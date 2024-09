Mujeres de Paz: contra las guerras desde un pueblito castellano  

Un elenco de mujeres creadoras de varios continentes serán las protagonistas, desde hoy, 10 de septiembre, hasta el día 16, de un encuentro único en España. Quieren conectar y hacerlo en un entorno rural para estar cerca de las raíces culturales más apegadas a la tierra. Tras ser ‘ninguneadas’ por la nueva corporación municipal del pueblo segoviano de Ayllón (del PP), como denuncia su directora, en esta cuarta edición aterrizan en Piedralaves (Ávila) con la presencia de figuras de teatro, danza, música y artes escénicas en general. Es el Proyecto Magdalena, un evento de calado internacional con décadas de recorrido que este año lleva el título de ‘Tradición-Transmisión-Transgresión: Mujeres de Paz’.

Para entender la dimensión del encuentro, su directora Viviana Bovino, que lo es también de la Compañía Internacional Residui Teatro, además de actriz, bailarina y pedagoga, nos retrotrae a 1986, cuando de un encuentro de mujeres de muy diferentes culturas y orígenes surgió la necesidad de compartir su creatividad en eventos que se han venido realizando por todo el planeta desde entonces. “Desde 2013 nuestra compañía entró en la red y en 2019 propuse hacer uno en España, siempre con la idea de que fuera en un pueblo. Se trata de promover un espacio de intercambio y reflexión para una red de mujeres que crean y que comparten sus experiencias. Este 2024, la idea central es cómo el arte puede lograr alternativas a las guerras a través de una mayor sensibilización de las poblaciones”, comenta Bovino en una teleconferencia desde Polonia, unos días antes del evento.

Pese a tan loable objetivo, el pueblo segoviano que eligieron desde ese año como sede, les ha dejado en la estacada. Más bien ha sido su alcaldesa desde 2023, Rosalía Martín Pérez (PP). A la anterior corporación, sí le gustó la idea para atraer cultura y turismo a un municipio de unos 1.200 habitantes que vive de la agricultura, y durante las tres convocatorias anteriores, la población se volcó y participó en los espectáculos de calle, las conferencias, los talleres. “En estos años hubo experiencias únicas, como ver una obra iluminada con los faros de los tractores o cuando personas de Ayllón comenzaron a cantar tras escuchar a una artista del norte de la India. Se generó un intercambio cultural inesperado”, recuerda la actriz.

Tal fue la acogida que les ofrecieron un silo sin uso como sede del que sería el Babel-Centro Internacional de Culturas, Artes y Saberes, un polo cultural que buscaba “posicionar estratégicamente a la localidad y a la Comunidad de Castilla y León en el panorama artístico y cultural, nacional e internacional”, como fue anunciado en abril de 2023 en los medios. El prestigioso arquitecto italiano Luca Ruzza se implicó en el diseño y buscaron financiación europea para que fuera posible.

Cuando este año volvieron a llamar desde el Proyecto Magdalena al Ayuntamiento, las cosas habían cambiado. “Intentamos contactar con la nueva alcaldesa de todos los modos, pero nos ha ignorado. Ni respuesta tuvimos, una total falta de respeto a nuestro trabajo. Hace dos meses, nos dijeron que no, que por lo visto era algo demasiado grande para ellos. Pero no les hemos pedido nada, el desinterés es total. Hay gente del municipio que no se lo cree. Enseguida decidimos buscar otro lugar, al menos para este año, y Piedralaves mostró mucho interés”, comenta la promotora, que aún deja traslucir la decepción por lo ocurrido en el municipio de Segovia. En Piedralaves (un municipio con poco más de 2.000 habitantes), la Alcaldía también es del PP.

Lo que ya no verán en Ayllón, pero sí en las tierras abulenses, será a artistas de la talla de Julia Varley (Gran Bretaña), que trabajó en el Odin Teatret en 1976 y hoy se dedica a dirigir, enseñar, organizar y escribir obras teatrales y que desde 1990 ha estado involucrada en la concepción y organización de la Escuela Internacional de Antropología Teatral; a la ex ministra de Cultura y dramaturga colombiana Patricia Ariza, una activista por la paz que ha recibido numerosos premios internacionales y que fundó el conocido teatro La Candelaria; a Saida Nait Bouda (Argelia-Francia), artista que sigue investigando en las danzas tradicionales y las músicas de la diáspora en el Sahel africano; a la brasileña Barbara Luci Carvalho… y a otras muchas mujeres creadoras de Gales, Argentina, Grecia, Italia, hasta un total de 15 invitadas.

“La idea es que las entre 60 y 70 personas que se inscriben al encuentro visibilicen cómo pueden desarrollarse los trabajos escénicos y culturales en general cuando hay conflictos violentos, mediante una nueva modalidad de comunicación no violenta basada en el concepto de paz agonista, que fue desarrollado por colectivos de mujeres que han lidiado con enfrentamientos sangrientos y que está abriéndose paso en la producción artística con vocación social”, apuntan desde la organización. Todo ello, teniendo como escenario de fondo el valle del Tiétar, dado que gran parte de las actividades serán al aire libre. “Es muy satisfactorio lograr reunir a gente de todo el mundo en un pueblo pequeño para que de allí se tejan ideas que pueden ser transformadoras a miles de kilómetros. Estaremos en la plaza principal, en las calles y en los centros culturales. Será un gran laboratorio de ideas, no solo espectáculos, y eso es enriquecedor”, defiende la directora.

Además, anuncia que habrá algunos encuentros on line muy especiales. Uno de ellos, con la compañía ítalo-argentina Núcleo, creada en 1974, en plena dictadura en Argentina, que se ha convertido hoy en un ejemplo de resistencia; también habrá otro con Women Wage Peace, organización de mujeres palestinas e israelíes por la paz que ha sido nominada al Nobel y cuya presencia virtual adquiere gran relevancia mientras se produce un genocidio en Gaza. En su comunicado, las organizadoras señalan: “En los teatros de guerra, las mujeres son las grandes resilientes, curan las heridas de cuerpo y alma, y día tras día construyen un camino de paz. Cada una, con los medios que tiene a disposición. Y las artistas lo hacen con su creatividad”. Ese espíritu es el que quieren llenar en una reflexión colectiva sobre el concepto de paz.

El Proyecto Magdalena, fundado en Gales en 1986, se convierte así, en cada lugar que lo acoge, no solo en un foro para la discusión crítica, sino en fuente de inspiración y formación para diferentes compañías, artistas y académicos, comprometidos con la visibilidad de las mujeres creadoras que comparten intereses. Desde entonces, ya se han organizado más de 1.000 encuentros en cuatro continentes (falta África, pero ya están en ello). “Lo bueno es que de este proyecto surgen mucho otros: ya se ha creado una red de latinoamericanas en Europa y los brazos del Magdalena se han extendido más allá de las fronteras y las generaciones y sobrevive en gran medida gracias a la voluntad de sus miembros y patrocinadores”, nos cuenta Viviana.

De momento, lo que gana Piedralaves, Ayllón lo pierde. “Todos los espectáculos serán gratuitos, aunque se aceptan donaciones que se destinarán a un fondo para ayudar a estudiar artes escénicas a niñas en Calcuta”. Así son las Mujeres de Paz en busca de un pueblo. A ser posible con responsables que no renieguen de la Cultura con mayúsculas.

