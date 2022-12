Libros con jirafas, robots, mujercitas y conejitas para la Navidad

Vuelve a ser Navidad y puede que nos vuelva a pillar desprevenidos una vez más a la hora de cumplir con los deseos de los más pequeños de la casa. Sus deseos llegan a ser infinitos. Lo llegan a querer todo. Hay tantas opciones y nos hemos puesto tan pocos límites los adultos a la hora de complacerles, que todo nos parecerá poco. Pero propongámonos ser y hacerles ser más responsables e incluyamos hermosos libros con buenas historias para ayudarles a crecer y acompañarles, y hacerles ver que una buena historia es también un buen regalo. La lectura de un libro abre una puerta que jamás se va a cerrar. Por eso en cada nueva Navidad me gusta recomendar libros para compartir. Libros maravillosos que nos van a hacer disfrutar y descubrir nuevos mundos. Con historias llenas de fantasmas que habitan en una mansión misteriosa u otras comprometidas con el medio ambiente, la educación o el Amazonas. Aquí van 13 recomendaciones.

‘Pez’. Emilio Urberuaga y Javier Zabala. Bululú.

No hace falta tener alas para volar. Pez es un inconformista, y ni el mar, ni la tierra, ni el cielo son suficientes para ahogar sus ansias de explorar y recorrer mundo. Este canto a la libertad quiere invitar a niñas y niños y a los propios adultos a ser creativos, a que crean en su desarrollo personal, a que sean políticamente incorrectos. A que no se conformen con nada y lo pongan todo en duda. Emilio Urberuaga y Javier Zabala, dos de los autores más grandes del álbum ilustrado en nuestro país, unidos para ofrecernos un libro imprescindible.

‘Robotland, guía a través de la historia de los robots’. Berta Páramo. Zahorí.

Desde niño, siempre he querido tener un robot para que hiciera todas esas cosas que siempre no he querido hacer. Pero desde que conozco el libro de Berta Páramo tengo más ganas que nunca de tener uno. Y es que gracias a Robotland me he adentrado en un mundo donde he podido comprender y conocer mejor todo tipo de máquinas y androides. Una guía que me ha hecho descubrir que los robots son más antiguos de lo que nos pensamos, que los necesitamos para que vayan a lugares inexpugnables y qué estamos rodeados por ellos mucho más de lo que creemos. Pero: ¿Se terminarán rebelando contra nosotros?

‘Toletis y las Jirafas’. Rafa Ruiz y Elena Hormiga. MadLibro.

La saga toletiana de realismo mágico-ecológico llega a su cuarta entrega. Rafa Ruiz y Elena Hormiga nos llevan a un pueblo donde se desatan tormentas de haches aspiradas, surgen misteriosos agujeros negros en el suelo y en cualquier momento todo se llena de churripepitas. Un pueblo donde las cabritillas y las cigüeñas opinan, donde llegan magas para adivinar el futuro y hay casas repletas de divertidas palabras nuevas. Doce cuentos. Un libro perfecto para que niños y niñas de 7 a 107 años comiencen a ver las cosas de una manera distinta, más fluida, tranquila e imaginativa. (A la venta en Mad is Mad).

‘Ainhoa revoltosa’. José Carlos Andrés y Lucía Serrano. NubeOcho.

Hay que ser muy gamberro para escribir este libro tan lleno de vida y humor. Se han escrito ya varios libros cuyos protagonistas tienen algún tipo de discapacidad. Pero pocos lo han hecho con tanta valentía y buen rollo. Ainhoa es la prota de este libro y es ahora una mujer real, que ha reivindicado durante toda su vida su derecho a ser diferente y a que la traten con igualdad, y de eso precisamente va este libro. Ainhoa era una niña que se caía muy a menudo, cuando bailaba, cuando corría, no aguantaba nada entre sus manos… Y un buen día los médicos descubrieron que sus músculos no funcionaban nada bien. Pero eso a Ainhoa no le impide ser la más revoltosa de sus hermanos… En aquella casa, gracias a sus gracias nadie se aburre jamás.

‘Hay un fantasma en esta casa’. Oliver Jeffers. Andana Editorial.

Todos sabemos que en muchas casas dejas las cosas en un sitio y aparecen en otros. Que hay ruidos que no puedes explicar y que a medianoche sientes que te hacen cosquillas en los pies y no ves a nadie. En todas estas ocasiones siempre vas a sospechar de los fantasmas. Pero como nunca los has visto, ni sabes cómo son, ni dónde se esconden…, siempre le echarás la culpa al viento, a algún ratón que se coló desde la calle… Pero ¿qué pasaría si algún día consiguieras ver alguno? Si eres valiente y no temes llevarte ningún susto, estás invitado a entrar en esta casa donde los fantasmas se esconden donde menos te lo esperas; solo los y las más espabiladas los encontrarán.

‘¡Ey, ey, ey, Taxi!’. Saša Stanišić y Katja Spitzer. Takatuka.

Un taxi puede ser un vehículo maravilloso, como lo puede ser la escoba de una bruja, pero sobre cuatro ruedas. Te montas en él y te lleva adonde tú quieras. Y es que en un taxi pueden suceder mil cosas. El autor de este libro ha creado junto con su hijo un mundo insólito, con leyes propias, que comienzan siempre con un viaje en taxi y que puede conducir a cualquier lado, a través del tiempo y del universo, y que concluye siempre de vuelta a casa. Historias hilarantes que te llevarán a conocer piratas y dragones.

‘Pregúntale a tu padre’. Davide Calì y Noemi Vola. Liana Editorial.

Cuando cualquier adulto tenemos entre manos un marrón con una niña o un niño… siempre recurrimos a la frase mágica de pregúntaselo a… a papá, al abuelo, al vecino del 5º, al tío de Murcia…, al que sea, antes de armarnos de valor y dar respuestas a preguntas incómodas. Y de eso precisamente va Pregúntale a tu padre…, un libro que se quiere especializar en deshacerse de marrones del tipo: ¿podemos tener un perro?, ¿qué quiere decir homosexual?, ¿por qué no puedo comer más helado?

‘Una noche fuera’. Ho Baek Lee. Kókinos.

Una noche en la que las personas de la casa la han dejado sola, una curiosa conejita decide entrar y probar a hacer todas esas cosas tan raras que hacen las personas en su día a día y que ella observa desde su rincón en el balcón… Esta deliciosa conejita nos va a enamorar en su intento por disfrutar de pequeños momentos, que los humanos no disfrutamos por considerarlos rutinarios. Y aunque va a intentar que no se note nada que ha pasado por allí, unas pequeñas caquitas que se le han caído la pueden delatar.

‘Más allá del bosque’. Nadine Robert y Gérard Dubois. Pípala.

Arturo y su padre viven en una pequeña granja en medio de un claro rodeado por un bosque muy oscuro. Nadie se ha atrevido a cruzarlo jamás y ellos dos se mueren de curiosidad por saber qué hay más allá de esos árboles tan frondosos que todo lo tapan. Así que se ponen a levantar una alta torre, que tiene que ser gigantesca si quieren conseguir ver qué hay más allá. Entre los dos va a resultar difícil…, pero van a contar con la ayuda de todos sus vecinos.

‘Esperando el amanecer’. Fabiola Anchorena. Kalandraka.

Hace mucho que los animales de la selva no ven el amanecer. Ni tampoco la Luna entre las estrellas, ni sienten caer la lluvia. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán cansado de aparecer? Dicen los rumores que se esconden en lo más profundo del bosque…, así que todos parten hacia allí. Pero no están escondidos allí, es que un intenso incendio lo tiene todo sometido a una absoluta oscuridad. Los animales, al acercarse al incendio, sienten el calor y las llamas, que les provocarán tanto miedo que intentarán huir. Un libro que nace del miedo, de la incertidumbre y de la angustia que sintió su autora cuando en 2009 la Amazonia ardió a causa de uno de los peores incendios que ha sufrido en los últimos años. Un libro necesario para concienciarnos de todas aquellas cosas que estamos perdiendo por convertimos en seres egoístas y acaparadores.

‘Todos mis defectos’. Juan Arjona y Christian Inaraja. Libre Albedrío.

El protagonista de este libro no tiene remedio, no sabe dónde deja los zapatos, pone cara fea cuando se enfada, le duele la barriga cuando se atiborra de patatas fritas, quiere que le cuenten mil veces el mismo cuento, es incansable… Lo único que le pasa es que es una persona normal y corriente con todos sus defectos. Como lo son todas las niñas y niños de este mundo. ¿O tú acaso conoces a alguien que no sea así?

‘Feliza’. Mo Gutiérrez Serna. Thule.

A Feliza le encanta observar y aprender. Y como es pequeña e inquieta, todo el mundo le dice lo que tiene que hacer para ser mayor. Le dicen que confíe en sí misma, que si se esfuerza conseguirá sus sueños, que llegará alto si trabaja lo suficiente… Le dan un montón de consejos para cuando sea mayor. Sabe que algún día crecerá, pero ella, de momento, quiere seguir siendo pequeña y seguir soñando.

‘9 kilómetros’. Claudio Aguilera y Gabriela Lyon. Ekaré.

Un niño sale al alba de su casa cada mañana. Mientras se interna por bosques de arrayanes y atraviesa caudalosos ríos, cuenta sus pasos. ¿Adónde lo lleva este largo camino? A la escuela. A la escuela, como millones de niñas y de niños de todo el mundo. Algunos tienen el cole cerca, pero esa suerte no la tienen miles y miles de niñas y niños que han de recorrer largas distancias todos los días, muchas veces por caminos muy peligrosos, para cumplir su derecho a la educación.

‘Mujercitas’. Louisa May Alcott y Antonio Lorente. Edelvives.

Siento debilidad por los clásicos de la literatura cuando vuelven a ser editados por grandes ilustradores. En esta cuidada edición de la obra más aclamada de Acott, las hermanas March cobran nueva vida gracias a las ilustraciones de Antonio Lorente, quien refleja, a través de un minucioso trabajo artístico, las diferentes personalidades de estas jóvenes en su camino hacia la vida adulta.

