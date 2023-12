Momias hambrientas, vampiros, osos frioleros… 12 + 1 libros infantiles

Este año os propongo que nos vayamos de paseo por los escaparates de las librerías de nuestras ciudades. Desde sus escaparates nos invitan a entrar, a tentarnos a hacer viajes maravillosos al mundo de Fantasía, a encontrar un rincón sosegado donde el ritmo es otro. Y ahí podréis encontrar la lista que desde esta revista proponemos; son siempre libros que emocionan, que nos hacen reír, diferentes y diversos… que incluso a veces nos hacen pensar. Puede que no sean los más vendidos y que haya que rebuscarlos entre las más pomposas de las novedades. Pero son historias que conectan y que nos conectan. Toca disfrutar de momias hambrientas, los secretos de los vampiros, elefantes asiáticos, piojos y osos frioleros. 12 + 1 recomendaciones para regalar en Navidad.

‘Una momia muy hambrienta’. José Carlos Andrés y Gómez. NubeOcho.

No hay peor sensación que despertarse con hambre tras un buen sueño… Así que imagínate cómo debe de ser el hambre de una momia de las profundidades más profundas de Egipto, que lleva dormida la torta de años… Un hambre muy, muy hambrienta… Se podría comer cualquier cosa… Desde tu calcetín sudado hasta una bolsa de patatas fritas… Esta pobre momia tiene tanta hambre que no sabe si desayunar, comer o cenar… O cenar, comer y desayunar… Así que prepárate para el rugido de tripas más divertido de estas Navidades, que no lo calmará ni una sopa de polvorones bien calentita. Con el hambre de una momia hambrienta, te lo advierto, no se juega.

‘El libro secreto de los vampiros’. Sol Ruiz. Libre Albedrío.

A todas las vampiras y vampiros de esta Navidad, mucho cuidado a partir de ahora. Porque todos vuestros secretos pueden quedar al descubierto gracias a este libro. A partir de ahora, asustar a inocentes criaturas que disfrutan de sus paseos nocturnos no va a resultar tan fácil como antes. Ahora, por culpa de este libro, todo lo que no se quería saber de vosotros está a disposición de humanos y otras criaturas.

‘El poder de las historias’. Didier Lévy y Lorenzo Sangiò.Traducción de Beatriz Sanjuán. Ekaré.

A Mauricio le encantan los ratones. Normal; es un gato. Pero no un gato cualquiera; es un felino al que le encanta leer y cree que un truco infalible para atrapar ratones puede ser leerles distintos tipos de historias. Ellos se acercarán a escucharle, juntos reirán, llorarán, se maravillarán… Y harán todas esas minucias que los libros logran… Y cuando más distraídos estén…, comérselos será la cosa más fácil del mundo… Pero el plan de Mauricio no termina de funcionar del todo.

‘Los Migrantes’. Marcelo Simonetti y María Girón. Kalandraka.

La realidad también forma parte de las realidades de nuestras niñas y niños. Y es imprescindible tener libros como este que nos ayuden a ahuyentar absurdos prejuicios. Si un migrante se metiera en nuestras casas, ¿qué serían capaz de hacer? ¿Los migrantes se pueden comer? ¿Por qué a la Pauli y a mí nos daba tanto miedo conocerlos? ¿Por qué el día que llegaron los dos migrantes al cole, los demás niños no fueron a conocerles? Etienne y Florence nos caen bien desde el primer momento y todo resulta de lo más fácil del mundo.

‘Se puede’. Giusi Quarenghi y Alessandro Sanna. Traducción de Marta Tutone. Bululú.

“A veces no siempre se puede, pero a veces se debe hacer lo que te viene a la mente. No siempre se debe, pero a veces se puede no hacer lo que dice la gente”. Así empieza este mini manual de rebeldía, donde se invita a niñas y niños a ser ellos mismos de verdad. Los niñas y niños tienen derecho a decir no, a equivocarse, a quejarse, a estar enfurruñados, a no hacer las paces, a pedir perdón, a mirar el mundo del revés, a tener un poco de fiebre, a toser, a que no les den asco los gusanos…

‘Oso de invierno’. Irène Schoch. Traducción de Alvar Zaid. Thule.

Oso pierde su madriguera y se ve obligado a ir a la gran ciudad, donde vaga de un lugar a otro y donde no siempre es bien recibido. Pero poco a poco va conociendo gente de invierno que le empieza a calentar el corazón. La ciudad en invierno es diferente, fría y luminosa a la vez… Una buena noche se organiza fiesta por todas partes, y a oso le invitan a una de ellas, donde hay toda la comida que puede desear y donde conoce a un amigo que va a cambiarlo todo. El invierno a veces es largo, pero cuando menos te lo esperas, ves nacer una pequeña florecilla que anuncia la llegada de la primavera.

‘Una historia sin clichés’. Davide Calì y Anna Aparicio Català. Pípala.

Ojalá hubiera muy pronto millones de historias sin clichés… De momento, tenemos esta donde las princesas no tienen que ser salvadas, ni los dragones tienen que ser malvados, ni los héroes son siempre chicos, ni todos los personajes femeninos tienen que ser brujas… En esta historia sin clichés vamos a encontrar una forma original de enfrentarnos a todas esas historias que alguna vez nos han contado y mirarlas con otros ojos.

‘Un niño en la playa’. Luciano Lozano. Akiara Books.

Dos niños se encuentran en la playa. En el estrecho de Gibraltar. Uno es hijo de un pescador local y el otro es Kai, de ojos brillantes y curiosos, que acaba de llegar de Japón. Con ellos se encuentran dos culturas. Empiezan a compartir juegos y costumbres de Andalucía y Japón sin ser conscientes de que esto marcará sus vidas para siempre. No se puede contar de forma más sencilla qué es la amistad y lo bonita que puede llegar a ser la diversidad.

‘Manual de supervivencia para piojos’. Berta Páramo. Litera.

Se advierte a todos los lectores de todas las edades que, una vez que empieces a leer este libro, notarás que te van a picar partes de tu cuerpo que no sabías que existían. Este pequeño libro, aparte de divertirte, te va a aportar infinidad de conocimientos de esos pequeños bichitos que alguna vez hemos llevado con nosotros de paseo. Nunca pensé que los piojos, algo tan insignificante y a veces tan molesto, pudieran a llegar a tener un libro entero para ellos solos.

‘El caracol con el corazón del revés’. Maria Popova y Ping Zhu. Traducción de Juan Naranjo. A Fin de cuentos.

Espero que esta historia que mezcla poesía y ciencia con acontecimientos reales te sorprenda tanto como a mí. Un libro que nos adentra en el hecho de existir, en el paso del tiempo y el azar. Sobre el amor, la vida y la muerte. Conceptos demasiado abstractos para ser comprendidos por las mentes adultas, pero sí que son accesibles para la imaginación infantil. Y todo esto pasa en un montón de compost en medio de un jardín inglés. Simplemente delicioso.

‘Poetas’. Fernando Vázquez. A buen paso.

¿Qué hace falta para ser poeta? Aquí viene un mogollón de pistas para descubrirlo y 15 voces poéticas para disfrutar. Fernando Vázquez, inspirado por algunos poetas como Rimbaud, Emily Dickinson, Walt Whitman o Sylvia Plath…, nos invita a adentrarnos en el mundo de la poesía en busca de su secreto. Y en el secreto para ser poeta. Donde hace falta una pizca de curiosidad, silencio y tiempo para explorar… también hay que añadirle un poco de ganas de jugar y experimentar con los cinco sentidos.

‘Bandoola. El gran rescate de elefantes’. William Grill. Traducción de Elena Sepúlveda. Libros del Zorro Rojo.

Venid a conocer a Bandoola, el increíble elefante que se convirtió en héroe. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Bandoola y su cuidador emprenden un viaje a través de la jungla birmana que pondrá a prueba el valor del animal, pero también la confianza y comprensión entre los dos. Este conmovedor relato de un hecho real nos trasladará a la majestuosa jungla de Myanmar y al imponente mundo de los elefantes asiáticos. Allí veremos que el vínculo entre seres humanos y animales va más allá de la lealtad.

‘Federico’. Jesús Castro Yáñez e Iván R. Triqueta Verde.

El universo de Federico García Lorca en un libro biográfico cargado de guiños a su obra y a la vida del poeta granadino. La vida del pequeño Federico cambia el día en que una compañía de teatro llega a su pueblo y le anima a montar su propio espectáculo. Este libro conmemora el 125 aniversario de su nacimiento, y en él las más pequeñas y pequeños se podrán acercar a la vida y obra de García Lorca.

