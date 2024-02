Madrid Design Festival: cómo convertir un neumático en un altavoz

Hacer arte y diseño con lo que hasta hace poco eran residuos inutilizables. Ese es el reto del proyecto Neomatique, que busca convertir el caucho de los neumáticos desechados en objetos que les den una nueva vida y les saquen del concepto de residuo. En el Madrid Design Festival, que se celebra desde la pasada semana hasta mediados de marzo, el diseñador italiano Gianluca Plugiese nos ofrece la exposición ‘Neomatique: The Sound Resonance’ –desde hoy, 14 de febrero, hasta el 25 de este mes– para dar a conocer cómo es posible esa metamorfosis de lo considerado inútil –un neumático fuera de uso– para reciclarlo y convertirlo en un material innovado e innovador que abre la puerta a nuevas posibilidades: desde calzado y bisutería hasta tablas de ‘skate’ y un gran altavoz.

Plugiese, fundador de la empresa Lowpoly, es el responsable en esta edición del festival del espacio que Signus Ecovalor dedica a Neomatique en la Institución Libre de Enseñanza, donde se podrán ver obras hechas con caucho, ese material que ya usaban los amazónicos antes de la llegada de los occidentales a su tierra y del que se producen unos 15 millones de toneladas al año en el mundo, casi todo para fabricar ruedas.

Su apuesta principal en esta muestra es un gran altavoz en el que la caja de resonancia está fabricada con ese material reciclado, que conjuga la tecnología de las impresiones en 3D, de la que es un innovador, con un material que “se reencarna” en una nueva estética. “Yo hace tiempo que trabajo en la impresión con 3D con materiales sostenibles y ya había utilizado el caucho para diseñar moda, complementos o vestidos, pero la cantidad que se necesita en esos casos son gramos, muy poca si no hay una producción masiva, cuando cada neumático pesa ocho kilos; así que pensé que había que crear nuevas posibilidades que permitan reciclar más cantidad”, explica el artista, que tiene su taller en las afueras de Madrid.

En esa búsqueda de nuevas posibilidades, comenzó por utilizarlo para objetos decorativos como jarrones y lámparas, hasta que se percató de que una de las propiedades del caucho, que es la de absorber el sonido, podría ser de gran utilidad como caja de resonancia y creó el diseño que ahora nos presenta. “Este altavoz, que mide de alto 1,2 metros, casi precisa de dos neumáticos. Las cajas donde van los altavoces lo que hacen es romper las ondas sonoras y sacar el sonido hacia afuera, algo que se consigue con este material sin vibraciones. El sonido es excepcional. Ahora desde el centro de investigación vasco de Tecnalia junto a Signus están haciendo pruebas para conseguir los datos técnicos que corroboren su calidad para esta nueva aplicación”, señala el creador.

Gianluca Pugliese fundó en 2018 su marca LOWPOLY, cuyo nombre, explica, tiene que ver tanto con una técnica de dibujo en 3D de origen japonés, hecha en papel, como con su intención de hacer objetos “bajos en polímeros”, es decir, en plásticos. En su taller hay de todo menos de ese producto del petróleo del que lleva huyendo en su afán por ampliar los límites de la impresión en tres dimensiones, priorizando la sostenibilidad, ya sea con este caucho vulcanizado, posos de café o peladuras de patatas.

En la exposición Neomatique: The Sound Resonance pueden verse algunos de los diseños que ha realizado para el sector de la decoración de interiores y otros del mundo de la moda, en los que ha participado en colaboración con prestigiosas marcas internacionales, como Armani, Chanel y Adidas, entre otras. Son diseños en los que combina de manera fluida la estética con la funcionalidad. También anuncia una sorpresa: exhibirá una escultura de la que no quiere dar detalles “para que el público que se acerque no tenga pistas de lo que se va a encontrar y que no espera”.

Gianluca Pugliese, además de dedicarse a su taller, es profesor de Innovación y Artesanía Digital en instituciones de renombre, como IED Madrid, LCI Barcelona y IE Business School. Su pasión por compartir conocimientos se extiende más allá del aula. De hecho, fue consultor para la UNESCO en 2018. Esa influencia se extiende al ámbito literario: es coautor del libro Advanced 3D Printing with Grasshopper, junto a Diego Cuevas, publicado en 2020. Se trata de un testimonio de su dedicación para avanzar en el campo y compartir conocimientos sobre la intrincada intersección de tecnología y diseño. En reconocimiento a sus destacadas contribuciones al diseño italiano, fue nombrado Embajador del Diseño Italiano en 2022, consolidando su estatus como pionero y embajador de prácticas de diseño sostenibles y vanguardistas a nivel mundial. Su carrera polifacética muestra un compromiso con ampliar los límites del diseño, la tecnología y la sostenibilidad, haciendo de él una verdadera figura destacada en el mundo de la impresión 3D y el diseño.

La plataforma Neomatique surgió de la colaboración entre Signus Ecovalor, que se encarga de la gestión de los neumáticos fuera de uso (en 15 años han recogido más de 200 millones) para darles una segunda oportunidad, y la Plataforma Slow Fashion Next y sus colaboradoras, la diseñadora Lucía de Gustín y Miriam Cano. Su objetivo es visibilizar las alternativas innovadoras que surgen para aprovechar este material reciclado, de forma que permite contactar a los diseñadores ( a través de sus páginas web) con las personas interesadas en descubrir nuevas creaciones. En el portal se pueden encontrar diseños de ropa, tablas de skate, zapatillas, bisutería y un largo y original número de objetos confeccionados con caucho. Desde ahora, también se podrá escuchar música.

