Nuestras granjas ecológicas: razas autóctonas en pasto multifloral  

Cada una de estas granjas es un canto a la vida rural, que sus dueños esculpen como artesanos, labrando hábitats donde conviven con sus animales. Y cada una de ellas tiene historia y personalidad propia, como sus apasionados emprendedores, concienciados y críticos con la sociedad de masas, globalizada y virtual. Sus productos transportan la sustancia del paisaje al paladar, con sabores que retrotraen a la tierra de la que todos descendemos. Algunas de estas personas invisibles reniegan del término explotación, incluso del de granja, por su matiz industrial. Se reivindican ganaderos o “jardineros de la naturaleza”. Es de admirar la cultura y hasta la erudición que los mueve, y su compromiso ético con la sociedad y con el medio ambiente en la era del fast food. Empezamos por un ejemplo para abrir boca: Biocoop, en Ourense.

La Unión Europea prevé que en 2030 el 25% de la superficie agraria comunitaria se destine a producción ecológica. Las entidades de certificación constatan un interés al alza por lo ecológico de consumidores y productores, incentivado en parte por las ayudas de la PAC, que apuesta por la agroecología. El objetivo de nuestra lista era precisamente tejer una red que permitiera identificar en el mapa todos estos modelos y visibilizar mejor el origen de nuestros productos ecológicos (carnes, frutas, verduras, productos lácteos o vinos). La red invita a acortar la relación productor-consumidor, fomentando el agroturismo con visitas a las propias granjas. Para elaborarla se consultaron fuentes como CRAEGA y asociaciones de razas autóctonas como BOAGA bajo cuatro categorías y criterios de selección:

1. Granjas tradicionales con producción ecológica. 2. Granjas que apuesten por productos típicos, denominaciones de origen o razas autóctonas. 3. Agroturismos, granjas escuela o granjas que dinamicen lugares con patrimonio etnográfico o natural (pazos, hórreos, reservas naturales). 4. Granjas que apuesten por la eficiencia energética o las energías renovables.

Cooperativa Verín Biocoop

Categorías: (1) Granja tradicional con producción ecológica (carne), y (2) Granja que apuesta por razas autóctonas y producto típico certificado (Ternera Gallega). Se puede visitar. Web: www.verinbiocoop.com

Es la cooperativa más representativa de Galicia en conservación de razas bovinas autóctonas. Su objetivo: vincular la recuperación de las razas antiguas en peligro de extinción con el método de producción ecológico. Fue fundada en 1998 por 11 ganaderos que, a la vista del abandono rural, decidieron sumar fuerzas y concentrar parcelas para pasar de sus pequeñas explotaciones intensivas a trabajar en ecológico y extensivo. Está formada por 30 ganaderías y 2.000 cabezas de ganado en una superficie de más de 6.000 hectáreas. Las llamadas Morenas del Noroeste (Vianesa, Frieiresa, Cachena, Caldelá y Limiá) son, junto con la raza Rubia gallega, razas singulares de Galicia, y se caracterizan por estar secularmente adaptadas a su orografía y su clima, así como por sus cualidades innatas: rusticidad, resistencia, fertilidad y gran inmunidad, que, favorecidas por el cuidado ecológico (ausencia de estrés, acceso a flora silvestre de propiedades terapéuticas), permite prescindir de medicamentos. Poseen grandes cualidades organolépticas en su carne, muy apreciada. A estos ganaderos les une una convicción ética: abogan por la soberanía alimentaria de los territorios y por un equilibrio de precio justo para el productor y el consumidor, teniendo en cuenta el valor social añadido de los productores ecológicos: salud, medio ambiente, cambio climático…

Las protagonistas

«Su origen se pierde en la noche de los tiempos, desde el Bos taurus primigenius» y para estos ganaderos tienen alma: además de la Rubia gallega, ampliamente introducida en toda Galicia, todas las «Morenas» proceden de la provincia de Ourense: la Cachena es la más pequeña de las razas gallegas –y claman que la más pequeña del mundo–. Tiene unas mandíbulas fuertes y unos larguísimos cuernos; la Vianesa es de tamaño mediano y de pelo castaño, muy resistente y está acostumbrada a trabajar en los terrenos más difíciles; la Frieiresa es originaria del Condado de Conso-Frieiras, limítrofe con Castilla, ubicación que la llevó al borde de la extinción por la introducción de razas extranjeras; la Caldelá, la única de piel negra, con un temperamento muy fuerte que las pone nerviosas con las personas que no conocen; y la Limiá, que es del Condado de A Limia, con piel morena, muy fuerte y con un temperamento tolerante y tranquilo.

Visitas a la Granja Outeiro

A unos 15 kilómetros de Verín, en cuyo contorno se puede hacer noche en casas de turismo rural, la granja Outeiro es una ganadería familiar que abandonó la agricultura convencional para apostar pioneramente por las razas autóctonas en ecológico. Cuenta con 100 hectáreas (en fase de expansión en la cercana aldea de Pedroso), por las que pastan alrededor de 120 vacas de raza Vianesa. Se encuentra en Outeiro (Riós, Ourense), paisaje de media montaña a unos 900 metros de altitud, rodeado de castaños, robledales, pozas, manantiales, pradería y fauna salvaje, que dan como resultado ecosistemas ganaderos casi autosuficientes, que reproducen el esquema de la naturaleza respetando la etología de los animales.

El producto final no es el objetivo sino la consecuencia

Su filosofía considera al ser humano parte de la naturaleza, sensible y responsable de ella: «Si concebimos nuestra actividad desde una perspectiva holística, el concepto fundamental sería la interrelación con la totalidad, y siguiendo el mensaje de Hipócrates, si somos lo que comemos, el ganado debe estar libre de estrés y de pesticidas, alimentado por la propia naturaleza, en armonía con su paisaje. Ofrecemos beneficios sociales: nuestros rebaños son brigadas contraincendios y abren nuevas posibilidades para fijar población en el rural. La ganadería orgánica no tiene nada que ver con la agricultura industrial porque, además de incorporar el estudio de la ciencia y la biología, también se apoya en la sensibilidad humana. Podemos afirmar categóricamente que somos auténticos jardineros de la naturaleza».

La cara detrás de Biocoop José Luis Vaz, ganadero y presidente de Biocoop, a punto de cumplir 70 años, derrocha simpatía y vitalidad, luciendo una melena blanca al viento a lomos de su moto, uno de sus hobbies. «Sigo siendo un hippie. Yo no soy de los de la boina, soy un ganadero de hoy en día, conectado con el mundo y conectado con todas las sensibilidades. La pasión y la afición por las cosas que me gustan no la pierdo, como si tuviera 20 o 30 años».

Para vuestra ganadería en extensivo aprovechasteis el abandono rural concentrando parcelas. ¿Crees que es una solución al problema del abandono que sufre el campo?

Esa sería la llave para revertir el abandono rural. Con la atomización y el minifundio secular gallego es inviable hacer ganaderías suficientemente extensivas para que sean rentables. Mis padres en los años 60 emigraron a Vigo para dar un futuro a sus hijos, como tantos. No había posibilidad de relevo generacional. Cuando yo volví en 1984, me encontré ese mismo campo atomizado, así que primero tuve una ganadería intensiva de leche. Según fue abandonando la gente el rural pude, en 1998, juntar superficie suficiente para cambiar a una ganadería extensiva de razas antiguas.

¿Por qué diste ese paso?

Yo había ido a ver lo que se hacía en el norte y centro de Europa, invitado por el ministerio en viajes para jóvenes agricultores. Visité ganaderías ecológicas y biodinámicas, y quería plasmarlo aquí. Pero no fue posible hasta 1998. Además, no me gustaba el sistema intensivo, lo que tenía que hacer con mis vacas… No estaba feliz por dentro con ese tipo de manejo, por todos los medicamentos que había que usar. Tuve que esperar a que cambiara la realidad. Yo ya conocía estas vacas antiguas de una manera, digamos, emocional, porque era con las que trabajaba mi padre.

Leí que promueves la variedad multifloral de los prados naturales.

Aquí hay prados que tienen 30 o 40 variedades diferentes de plantas, no es como en una pradería artificial, donde hay 2 o 3. Y eso se nota en la carne. No hace falta arar y sembrar como antes, que eso no es muy ecológico, sino restaurar la pradería natural antigua, y eso se consigue con el “efecto rebaño”, efecto pisoteo, del ganado. Si tú ayudas a desbrozar en zonas muy cerradas, después la propia actividad del ganado consigue eliminar la maleza y que eso se convierta en un prado natural, y surgen las variedades florales autóctonas que manan per se del suelo.Otra cosa que hago en zonas donde hay mucha maleza es alimentar a las vacas con forraje directamente sobre el terreno, así su actividad asfixia las raíces y al cabo de un año o año y medio, con la pala del tractor haces montones de compostaje y sacas material para abonar la pradería. Es un abono mineralizado que aporta todos los nutrientes que necesita el prado, sin tener que acudir a sustancias químicas. En la lucha contra el cambio climático la variable que marca la diferencia es la ganadería sin lugar a dudas: reproducir el esquema ancestral de los rebaños en libertad, moviéndose perseguidos por sus depredadores.

Aquí muchos depredadores ya no quedan, así que supongo que vivirán más tranquilas…

Déjate de leches, que empieza a haber lobos ¿eh? Normalmente me joden uno al año, este año ya van cuatro. Pero lo doy por bien empleado. Los lobos tienen su sentido dentro de la naturaleza. Lo único es que la sociedad tiene que pagarnos por los daños.

¿Y respecto a las críticas a la ganadería por su contribución al cambio climático? Las emisiones de metano es un sambenito que nos han colgado, pero nos meten a todos en el mismo saco y no tienen nada que ver las emisiones de la ganadería industrial con las nuestras. Nosotros en CO2 somos neutros, o si quieres negativos. Las ganaderías extensivas como las nuestras que alimentan sus animales en base a praderas naturales constituyen unidades ganaderas casi autosuficientes y muy poco contaminantes, que absorben más CO2 del que emiten a la atmósfera.

Y el futuro…

Nosotros proponemos una reforma estructural del sector primario gallego, aquejado de un abandono y despoblamiento endémico desde hace décadas, y que propicia la muerte paulatina de nuestro medio, la proliferación brutal de incendios en la Galicia interior, que acentúa y agrava el cambio climático, en el que ya estamos inmersos. La solución es a nuestro entender clara y meridiana: revivifiquemos nuestros campos con vida animal: vacas, caballos, ovejas, cabras, etc. En libertad, en ganaderías bien extensificadas, que contribuyan mediante el efecto rebaño a la limpieza y regeneración de amplias zonas que hoy son simplemente material combustible. Es la única apuesta viable de futuro. ¡Donde hay ganadería, no arde!

*Reciben pedidos del extranjero, pero priorizan el mercado nacional por sostenibilidad. Tienda online: Verín Biocoop

