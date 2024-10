Más de 70 pelis en la 7ª edición del Festival Cine por Mujeres

Austria es el país invitado en la nueva edición del Festival Cine por Mujeres, que contará con la participación de 75 directoras y expertas del mundo audiovisual. Una cita con el cine que acogerá más de 70 películas en 19 sedes de Madrid a partir de mañana, 29 de octubre, y hasta el 10 de noviembre.

La séptima edición de Cine por Mujeres se supera en títulos, estreno y en invitadas. En esta ocasión, el público podrá ver 74 películas de 28 países que se verán en 19 sedes diferentes. Ficción, documentales, largometrajes para televisión, además de casi una veintena de actividades. El festival rendirá homenaje con el Premio a una Trayectoria a la crítica de cine Nuria Vidal. En palabras de los directores del festival, Carlota Álvarez Basso y Diego Mas Trelles, “si no hubiera habido mujeres que paren y que hacen pucheros, la Humanidad no existiría como tal y nosotros no estaríamos aquí, pero también es bien cierto que conocer referencias de artistas y creadoras anteriores a nosotras, que han hecho historia, nos ayuda a crecer”.

“Hasta hace pocos años, la mayoría de las vidas de las mujeres han sido narradas desde el punto de vista masculino y androcéntrico. Además, la crítica y los historiadores han ignorado, cuando no borrado, la labor creativa de la mitad de la Humanidad. Por ello, nuestra contribución consiste en mostrar largometrajes cuyas directoras cuentan historias con protagonistas diversas, complejas, polifacéticas y, por qué no, contradictorias, películas que alteran los relatos y rompen los estereotipos habituales”, explican en el editorial de esta séptima edición que dejan en las invitadas el protagonismo.

Invitadas como las directoras españolas Arantxa Echevarría, autora de Carmen y Lola, Juana Macías y Magda Calabrese; la sueca Caroline Ingvarsson, la mexicana Fernanda Valadez, la venezolana Fina Torres. En total, 36 directoras de 19 nacionalidades. Entre otras figuras relevantes de esta séptima edición, invitadas como las productoras Mariela Besuievsky (Uruguay-España), la polaca Agnieszka Drewno o la mexicana Andrea Gautier.

También expertas desde el periodismo como Andreina Monasterio Andrade (Venezuela), activistas del colectivo LGTBI como Alexandra Andino (Honduras), la actriz y modelo Arlette Torres (Venezuela), el periodista Boris Izaguirre, la actual directora del Instituto de la Mujeres, Cristina Hernández, o Benita Navacerrada, cuyo desempeño por encontrar los restos de su padre sigue siendo un recordatorio de la Memoria Histórica.

Dentro de la competición oficial nacional del festival Cine por Mujeres, destacan Nina, de Andrea Jaurrieta; La infiltrada, última película de Arantxa Echevarría; Marisol, llámame Pepa, de Blanca Torres; Un lugar común, de Celia Giraldo; el estreno en Madrid de Salve María, de la directora Mar Coll; la última película de Pilar Palomero, Lo destello –aclamada por Las niñas o La maternal–, la esperada La Virgen Roja, sobre la historia de la anarcosindicalista Hildegart Rodríguez, de Paula Ortiz; Por donde pasa el silencio, de Sandra Romero, y As Neves, de Sonia Méndez Alonso.

La competición internacional también cuenta con títulos que nunca han sido proyectados en España, como Les enfants perdus, de la belga Michele Jacob, o el estreno en Madrid de Unmoored, de la sueca Caroline Ingvarsson, o la mexicana Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. La sección Focus Austria es una oportunidad para ver películas de directoras de ese país que en demasiadas ocasiones no llegan a los circuitos comerciales de España. Es el caso de Sleeping with a Tiger, de Anja Salomonowitz; Breaking the Ice, de Clara Stern, o Trog, de Ella Hochleitner.

En la Fundación Telefónica se organizarán varias mesas redondas, como la que lleva por título Buenas prácticas europeas: ¿Cómo reescribir el pasado, el presente y el futuro en clave paritaria?, que contará con instituciones austríacas y españolas del cine y la igualdad; la masterclass que dará la directora de Women Make Movies (WMM), Debra Zimmerman, bajo el título Fondos y ayudas a la financiación de películas en el mercado estadounidense, o las mesas redondas Hacia la equidad en la producción audiovisual europea y ¿Cómo llegaste hasta aquí? Estudio de caso de las directoras de cine internacionales participantes en el festival.

Puedes consultar el programa completo en festivalcinepormujeres.com