ella colegios y universidades. A este proyecto ya se han sumado instituciones de Escocia, Lituania e Italia. Ahora hay un acuerdo con Jordania. Trabajamos en cuatro lenguas: castellano, catalán, francés e ingles”, comenta Gómez-Blesa. Entre los últimos Mapas de Escritoras presentados, el de Asturias, que se organizó a finales de mayo en Oviedo.

Mapas de escritoras

Su próximo reto es la elaboración de un catálogos de autoras, tanto de obra artística, obra musical y de obra literaria. Del trabajo realizado llama la atención sus mapas de escritoras. “Surgieron porque se publicó el mapa de escritores madrileños y no había ni una sola mujer. ¿Cómo era posible esto? A Natividad Sánchez, una compañera nuestra, se le ocurrió hacer el mapa de las escritoras andaluzas. Lógicamente, le empezaron a salir numerosísimas, desde su origen andalusíes hasta las nacidas en la década de los noventa. Así que sumó nada menos que 200 escritoras”.

Una iniciativa que continuaron con otras comunidades autónomas. “Las condiciones que pusimos para aparecer en los mapas es que al menos tuvieran dos obras publicadas, para ver que había una vocación literaria. Otro criterio fue introducirlas por nacimiento y no por residencia, para que no hubiera duplicidades. Decidimos hacer caricaturas de ellas para unificar el diseño. Nos faltan Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana”. En un futuro les gustaría hacer estos mapas con artistas y científicas.

“Los relatos son sesgados en las diferentes disciplinas por puro desconocimiento de la historia. Los historiadores hombres no han tenido en cuenta a las mujeres. Hay un prejuicio establecido, por el cual se piensa que en épocas anteriores no ha habido aportaciones femeninas y eso no es cierto. Cuando investigas un siglo, compruebas su existencia y sus trabajos”, expresa Gómez-Blesa. Pongamos un ejemplo, espeta: “¿Cómo nos han relatado la Generación del 27? Como una generación masculina, y hasta que no sale un documental como Las sin sombrero, de Tània Balló, no se toma en serio a las mujeres de la generación. Estas iniciativas cambian el relato. Ahora se están visualizando otras; por ejemplo, Carmen Burgos y Concepción Arenal, que no solo fue una gran penalista, sino también cofundadora de la Cruz Roja, la que pensó en la asistencia social para que dejara de ser una caridad.

Textos feministas

Destaca también esta filósofa la importancia de realizar ediciones críticas de clásicas hispánicas; para ello están colaborando con la colección Clásicos Hispánicos, donde hay i-Books de clásicos de la literatura española de descarga gratuita, ya que se encontraron que en esta página solo había obra de dos mujeres. “Así que nos propusieron colaborar para completar ese vacío. Ya se han hecho ediciones críticas sobre los textos feministas de Pardo Bazán. Yo acabo de hacer una edición critica sobre textos de Concepción Arenal, y hay previstos los textos feministas de Rosalía de Castro, otro sobre una antología de poetas del siglo XIX y una antología de obras teatrales”.

Señala Gómez-Blesa que las filósofas no salían mejor paradas: “En el currículo de Filosofía no había ninguna mujer, ahora hay ocho. ¿Cómo se han podido explicar los derechos humanos sin hablar del de las mujeres?, sin tener en cuenta a quien los escribió, Olympe de Gouges, y que perdió la cabeza por ello. O El segundo sexo, de Simone de Beauvoir; eso no solo es feminismo, es también filosofía. En el relato de las ideas del mundo ellas también cuentan. Han querido que tengamos una visión de excepcionalidad. Por eso, nuestro trabajo no quiere caer en ello. Estas mujeres no vivieron aisladas; han influido en otras personas. El reto es llegar a una población general. Solo incorporándolas al sistema educativo es posible, ya que este es el que distribuye el conocimiento. En los últimos 20 años, en la Universidad se han dado los estudios de género que han ayudado a solventar los olvidos por la visión androcéntrica del saber”.

Este avance es el que se quiere para la educación secundaria y así poder recuperar El legado de las mujeres y rescatar del olvido sus nombres y sus contribuciones. Además de ayudar a fomentar vocaciones que no son exclusivas de los hombres.

