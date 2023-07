¿Qué nos ofrecen los partidos frente a las crisis ambientales en España?

El medio ambiente, que fue el gran ausente en el debate televiso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, figura en todos los programas electorales para el 23J, pero con visiones que, a menudo, parecen irreconciliables. Frente a la gravedad de la emergencia climática –evidente en las olas de calor que se sufren este verano–, la transición energética o la pérdida de una biodiversidad fundamental, por un lado están quienes abogan por medidas urgentes para paliar los daños y, por otro, el modelo de un desarrollismo “retardista” que no ve la urgencia para cambiar. Un debate organizado por la agencia EFE, en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y CaixaFórum, contó con la presencia de cuatro representantes de los cuatro partidos que se presentan a nivel nacional a las elecciones (PSOE, PP, Sumar y Vox).

El debate, organizado el pasado martes, sirvió para conocer las posturas de cada cual en asuntos tan peliagudos como la escasez de agua en España, donde históricamente el verde norte ha sido el suministrador del sur y el levante más seco. Ahora, está perdiendo esa capacidad por una falta de lluvias y de nieve que cada año es más prolongada, una tendencia global que se viene anunciando desde hace más de medio siglo.

Agua

A este respecto, Paloma Martín (PP), ex consejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Ayuso y actual secretaria del área en su partido, defendió la necesidad de crear nuevas infraestructuras hídricas (es decir, trasvases, conducciones para hacer llegar agua desalada a zonas como el desierto almeriense, etcétera) y de crear una Autoridad Nacional del Agua que dirija la distribución de este recurso de forma centralizada.

Desde el partido hoy en el Gobierno se expusieron algunos de los fallos de ese plan. “No podemos llevar agua desde un lugar donde no hay”, dejaba claro Cristina Narbona, presidenta del PSOE y ex ministra de Medio Ambiente. Narbona recordó que la gestión popular ha implicado legalizar pozos ilegales en Doñana (que ahora se recupera con dinero de todos) o ha permitido la contaminación por nitratos del Mar Menor, a costa de promover “la huerta murciana”, que por cierto exporta nuestra escasa agua. En el programa socialista, señaló, lo que hay es una clara apuesta por la desalación, la reutilización de aguas residuales, la reducción del consumo y acabar con el 25% de pérdidas que hay en la red.

Por su parte, Juliá Boada, de Sumar, recordaba: “Tres cuartas partes del país están ya en riesgo de desertificación, pese a lo cual el 80% del consumo de agua en el país se lo lleva el regadío, porque es lo que se ha potenciado con la Política Agraria Europea (PAC)”. Para Sumar, explicó Boada, es preciso un pacto nacional anti-desertificación que ayude a transformar el sistema agrícola, “porque los pequeños agricultores son los perdedores con esta agricultura industrial”. Su apuesta pasa por una estrategia para una transición ecológica justa que conlleve ayudas para cultivos de secano, frente al regadío intensivo, además de moratorias a campos de golf –“En Bélgica hay campos muy verdes para practicarlo”, dijo- y medidas para reducir la contaminación del agua con nitratos y purines.

Energía

En el tema energético, el PP se muestra a favor de las energías renovables –necesarias y, además, un gran negocio para las grandes empresas–, pero con contradicciones. Martín criticó que España dependa en un 67% de combustibles fósiles que hay que importar y se quejó de que en 2022 hayan aumentado las emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía un 24%, pero también lo hizo del despliegue de renovables porque, dijo, no se hace a demanda y “luego nos sobra”. En este asunto, el PP, comentó, defiende mantener el gas y las centrales nucleares porque es lo que es seguro –pese a accidentes como Chernóbil o Fukushima– hasta ir eliminando el CO2.

El PSOE, que en cinco años ha promovido un gran despliegue de energía solar y eólica– seguirá en esa línea. Narbona, en este asunto, recalcó la importancia de la transición, tras el parón que hubo con Rajoy, pero reconoció que habrá que mejorar “la gobernanza” . “Tiene que haber consenso rural, así que aprobaremos una ley para beneficiar a los habitantes de las zonas de ese despliegue y con una zonificación que frene los daños a la biodiversidad”, asuntos ambos que en muchos territorios se ha echado en falta hasta ahora. En respuesta a la candidata popular, puntualizó: “El bienestar de los españoles nada tiene que ver con los combustibles fósiles, que generan graves daños en la salud humana”. Conviene recordar que el calor extremo en 2022 causó 61.000 muertes en Europa, 11.000 en España.

La representante de Sumar, por su parte, recordó que las renovables basadas en el viento y el sol nos dan independencia como país –algo que no ocurre con las nucleares, que precisan uranio y generan residuos– y apuntó que en su programa se recogen medidas para dar un impulso al autoconsumo.

Movilidad

También se habló de movilidad, el sector responsable del 29% de las emisiones de CO2. Aquí, los tres partidos coincidieron en la necesidad de mejorar el transporte ferroviario de personas y mercancías. Juliá Boada mencionó propuestas como mejoras del transporte público y colectivo, incluyendo la red rural, billetes únicos, más uso de la bicicleta o las ‘ciudades 15 minutos’, donde no haya que desplazarse grandes distancias para gestiones básicas. “No se trata de sustituir la flota actual de vehículos por otros eléctricos, es un cambio de modelo”, dijo.

Desde el PSOE sí que se quiere promover la electrificación de la movilidad, para lo que anuncia que se pondrán más puntos de recarga de vehículos por todo el país. En este punto, el PP señalaba las limitaciones de la energía solar, porque no hay sol todos los días y a todas las horas y denunciaba que mucha población no puede comprase un coche no contaminante, punto en el que Narbona recordaba que ese partido ha votado contra la subida del salario mínimo, de las pensiones y la reforma laboral. También mencionó nuevos sistemas de almacenamiento de electricidad ‘limpia’, ya están planificados. Curiosamente, Paloma Martín, la misma persona que decía defender la ciencia, apuntó que su apuesta energética pasa por seguir usando los biocombustibles, el biodiesel y el biogás, es decir, lo que existe en estos momentos y que hace aumentar las emisiones contaminantes que, por otro lado, denunciaba.

Biodiversidad

No quedó fuera del debate la biodiversidad en crisis. El mensaje popular quedó claro. “Queremos equilibrio e impulsar el desarrollo económico”, señalaba su representante. Sí insistió en que “el reto climático pasa por la ciencia y la tecnología” y acusó a la izquierda de “imponer su forma de vida con límites al consumo”, que es justamente lo que recomiendan numerosos estudios científicos. Añadió que “dejar de crecer nos acerca al abismo” y quiso dar a entender que los ambientalistas que defienden conservar los bosques están contra la gestión forestal sostenible y, en general, contra todo el mundo rural. “Hablamos a los ciudadanos como adultos sin decirles cómo deben vivir”, aseguraba.

Narbona no pudo evitar recordarle al PP que la gestión forestal es competencia de las comunidades autónomas y que el pasado año hubo un gigantesco incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora), con un gobierno del PP y Vox como responsable. También mencionó la Ley europea de Restauración de la Naturaleza, a la que ese partido se ha opuesto y mencionó el apoyo que necesitará el campo español para cambiar las pautas de producción en un contexto de crisis climática.

Desde Sumar, Boada recordaba el compromiso de su partido de proteger un 30% del territorio y los mares e insistió en el uso sostenible de los bosques para preservarlos.

PD: En el debate también estuvo presente un representante de la agrupación de ultraderecha, pero la línea editorial de El Asombrario evita introducir en el debate democrático y al mismo nivel las propuestas de un proyecto negacionista, antidemocrático y antieuropeo, por lo que no han sido recogidas en esta crónica. Sólo mencionar que el portavoz de esta formación, Ricardo Chamorro, defendió aumentar el número de embalses (aunque estén vacíos), trasvases de ríos (aunque lleven poco agua); abrir más centrales nucleares (del coste, los residuos y el tiempo necesario, no dijo nada); habló del “apocalipsis climático” para defender el uso del coche y mencionó su oposición a promover “grupos de felinos” que dañan a los animales de los ganaderos. Seguramente se refería a lobos, que son cánidos, no felinos. O quizá se refería a leones, tigres y leopardos…

