“Los humanos estamos asimilando nuestra propia extinción”

Tras pasar por la Universidad de Harvard e investigar para el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, desde finales de 2020, Alicia Pérez-Porro, científica y convencida feminista, es la coordinadora científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), en Barcelona, desde donde busca la internacionalización de un centro que es puntero en la investigación del cambio climático y sus impactos. “Pese a catástrofes como la actual guerra, no debemos olvidar la crisis climática, porque no sólo es importante, sino urgente”.

Vivía entre esponjas marinas, pero un día, la bióloga Alicia Pérez-Porro dio un golpe de timón y marcó rumbo hacia el extraño y desconocido mundo de la diplomacia científica, y más concretamente la ambiental.

Alicia, cuéntanos qué es esto de la diplomacia climática…

La ciencia siempre ha sido colaborativa a nivel internacional, lo llevamos en el ADN, pero esa diplomacia climática incluye además a otros actores de los sectores público y privado, políticos, activistas… Una Cumbre del Clima es una manifestación de esa diplomacia y quiero que el CREAF tenga presencia e impacto en esos foros.

¿Cuál dirías que es el principal reto ambiental al que nos enfrentamos hoy?

Por qué, como Humanidad, no atendemos a las alarmas ambientales y estamos asimilando nuestra propia extinción. Estamos en juego los seres humanos y parece que nuestro cerebro aún no está preparado para entenderlo. Pero es prioritario sobre otros retos, como salvar las ballenas o los osos panda. El cambio climático nos afecta a todos ahora, en nuestra vida diaria, y si no frenamos las emisiones de CO2 y subimos 1,5ºC más la temperatura media global, alcanzaremos puntos de no retorno. La Tierra recuperará su equilibro, pero me preocupa que no veamos el riesgo para nuestra especie.

¿Qué dirías a los que, aun así, son escépticos respecto al cambio climático?

Creo que hay ya pocos escépticos, así que no me preocupan, pero sí hay mucha gente que ve el cambio climático y no la urgencia de actuar, cuando sólo tenemos una ventana de acción de 10 años para no llegar a ese punto sin retorno. Y no un problema que podemos dejar a los jóvenes que vengan detrás y busquen soluciones. Pese a catástrofes como la actual guerra, no debemos olvidar la crisis climática, porque no sólo es importante, sino urgente.

¿Estamos ahora más concienciados con estos temas ambientales que hace 20 años?

Por supuesto. Hemos avanzado mucho. Hace 20 años, el cambio climático estaba sólo en los periódicos en la sección de Ciencia, se consideraba algo complejo y distante. Hoy está en todo tipo de noticias, políticas, económicas… y también se estudia en las escuelas

¿Qué es para ti la economía circular?

Es volver a lo que hacía mi abuela. No hemos inventado la sopa de ajo, sólo la cambiamos de nombre. Es reciclar, reutilizar, arreglar lo que se estropea en lugar de tirarlo, compartir… Acostumbrarnos a no ser dueños de todo y poner las cosas a circular cuando ya no las necesitamos para que vuelvan a la cadena del consumo. Yo recuerdo a mi abuela bajar a la bodega con las botellas para rellenarlas y con su bolsa de tela, artesanal, a por el pan. Eso que perdimos hay que recuperarlo.

En tu día a día, ¿qué practicas ambientales pones en práctica?

Para empezar, no tengo coche. Si lo necesito, lo alquilo o pido prestado. En la familia usamos mucho la bici. En casa, es costumbre lavar en frío, comprar ropa de segunda mano y, por supuesto, reciclar. Intentamos también usar el menos plástico posible, comprando el champú, el suavizante o el jabón en pastillas.

¿Qué dirías a los escépticos del reciclaje?

Pues mi marido lo era, porque es verdad que no todo se recicla, pero ahora lo ve claro. Reciclar es un excelente recurso para hablar de sostenibilidad a los niños y ser conscientes de todo el plástico que se consume en casa. Al ver la cantidad en el cubo, te animas a buscar alternativas. A un escéptico yo no le diría lo que debe hacer, sino que iría a lo emocional: le recordaría lo que era normal en el pasado en comparación con el presente.

¿Te consideras optimista respecto al futuro?

Depende del día. Hay días que veo el cambio climático en la agenda política y entonces lo soy, y otros que me cuesta. También los hay que me fuerzo a ser optimista porque, como experta en cambio climático, desde el negativismo no convences a nadie de la urgencia de actuar.

Fundaste la plataforma Ellas Lideran para promover el protagonismo de las mujeres en la ciencia climática ¿Lo tenemos en el reciclaje?

El reciclaje está muy ligado a la economía familiar, el qué se compra y el cómo, y es algo que sigue siendo en gran medida responsabilidad de las mujeres. Ella decidirá si quiere plásticos o no, pero no podemos generar una carga extra de trabajo a las mujeres que quieren reciclar. Hay que ponerlo fácil y ser algo de ambos géneros.

Relacionado