Llega la ‘demostración científica’ de la reencarnación del alma

Fuentes muy cercanas a ‘El Asombrario’ nos confirman que ‘se acaba de demostrar científicamente la reencarnación del alma’. A partir de ahora, gracias a este descubrimiento se podrá localizar al bebé que tiene el alma de esa persona querida que hemos perdido. Miembros de la ilegalizada organización LEBAB, de los que por motivos de seguridad no podemos dar sus nombres, y bajo grandes medidas de seguridad, nos acaban de mostrar este descubrimiento, que seguramente cambiará los paradigmas del mundo que hasta la fecha venimos conociendo. Así de trepidante puede ser la vida en 2039, si finalmente, como anuncia la novela ‘LEBAB. El Efecto luciérnaga’, de Luis Amavisca y Juana Cortés, publicado por Duomo Ediciones, se demuestra ‘científicamente’ la reencarnación del alma. Hemos hablado con ellos sobre tan descomunal y secreto descubrimiento.

Este extraordinario descubrimiento provocaría un gran impacto social y nos traería asociados nuevos dilemas morales y, por lo tanto, un cambio radical en el modo de concebir nuestra existencia en este mundo. ¿Qué ocurre si nos enteramos que esa nueva criatura está pasando hambre? ¿Intervendríamos? ¿Tendríamos derecho a reencontrarnos con ella? ¿Nos reconocerá? ¿Dejará de darnos miedo la muerte a partir de este descubrimiento?

A lo que aspiran los miembros de LEBAB es a crear una ola de empatía que cambie el orden social en todo el mundo, pero los más poderosos no se lo van a permitir. Ellos no quieren que sepas que algo está a punto de suceder y que lo va a transformar todo. LEBAB. El efecto luciérnaga es un thriller trepidante que mantiene al lector en una trama adictiva tan visual como si estuviera dentro de una película de acción.

Hemos hablado con los escritores Luis Amavisca y Juana Cortés, autores de la novela, que nos invitan a unirnos a LEBAB y a transformar el mundo.

La novela comienza con el descubrimiento del ‘efecto Luciérnaga’. Para a continuación demostrar científicamente que la reencarnación es posible y que el alma es inmortal y regresa una y otra vez. ¿Qué es ‘el efecto Luciérnaga’?

El efecto Luciérnaga es el nombre que le dan los medios a la demostración científica de la existencia del alma. El nombre viene por los puntos de luz que se pueden ver cuando el alma abandona el cuerpo de una persona fallecida. En nuestra novela ocurre en el año 2032. (¡Falta poco!).

Primera pregunta para Luis. ¿A quién de los dos se le ocurre la idea de hablar del alma en una novela y hacerla protagonista de un thriller?

La idea original surgió de mí. Fue en un periodo duro de varias intervenciones quirúrgicas, y supongo que yo reflexionaba sobre la vida y la muerte. Y sobre el viaje de las almas… Un día pensé: ¿Podría eso convertirse en un thriller que también hablara de emociones y de cómo se transformaría el mundo? Un poco después, recibí una llamada de Juana Cortés y el viaje comenzó.

Ahora es el turno de Juana. ¿Cómo surge la idea de la novela y qué pasos habéis tenido que dar hasta llegar aquí?

La idea es de Luis y el desarrollo, de los dos. El proceso creativo fue largo, por las limitaciones de tiempo que teníamos cada uno y también porque desarrollar LEBAB y el mundo que nos presenta fue un gran trabajo.

Luis, ¿qué parte de tu alma has tenido que aportar a la novela?

Una muy grande. A veces pienso que he depositado demasiado en ella. Me lo he pasado muy, muy bien, pero también he sufrido mucho a nivel personal. En cierta forma, sigo haciéndolo, porque muchos personajes siguen vivos, padeciendo las consecuencias de lo que ocurre en la novela. Por no hablar de los que se quedaron en el camino…

¿Y tú de la tuya, Juana?

En cada texto intento poner alma, entendiendo el alma como el espíritu, la energía. Creo que es necesario para obtener un buen resultado y que el texto se sostenga. En este libro hay mucha alma, la que hemos puesto nosotros y la que aparece en la trama.

Juana, ¿cómo es el proceso de escritura a cuatro manos?, ¿cómo se consigue encajar la narrativa de la novela casi a la perfección en un único texto, partiendo de dos procesos creativos de dos escritores complemente distintos?

A partir de la idea de seguir el alma de las personas fallecidas, Luis empezó a trabajar en el desarrollo de la historia. Al principio escribía yo y Luis corregía. Con el tiempo fuimos cambiando la forma de trabajar. Yo participaba en la construcción de la escaleta y en la estructura, y Luis escribía las escenas de acción, de hackers, etc… Entre los dos logramos crear todo un mundo, con muchos personajes y una trama muy compleja. Respecto al tono, es neutro. Hemos buscado agilidad y frescura, pero sin renunciar a la parte emotiva, que también es importante.

Luis, si se demostrara mañana mismo que el alma es inmortal y regresa una y otra vez, ¿qué efectos inmediatos causaría en el actual modelo de sociedad?, ¿y en ti?

Creo que la sociedad se volvería bastante loca. La religión pasaría a tomar un papel más importante, y seguramente nacerían nuevas religiones. ¿En mi caso? Me afectaría el cambio social, claro, pero a nivel personal nada cambiaría.

Juana, ¿qué te supone tener que escribir ciencia-ficción? La novela se desarrolla en ese terreno, pero en ningún momento nada de lo que pasa en sus 463 páginas resulta inabarcable. ¿Qué reglas habéis usado para que la cosa no se vaya de las manos y la novela no se haya convertido en una larga serie de incoherencias difíciles de aceptar por el lector?

Esta es mi primera novela de ciencia ficción y ha sido todo un reto. Nos hemos basado en logros científicos y tecnológicos imaginarios para crear una historia muy original. Esta historia transcurre principalmente en 2039, en un mundo futuro muy similar al actual, muy reconocible. Sin embargo, es un desafío para cualquier escritor llevar al lector de la mano y que este no se suelte. Es fundamental que la premisa de la que partimos y la historia que construimos no le chirríe. Y ahí está el esfuerzo del escritor para conseguirlo. Nosotros estamos satisfechos porque en LEBAB. El efecto Luciérnaga el pacto con el lector funciona perfectamente.

¿Cómo se consigue ese ritmo trepidante de lectura que te atrapa enseguida y solo quieres seguir leyendo?

LEBAB. El efecto Luciérnaga es un thriller, y utilizamos los recursos de este género. En primer lugar, el estilo, fresco, rápido, ágil, con capítulos no muy largos y finales en alto. También la estructura de la historia, muy compleja, muy fraccionada. Y, por supuesto, los giros de la trama, los elementos tensores… Con todo ello intentamos que el lector se enganche y no pueda soltar el libro.

En ‘Todo sobre mi madre’, de Pedro Almodóvar, el personaje al que da vida Cecilia Roth va tras el rastro del corazón de su hijo. En ‘LEBAB. El efecto Luciérnaga’, Anna Cusack sigue el alma de su hijo. Esta es una pregunta muy personal, Luis: ¿harías lo mismo o dejarías que el alma de ese ser querido que acabas de perder siguiera a su libre albedrío?

Lo cierto es que yo querría saber dónde se reencarna una persona amada que fallece. Si es mayor de edad, le pediría permiso. Pero, si es un niño, como en el caso de Anna… no preguntaría. Decidiría seguir su alma, pasara lo que pasara. La desesperación es capaz de llevarnos a cualquier cosa. Empatizo mucho con Anna Cusack, con su dolor, y con lo que llega a hacer en la novela.

Juana, la prueba científica de la reencarnación puede provocar a nivel mundial una ola gigante de empatía capaz de cambiar el mundo y hacer peligrar las bases del capitalismo. Y aquí es donde esta toda la ‘miga’ de la novela y de donde parte toda esa acción trepidante que te engancha desde casi el prólogo, con un buen abanico de personajes que cada lector tendrá que elegir con cuál empatiza mejor. ¿Con qué personajes has empatizado más tú?

Es una novela coral, con muchos personajes interconectados de diversas maneras. Hay cuatro grupos de personajes: los miembros de LEBAB, los colaboradores o defensores (periodistas, hackers), los perseguidores y la policía. Son personajes muy diversos, de distintas nacionalidades, razas, edades, clases sociales, géneros, orientaciones… La diversidad es uno de los pilares de LEBAB. El efecto Luciérnaga. La idea es que todo lector tenga algún personaje, o varios, con los que identificarse.

En mi caso, tengo predilección por Anna, un miembro clave de LEBAB, y por Elise, una hacker muy joven que es la heroína de la novela.

¿Y tú, Luis?

Tengo mucho cariño a todos los miembros de LEBAB. Especialmente a Anna y a su hijo Sam. Me gusta mucho Edmund, a quien respeto profundamente. Adoro el pacto de almas que llevan a cabo María y Michael, ¡tan romántico! Pero también me encanta Elise, y esa vitalidad y lucha imparable.

Luis, cada personaje de la novela vive un cambio radical de vida gracias al descubrimiento de la reencarnación del alma. ¿Al lector le pasará lo mismo?

La novela marcará de manera diferente a los lectores. Todo depende de lo que empaticen con la trama, con los personajes… No es necesario creer en la reencarnación para adentrarse en LEBAB. El efecto Luciérnaga. Lo que sí es cierto es que, al meterte en la historia, entenderás el dilema de los personajes. Y, claro, habrá quien ese dilema lo haga suyo y lo sienta de manera especial.

¿Tú crees en la reencarnación?

Sí. Creo que en muchos casos conocemos a personas, y en otros, las reconocemos.

¿Y tú, Juana?

No, no tengo una creencia definida. Más que el verbo creer, como escritora me definen otros como observar, intuir, soñar, dudar, imaginar, contar… Me gusta todo lo irracional como proyección de nuestro lado más oculto. Fantasmas, brujas, espíritus, la magia, las casualidades, los sueños; todo ello alimenta la literatura, pero no utilizo el verbo creer.

Luis, LEBAB, antes de salir a librerías, contaba ya con una buena comunidad lectora, entre los que se encuentran Rosa Montero, Javier Ruescas… ¿O habría que ser más preciso y decir ‘miembros de la Comunidad LEBAB’?

(Risas). Yo creo que casi todas, casi todos los que han leído la novela anticipadamente, son miembros de LEBAB. El actor Telmo Irureta, Blanca Lacasa, editoras, libreras y libreros de todo el territorio español… Sí, cada vez somos más los que nos unimos a LEBAB. Nos gustaría creer que podría existir algo que pudiera cambiar la empatía, que nos hiciera ver que lo nuestro no se acota necesariamente a las fronteras. Quizás, ojalá, LEBAB también nos ayude a reflexionar sobre eso, sobre los muros reales o imaginarios que construimos.

Juana, ¿hay ya miembros secretos de la Comunidad LEBAB entre nosotros?, ¿los lectores podrán ser nuevos aliados?

Yo entiendo la Comunidad LEBAB como un juego en el que el lector se introduce en la ficción de la novela. O también una forma de traer la novela a la realidad. La comunidad LEBAB está formada por los que creen en el poder de la empatía y en la posibilidad de un mundo mejor. Por otro lado, la Comunidad LEBAB también se extendería a los lectores que apoyan el libro y que han disfrutado de él.

Luis, ¿conlleva algún peligro ser lector y miembro de la comunidad LEBAB?

Leer un libro conlleva siempre el riesgo de que te emocione, de que lo pases mal. A más de un lector le pasará esto, y espero que nos perdonen a Juana y a mí por algunas cosas. Además, ¿se unirán a LEBAB? Muchos reflexionarán sobre las almas, pero también sobre el poder corrupto. ¿Qué ocurriría si nuestra asociación inventara algo que cambiara el concepto de empatía? Pues que seguramente, al igual que en la novela, nos perseguirían e intentarían acabar con nosotros. Al poder no le interesa el cambio.

¿Juana?

Sí, pertenecer a la Comunidad LEBAB es muy peligroso; corres el peligro de engancharte al libro y no soltarlo. También el de hacerte algunas preguntas sobre temas poco habituales en un thriller, como la muerte, el duelo, el amor, el egoísmo, los límites de la vida… Por eso, nuestro lema es: Únete a LEBAB.

Dentro de la Feria del Libro de Madrid, Luis Amavisca y Juana Cortés presentan ‘LEBAB. El efecto luciérnaga’ este sábado, 8 de junio. A las 12.30 en la Biblioteca municipal Eugenio Trías. Casa de Fieras de El Retiro.

Relacionado