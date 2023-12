Libros infantiles para una Navidad distinta y más auténtica

¿Eres de los que se meten en la centrifugadora de la Navidad nada más comenzar noviembre? ¿O de los que, al grito de ‘It’s Time!!!’ de Mariah Carey empiezas a poner luces por todas partes sin importarte la crisis climática? ¿O tal vez de los que todas tus historias de Instagram de noviembre y diciembre van acompañadas con el ‘All I want for Christmas is you’ como banda sonora? Da igual el tipo de fan de la Navidad que seas, nadie va a juzgar tu pasión por estas fechas. ¿Pero sabrías salir airoso de un intenso trivial donde te preguntarán cuál es el origen de la Navidad, por qué se ponen luces, por qué la Navidad cae en 25 de diciembre, cuándo se montó el primer Belén?… Si eres un ferviente seguidor de la Navidad pero suspendes en conocimientos…, creo que necesitas urgentemente leer este artículo sobre ‘La Navidad desconocida’ y otros siete fantásticos libros en torno a los días que estamos a punto de celebrar por todo lo alto.

Todo lo que deberías saber sobre la Navidad y nunca supiste dónde preguntar esta aquí, en La Navidad desconocida, escrito por Gema Sirvent, ilustrado por Armand y publicado por Takatuka. Un libro que recorre una festividad que se ha extendido por todo el mundo. Adéntrate en este libro y sabrás que muchos de sus ritos y símbolos tienen su origen en las antiguas celebraciones del solsticio de invierno, cuando se daba la bienvenida al nuevo ciclo de luz y vida, justo en la noche más larga del año.

Hemos hablado con la autora del libro. Al final de la entrevista, no os vayáis porque la acompañamos con una lista de libros ilustrados que hablan de la Navidad para leer en estas frías tardes junto a un buen chocolate calentito.

Gema, ¿cómo surge la idea de este libro?

La idea surge de mi editor en Takatuka, Patric de San Pedro, en una Feria del Libro de Madrid. Él tenía la inquietud, desde hacía mucho tiempo, de publicar una obra que hablara del origen pagano de la Navidad. Me propuso escribir un libro informativo que conectara a los lectores con la celebración del solsticio de invierno, ya que los ritos que celebramos en esta época están íntimamente ligados a las estaciones, las cosechas y el culto al sol como símbolo de vida. A Patric le interesaba mucho que mostráramos cómo todas estas tradiciones relacionadas con el cambio de ciclo han ido transformándose por interacción entre las diferentes culturas, la religión, las migraciones, la literatura, el cine o la globalización.

¿Que fuentes usaste para documentarte?

He estado aproximadamente cinco años trabajando de forma intermitente en el proyecto; he leído todos los libros que han caído en mis manos sobre Navidad, tradiciones, ritos y leyendas relacionadas con el solsticio de invierno, recopilado artículos de revistas de antropología, historia, viajes, etc… Ha sido un trabajo lento de documentación, de contrastar, sintetizar y decidir qué entraba y qué dejábamos fuera. La idea es que fuera un libro ameno, divertido, que mostrara toda la riqueza cultural que rodea a los ritos que hoy celebramos, no solo en nuestro país o en Occidente, también en otras culturas. Ha sido complicado encontrar el equilibrio para que fuera una lectura atractiva sin dejar de ser rigurosa; creo que también han sido clave las bellísimas ilustraciones de Armand, que le dan un toque humorístico, sutil y magnético.

¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de documentarte?

Me he encontrado muchas contradicciones, ha sido complicado verificar algunas tradiciones, las más antiguas por razones obvias, pero también otras tradiciones paganas que beben de las leyendas y de las supersticiones de cada región o algunas que son muy locales. He intentado ser lo más rigurosa posible, pero a veces ha sido complicado concretar y descartar algunos datos que no hemos podido contrastar. O elegir con qué versión de cada leyenda nos quedábamos. Al pertenecer a la cultura popular de cada pueblo y beber la mayoría de la tradición oral existen muchas variantes, no podíamos incluirlas todas, tampoco era nuestra intención crear una tesis sobre el tema o un estudio antropológico. Así que hemos priorizado el ritmo; el objetivo es despertar la curiosidad del lector, mostrar un mosaico de la gran diversidad de tradiciones y cómo parten de un mismo origen: atravesar la larga noche y dar comienzo a un nuevo ciclo, donde los días se alargan y la vida vuelve a la Tierra.

De todos los contenidos del libro, ¿cuáles son los qué más te han sorprendido?

Me sorprende, y a la vez me reconforta, ver lo parecidos que somos los seres humanos en todas las culturas. Todos esperamos lo mejor de la vida, buscamos a la familia y amigos en los momentos más oscuros y compartimos buenos augurios y deseos para el futuro, ya sea alrededor de una mesa llena de comida, un árbol, una chimenea, compartiendo historias, regalos o cantando de casa en casa.

La Navidad cada día empieza antes y estamos empezando a normalizar que una vez que termina Halloween sea ya tiempo de Navidad. ¿Cuándo debería empezar la Navidad?

Según la tradición, deberíamos empezar a prepararnos para la Navidad el día 1 de diciembre, que es el periodo en el que da comienzo el Adviento para los cristianos. Es decir, cuatro domingos antes de Nochebuena, y suele durar entre 22 y 28 días. Pero es cierto que cada año la Navidad parece que comienza antes, nada más terminar Halloween, ¡un mes antes de lo que debería! Pero si tenemos en cuenta la velocidad a la que vivimos, casi es comprensible. En este libro intentamos recuperar ese espíritu más pausado y que conecta con una celebración muy bella que tiene que ver con nuestro lugar en la Tierra, y no con el desenfreno al que nos vemos expuestos hoy en día.

¿Qué elementos tienen que darse para que sea Navidad?

Bueno, que sea Navidad en un lugar depende mucho de la tradición de cada país, pero hay elementos comunes en muchas culturas, el árbol, las velas, las canciones, las recetas típicas y, sobre todo, las reuniones de familiares y de amigos. Debido al calado de esta celebración en la cultura popular y a la globalización de las ficciones relacionadas con la Navidad, ya sea literatura, cine o publicidad, hemos acabado adoptando las tradiciones del norte de Europa, de los migrantes que llegaron a EE UU, parece que ya no hay Navidad sin un Papá Noel o Santa Claus, sin renos o árbol. Pero en este libro vais a encontrar otras muchas tradiciones igual de atractivas y muy diversas. Y lo más importante: el origen, el porqué de cada una.

Qué tiene que ver la Navidad de 2023 con las primeras navidades. ¿Qué elementos que pensamos modernos nacen de esas primeras veces?

En la mayoría de países, la fiesta del solsticio de invierno se fue transformando a lo largo de los siglos en una celebración con tintes religiosos, desvinculándose de su origen primigenio y de su relación con los ciclos de la vida en la Tierra. Sin embargo, la mayoría de personajes y símbolos relacionados con la Navidad siguen teniendo mucho que ver con los ciclos de la vida. El árbol es un símbolo ancestral, las velas, las luces, el fuego, la corona de Adviento de hojas perennes, el muérdago, el acebo… son elementos que han perdurado a lo largo de los siglos y que la religión ha ido adaptando a su narrativa, pero que tienen su origen en tiempos ancestrales. Personajes como el Tió, el Olentzero, el Apalpador o Papá Noel surgen de las tradiciones paganas. En realidad, hay muchos más elementos en común de los que en un primer momento pudiéramos pensar.

Las Navidades están llenas de personajes mágicos: Los Reyes Magos, Papa Noel, el Caga Tió, el Olentzero… ¿A qué se debe tanta diversidad?

Todos estos personajes son más parecidos de lo que pudiéramos pensar; tienen muchos elementos comunes. En el caso del Caga Tió, el Olentzero o el Apalador, están ligados de forma más evidente a la naturaleza y a las cosechas, nos recuerdan la importancia de los alimentos que nos da la tierra, y la preocupación por la escasez de los mismos en el invierno. Ellos son la representación de la esperanza, del deseo de que en el nuevo ciclo la tierra produzca en abundancia, todos traen regalos y buenos augurios para el futuro. Suerte y prosperidad. Lo que ocurre es que cada pueblo tiene sus propias circunstancias y sus leyendas están relacionadas con sus necesidades para atravesar el invierno. En el caso de los Reyes Magos, su origen es religioso, pero también tienen mucho que ver con los buenos augurios para el nuevo ciclo que comienza, y Papá Noel tiene muchas representaciones, según el lugar de origen. Está relacionado con personajes como Father Christmas, Ded Moroz, SinterKlaas… En realidad, son representaciones mágicas del deseo de prosperidad.

Los niños y la navidad, ¿cómo la viven?

La viven con mucha ilusión, pero pienso que, en muchos casos con desconocimiento del origen y el verdadero significado; no se trata solo de esperar los regalos del día de Navidad o Reyes. Era una de las motivaciones a la hora de escribir este libro, mostrar la belleza de las tradiciones que hoy compartimos, su origen y su relación con la naturaleza. Recuperar el espíritu primigenio de la celebración del solsticio de invierno podría ser también una manera de enfrentarse al desenfreno consumista en que se ha transformado la Navidad actual, recuperando sus aspectos más comunitarios, de reencuentro con familia, amigos y, ¿por qué no?, de retomar el contacto con los ciclos de nuestro planeta y con la naturaleza. Creo que para los niños puede ser también una forma de recuperar esa magia, de compartir leyendas e historias en familia y ver la Navidad con otros ojos.

***

Ahora os recomendamos siete libros ilustrados para conectar la Navidad con los más pequeños de la casa. Con puntos de vista muy variados: Desde Papá Noel al monstruo del armario, desde el camello de un Rey Mago a Perro Apestoso.

‘Uno, dos, tres, Navidad es’. Nadia Budde. Traducción de Xosé Ballesteros. Kalandraka.

Este divertido libro lleno de versos encadenados nos va a llenar de ritmo las navidades con personajes y elementos típicos de estas fechas de diferentes culturas. Se recomienda evitar la lectura de este libro con un polvorón en la boca, porque sus versos encadenados te pueden enredar la lengua y hacerla un lío cuando tengas que decir en rima palabras como abetos, renos o muñecos de mazapán.

‘¿Cómo baja Papá Noel por la chimenea?’. Mac Barnett. NubeOcho.

Muchas niñas y niños de este planeta se han hecho alguna vez en su vida esta pregunta. Y muchas más, como por ejemplo: ¿Por dónde entra en las casas que no tienen chimenea?, ¿se manchará de hollín?… Por fin un libro que nos ayudará a entender cómo entra Papá Noel en las casas y las miles de dificultades que se encuentra en la noche más mágica del año.

‘El monstruo del armario odia la Navidad’. Antoine Dole y Bruno Salamone. Traducción de Palmira Feixas. Algar.

No a todo el mundo le gusta la Navidad. Uno de ellos es el monstruo que vive en el armario. No solo no le gusta, sino que ¡la odia! Todo el mundo dice que hay que portarse bien porque Papá Noel lo ve todo. ¡Qué pesado!

‘Siempre Navidad’. Desirée Acevedo. Triqueta Verde.

Pepín se levanta contento y con muchas ganas de celebrar la Navidad. La casa está bonita, están todos juntos, se sonríen más que nunca, hay regalos para todos, comen comida rica, la generosidad brilla en cada rincón… Y él no puede evitar preguntarse: ¿Por qué no será siempre Navidad? ¿Por qué no está la casa tan bonita como en estas fiestas? ¿Por qué no hay regalos todos los días?…

‘El copo de nieve’. Benji Davies. Traducción de Anna Llisterri. Andana.

Este cuento atemporal sobre los deseos y las esperas resulta ideal para contar en estas frías noches de Navidad. Una historia que nos invita a que cada uno encontremos nuestro propio camino, aunque tengamos miedo y tengamos que dar mil tumbos. Da igual donde nos lleve el viento, al final todos encontramos nuestro lugar…

‘Perro Apestoso, ¡feliz Navidad!’. Colas Gutman. Traducción de Jan Martí. Blackie Books.

Perro Apestoso jamás ha vivido unas Navidades en familia. Sus celebraciones siempre son las basuras recién tiradas y no hay mejor regalo que latas de conserva que poder relamer. Pero un buen día conoce a la familia Noel y piensa que las cosas pueden cambiar… ¿Quieres acompañar a Perro Apestoso en su primera Navidad?

‘El camello Yeyo’. María Menéndez-Ponte. Duomo.

Yeyo está feliz, los Reyes Magos han ido al desierto a elegir camellos para la misión más especial del año: entregar juguetes y deseos a todas las niñas y niños del planeta. Baltasar no ha dudado un segundo y ha elegido a Yeyo para que le acompañe… Pero Yeyo no puede evitar preocuparse; no sabe volar, él es un simple camello… ¿Está preparado para afrontar la noche del 5 de enero?

Relacionado