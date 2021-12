Los mejores libros infantiles para hacer travesuras en Navidad

Del perro Aníbal que se convierte en fantasma a los romances de la rata sabia. Del flautista Tristrás a todo un clásico, ‘Las aventuras de Tom Sawyer’. Estas son nuestras recomendaciones para que los libros se conviertan en el mejor regalo de Navidad y Reyes para niñas y niños. Ojo, van llenos de travesuras.

Vamos a hacer travesuras estas Navidades y vamos a pasar de encargarle los libros de nuestras niñas y niños a sus Majestades de Oriente y al señor del traje rojo que viene del Polo Norte. Os voy a proponer una lista de recomendaciones que vamos a ir a encargar a las librerías de nuestros barrios. Además de ir nosotros mismos –los adultos– los vamos a mirar, a tocar (eso sí, embadurnados bien de gel hidroalcohólico), a leer, algo que –confesad– a menudo olvidáis. Sed un poco traviesos para descubrir vosotros primero los libros nuevos que vais a regalar estas navidades a los peques.

Los libros que hoy os propongo son historias que encienden la ilusión, la imaginación y crean lectores. Lecturas que buscan el simple placer de ser disfrutadas, que no están escritas ni con moralejas ni con moralinas. Leer es una fiesta, es un placer… y para saber si lo que leemos es bueno o malo, necesitamos leer variado y en abundancia. Sed traviesos y llevad a las niñas y niños historias con travesuras, que el mundo de Fantasía está llena de ellas. Olvidad las historias para hacer que las niñas y niños sean mejores, de libros para aumentar su autoestima, para que les ayuden a hacer amigos… Cuando una niña o un niño leen variado, siempre serán mejores, tendrán buena autoestima, crecerán felices… y, por supuesto, serán un poco más traviesos.

Aquí va un listado de libros llenos de travesuras, de rebeldías contra el tiempo, de superpoderes que se pierden…, libros para ir a buscarlos a las librerías de barrio. Pero si te puede la pereza y eres de los de clickar para comprar, hazlo con responsabilidad en www.todostuslibros.com , la plataforma de comercio online y comunidad lectora de las librerías independientes. Un lugar que pretende acercar el mundo del libro de una forma sencilla y eficaz, sin destruir las librerías de barrio. Dejad de lado las grandes plataformas de venta online; poco saben de historias y fantasías, lo suyo son las listas y algoritmos. Las y los libreros saben tallar a la perfección un libro para cada niña o niño.

‘Aníbal. Perro Fantasma’. Joaquín Camp. A buen paso.

Aníbal es un perro fantasma y esta historia nos va a contar cómo pasó. Ser un perro fantasma tiene muchas ventajas, pero no todo va a ser felicidad. Aníbal se va a sentir solo en su nueva vida, va a echar de menos muchas cosas… Y aunque un perro fantasma ha de ser fuerte y valiente, no hay nada como ser un perro corriente.

‘El día que perdí mis superpoderes’. Michäel Escoffier y Kris Di Giacomo. Pastel de Luna.

Lo peor que te puede pasar es perder de repente los superpoderes. Dejar de poder volar, dejar de tener el poder de concentración, de hacer desaparecer las cosas, de caminar por el techo. Perder tus superpoderes es muy duro, porque de repente se acaba la magia. Cualquier travesura que uno haga bien, puede ser un gran superpoder…, siempre y cuando no se lo digas a ningún mayor.

‘La noche está llena de promesas’. Jérémie Decalf. Thule.

Tengo que confesar que este libro me tiene maravillado. Que consigue envolverte en una atmósfera que te lanza hacia el espacio infinito en busca de preguntas sin respuestas. Y es que desde la noche de los tiempos, miramos hacia lo alto y nos preguntamos: ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Estamos solos? ¿La sonda Voyager 2 nos dará las respuestas? De momento, este libro nos llena de promesas.

‘Yo quiero un perro. ¡El que sea, me da igual!’. Kitty Crowther. Fulgencio Pimentel.

Es inevitable que en muchas de las cartas de los deseos de niñas y niños haya la solicitud de una mascota, un perro, un gato, un Tiranosaurio Rex…, da igual, no hay niña o niña del mundo que no quiera una. A Millie le pasa lo mismo; cada mañana en el desayuno le pide a su madre un perro. Y cada mañana la respuesta es: no, hasta que un buen día deciden ir a la búsqueda de un perro cualquiera al refugio de animales. Y aquí empezará el lío, porque, aunque para Millie su chucho es el perro más maravilloso del mundo, para los demás es un perro que provoca burlas.

‘La cabina de teléfono en el jardín del señor Hirota’. Heather Smith y Rachel Wada. A fin de cuentos.

Cuando un tsunami destruyó la aldea de pescadores donde vivía Makio, su padre y muchos otros vecinos desaparecieron. El dolor se extendió por el pueblo como un manto de nubes. Makio dejó de hablar. Tras la muerte de su primo en 2010, un hombre llamado Itaru Sasaki construyó una cabina de teléfono en su jardín como una forma de lidiar con su dolor. A ese teléfono desconectado acudieron cientos de personas con la esperanza de comunicarse con los seres queridos que habían perdido. Y de esa historia real, nace este libro.

‘El sueño de Claudia’. Marta Morros y Simona Mulazzani. NubeOcho.

¿Qué está pasando desde hace años en el mundo de Fantasía, donde todos los protagonistas tienen que ser chicos? ¿Acaso no hay dragonas, no hay genias, no hay chicas? Esta es la pregunta que se hace Claudia después de que una genia le conceda su deseo de ir de excursión al país de la Fantasía.

‘Soy un árbol’. Sylvaine Jaoui y Anne Crahay. Kókinos.

En Navidad y en todos los demás días del año, hay que celebrar la vida. El respeto a la naturaleza y a los demás. Todos venimos de una semilla, todos tenemos raíces hermosas y fuertes, y a todos nos da felicidad ver cada día los colores del día. Este libro nos enseña que todos somos hijos de la Tierra y eso nos compromete con ella para respetarla y cuidarla. ¿Cuándo ha sido la última vez que has abrazado un árbol? Si todavía no lo has hecho, deberías hacerlo ya.

‘Los invisibles’. Tom Percival. Andana.

No hay mayor crueldad en este mundo que ser invisibles ante la sociedad con la que convivimos. Esta libro nos narra la historia de una joven llamada Isabel. Su vida familiar tropieza con la mala suerte y eso les obliga a dejar todas sus cosas e irse a vivir a otro lado de la ciudad, donde todo te vuelve invisible. Un libro que nos dice que todo puede cambiar, que podemos hacer más de lo que nos pensamos, que todos tenemos un lugar y todos somos visibles. Y si nos los impiden, tendremos que visibilizarnos, aunque incomode.

‘El tiempo tiene nombre’. Laura Romero. Pípala.

Hay tantos tipos de tiempos como seres humanos hay en el planeta. Cada uno tenemos un ritmo, que no es ni muy rápido, ni muy lento. Vivimos obsesionados con que hay que aprovechar el tiempo, no dejar desperdiciar ni un solo segundo y eso, más que provechoso, es generador de ansiedades y frustraciones. Leed con tranquilidad esta historia, ni muy rápido, ni muy lento.

‘Romances de la rata sabia’. Paloma Díaz-Mas y Cocha Pasamar. Bookolia.

Nunca puede faltar la poesía y menos en Navidad y menos si son los romances de la rata sabía. Este libro que deberíamos tener pronto entre nuestras manos, está compuesto de muchos personajes que invitan a disfrutar del ritmo y de la rima de sus versos y de las historias que en ellos se cuentan.

‘Selva’. Marina Gibert. Kalandraka.

Este poema visual ganó el XIV Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados. Nos sumerge a través de un paseo maravilloso en las profundidades de la selva. En contacto estrecho con sus secretos y misterios. Nos enfrenta con inocencia a lo desconocido, a ese misterio que puede estar a los pies de los árboles más grandes del mundo o los pies de los edificios más fríos de la ciudad.

‘Andanzas de un flautista llamado Tristrás’. Iban Barrenetxea. Nórdica infantil.

Durante la presentación de este libro, Iban Barrenetxea nos confesó un secreto. Que había escrito esta historia por el placer de que fuera leído sin moralejas ni moralinas, simplemente por el placer de ser leída o escuchada. Barrenetxea nos trae a Tristrás, un flautista que se gana la vida con su música viajando de pueblo en pueblo y que a lo largo del camino se topará con cuervos que dicen ser sus madrinas. ¿Aceptará Tristrás su destino?

‘Las aventuras de Tom Sawyer’. Mark Twain y Antonio Lorente. Edelvives.

No hay mayor libro de travesuras que las que encierra este clásico de Mark Twain. Siempre hay que volver a los clásicos, por mucho que las librerías se llenen de novedades. Son tan necesarios… Edelvives nos presenta una nueva edición gracias a las magníficas ilustraciones de Antonio Lorente, que capturan la esencia de esa infancia anhelante de experiencias y travesuras nuevas.

