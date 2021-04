“Necesitamos raíces, sentir la tierra y escuchar el canto de los pájaros”

Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Mañana, día 23, el Día del Libro. Celebramos dos fechas tan importantes juntando naturaleza y libros. ¿Cómo? Repasamos el ‘Diario de un joven naturalista’ (Volcano Libros, editorial especializada en ‘escritura de naturaleza’). Su autor, Dara McAnulty, a quien se ha llamado el ‘Greta Thunberg masculino’, es un adolescente de 15 años de Irlanda del Norte, diagnosticado con síndrome de Asperger y que sufre acoso de sus compañeros. En este libro relata –con la minuciosidad y concentración que suelen acompañar a las personas con alguna variante de autismo– todo lo que la naturaleza le aporta.

“La naturaleza se convirtió en mucho más que un escape, se convirtió en un sistema de apoyo vital”.

Estas son algunas de las entradas del diario de Dara McAnulty, que resaltan su sensibilidad natural.

3 de febrero

“¿Es para sorprenderse que casi una cuarta parte de los jóvenes experimenten problemas de salud mental? Nuestro mundo está cada vez más dividido entre realización, materialismo y autoanálisis. Estamos en un momento crítico en la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo”.

“Mi intensa conexión con la naturaleza alivia y calma las emociones que me debilitan. Cuando estoy inmerso en la naturaleza, estoy menos centrado en mí mismo y soy más consciente del resto de organismos que me rodean: árboles, plantas, pájaros y otros compañeros mamíferos (cuando tenemos suerte). Durante estos encuentros, experimentamos alegría; y es quizá en esos momentos cuando comprendo muy claramente que todos estamos en condiciones de procurar el cuidado y protección de la belleza esplendorosa. Todos somos sus custodios”.

“En un mundo trepidante y competitivo, necesitamos raíces. Necesitamos sentir la tierra y escuchar el canto de los pájaros. Necesitamos los sentidos para estar en el mundo”.

21 de marzo. Día Internacional de los Bosques

“Algo se despliega en el bosque. Las anémonas y los helechos están brotando de la tierra paciente, de espacios sombríos y antiguos. Estalla el crepúsculo y el aire vuelve a llenarse una vez más de música después del silencio invernal. Los jacintos están a punto. La luz y la calidez primaverales se extienden por las montañas y en mí. He abrazado la oscuridad, pero ahora esta sensación de luz es embriagadora, explosiva y vivaz”.

“Alargo la mano para sentir el cosquilleo del viento. Quizá un mirlo no elegiría nunca la palma de mi mano para anidar y poner sus huevos, pero sé que siempre la tendré extendida hacia la naturaleza y hacia la gente. Porque no estamos al margen de la naturaleza. Somos naturaleza”.

26 de abril

“Uno de los momentos más importantes de la vida de un vencejo es encontrar un lugar para anidar, pero gente como mis vecinos esterilizan sus jardines y ponen picas de plástico o metal en mitad de los aleros. Es lo que sucede en todas partes. La norma es impedir que la naturaleza prospere en los huecos de las casas y los edificios de oficinas”.

5 de junio: Día Mundial del Medioambiente

“El jardín ha florecido con el calor de estos días de primavera tardía. Hay tanta luz y tanto sol que compensan el cansancio agotador y la exasperación que llegan, para mí, al final del curso escolar. La amistad siempre me ha eludido. (…) Los chicos de mi clase pasean juntos por la ciudad; juegan juntos al fútbol o a cualquier otro deporte que les guste, pero no hablan. Sonríen socarrones y con disimulo a los que son diferentes. Desgraciadamente para mí, soy diferente. Diferente de todos los demás de mi clase. Diferente de la mayoría de la gente de mi colegio.

Pero hoy en el recreo observé las lavanderas blancas entrar y salir volando del nido. ¿Cómo me voy a sentir solo cuando existen tales cosas? La fauna y la flora son mi refugio. Cuando me siento a observar, los mayores me suelen preguntar si estoy bien, como si no estuviera bien sentarse sin más a procesar el mundo, entender las cosas y observar a las demás especies hacer su vida. La fauna y la flora no decepcionan nunca como lo hace la gente. La naturaleza para mí tiene una pureza nada afectada”.

8 de junio: Día Mundial de los Océanos

“Mucha gente me acusa de ‘no parecer autista’. No tengo ni idea de qué significa eso. Conozco a muchos autistas y todos parecemos distintos. No somos una raza reconocible. Somos personas. Si no nos salimos de lo común es porque nos esforzamos por enmascarar nuestra verdadera personalidad. Nos contenemos y nos aguantamos. Requiere mucho esfuerzo. Aunque lo que requiere mucho más esfuerzo, sin embargo, es el trabajo que ha hecho y sigue haciendo mamá con tanta alegría. Nos dice que es porque ella lo conoce: conoce el dolor insoportable y el desconcierto que pasó en su propia infancia. Quiere que nuestras experiencias sean mejores que las suyas”.

21 de junio: Comienzo del Solsticio de Verano

“Empiezo a temblar mientras observo a los polluelos. (…) Dave me pide que sostenga uno de los pájaros, y cuando me lo acerco al pecho, el calor de su cuerpo me ilumina. Empiezo a llenarme de algo visceral. Este es quien soy. Así podríamos ser todos. No soy como estos pájaros, pero tampoco soy muy distinto de ellos. Quizá sea un sentimiento de amor, o un anhelo, no lo sé con seguridad. Es un sentimiento extraño, una sensación para la que no hay espacio en la mayor parte de mi vida (llena de clases y tareas). El azor se retuerce. Lo calmo y vuelvo a mirarlo a los ojos. Conforme vaya creciendo, el color celeste cambiará y se convertirá en un ámbar vivo y profundo. Empiezo a imaginármelo de adulto volando entre los árboles con las alas apretando contra el cuerpo, dando quiebros a velocidad vertiginosa, construyendo un nido para sus crías. ¿Volveré para verlo? Me pregunto si este polluelo sobrevivirá”.

25 de noviembre

“El mundo se mueve muy deprisa, con demasiado poco cuidado y demasiada crueldad. Aquí todo está tranquilo y lleno de la música de los aleteos, de las llamadas de los pájaros, de algún que otro suspiro y risa humanos. El día fue todo dorado, todo luz, a pesar de los cielos oscuros que nos rodean”…

PD: Microrrelatos en un iglú. Aprovechando que hoy y mañana son los Días de la Tierra y del Libro, Ecovidrio , entidad colaboradora de El Asombrario, ha puesto en marcha, junto al grupo editorial Penguin Random House, una campaña que une reciclaje y cultura: #HistoriasDeReciclaje. Con el eslogan: “Toma la palabra y recicla vidrio”. Van a instalar en 17 localidades contenedores para el reciclaje de envases de vidrio con microrrelatos escritos por diversos autores como Bernardo Atxaga, Pere Estupinyà, Brenda Chávez, Isabel Giménez y Eloy Moreno. Estos Iglús literarios van a permanecer una semana en ciudades como Barcelona, Sabadell, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Zaragoza, Barakaldo, Logroño y Burgos.

Os dejamos dos como muestra:

“Que los restos de los instantes vividos creen los momentos que volveremos a sentir” (Eloy Moreno).

“¿Qué fue de los zapatitos de cristal de Cenicienta? ¿Los reciclaron? ¡No! Toda buena regla tiene sus excepciones” (Bernardo Atxaga).

Relacionado