Olayo Reynaud, 12.000 kilómetros en bici con 17 años, y otros ‘Vagamundos’

El Vagamundos Festival reunirá en agosto en Huesca al joven aventurero Olayo Reynaud (casi un año de viaje en bici, 12.000 kilómetros siguiendo la ruta de Marco Polo, hasta China) con grandes expedicionarios españoles en tres noches de cine y días de actividades y aventuras.

Olayo Reynaud , joven, aventurero, prometedor investigador y, además, escritor, hace tiempo que hizo de la bicicleta su medio de transporte para conocer mundo. Con17 años, realizó en solitario un viaje que le llevó desde Francia hasta China, una experiencia que más tarde retrató en su premiada obra Por donde sale el sol (Premio Desnivel 2021). Este año es uno de los invitados en el Vagamundos Festival, un evento cultural dedicado al cine de viajes que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de agosto en La Puebla de Fantova (Huesca), a los pies de los Pirineos.

“Estaba aún en la ESO cuando empecé a pensar en el viaje. Un profesor aficionado a viajar en bici había ido hasta Katmandú y me entró el gusanillo y comencé a ir a conferencias y a conocer otros aventureros. Lo fui madurando con el tiempo y a los 17 años, tras aprobar la Selectividad, lo organicé y me fui, al principio sin un objetivo claro, pero al final llegué a entrar en China. No alcancé hasta Mongolia, que era mi meta, porque tuve que regresar, pero es algo que tengo pendiente”, cuenta Olayo, ahora con 25 años y otros cuantos viajes más desde entonces sobre los pedales.

Para contar su experiencia a lo largo de la ruta de Marco Polo, atravesando países de Asia central que siguen rodeados de un aura de misterio, participa este verano en la segunda edición de un certamen de cine rural, de viajes y aventuras que reúne en la comarca de Ribagorza a artistas, cineastas, expedicionarios y, en general, representantes del mundo audiovisual y cultural, en torno a un proyecto que tiene como sede el restaurado molino tradicional de La Centenera.

El festival será inaugurado oficialmente por la película de Sean Penn Hacia rutas salvajes, la historia de un joven que deja todas sus posesiones y abandona el mundo civilizado para viajar a Alaska en busca del sentido de la vida, un guión que tiene muchos paralelismos con lo vivido por Olayo. “Aquel viaje, de casi un año entero y 12.000 kilómetros, también me cambió mi forma de pensar y actuar. Sobre todo, me marcó mucho la gente que me fui encontrando en el camino, sobre todo desde Estambul en adelante, el hecho de dejar de ser un turista por Europa para ser acogido como un viajero, con más hospitalidad, que iba en aumento a medida que el lugar era más remoto”, recuerda.

Turkmekistán, Kirkistán, Uzbequistán… Nombres de países que evocan la Ruta de la Seda y situaciones de las que dejan huella. “En Uzbekistán, un día me paró un hombre cuando iba de camino porque quería darme dinero. Decía que si hacía ese viaje era por algo importante, que él lo sabía y que quería ayudar. Me costó convencerle de que no lo necesitaba; aquel hombre nunca vendría a Europa y, sin embargo, insistía en apoyarme sin conocerme”.

Inmerso ahora en intentar abrirse paso como investigador en robótica en Grenoble (Francia), tras terminar en Madrid la carrera de ingeniero en electrónica, comenta también la escasa comunicación que tuvo con su familia durante su aventura. “No me llevé móvil, solo una tablet con la que me comunicaba si había wifi disponible, así que a veces pasaban semanas sin contactar, pero no tuve grandes problemas, salvo con algún visado. Lo que sí puedo decir es que no se necesita mucho dinero para hacer algo así; con 10 euros al día es posible, si vas con tu tienda en vez de tarjeta de crédito y te propones no gastar en el alojamiento. Mucha gente que encontré se financia publicando blogs, vendiendo fotos, libros…”.

En su caso, tres años después del regreso, en 2019, se animó al reto de escribir su historia, con un estilo tan personal, cargado de humor, trufado también de datos sobre la cultura y la historia de los lugares por los que pasaba, que ha sido un gran éxito. “Tuve la suerte de que me apoyaron en todo mis padres, pese a ser tan joven. Y era el momento. Creo que ese espíritu aventurero está en los jóvenes y, además, en muchos países europeos, más que en España, está extendida la cultura del año sabático antes de iniciar una carrera, lo que anima a este tipo de viajes”.

Pati Blasco y Carlos de Hita, también ‘Vagamundos’

En Vagamundos Festival participará en un coloquio acompañado de la gran escaladora que es Pati Blasco, como él también escritora. Blasco, además, el día 4 por la mañana ofrecerá un taller sobre comunicación no violenta, una línea de pensamiento de Marshall Rosenberg, doctor en Psicología y reconocido mediador en conflictos internacionales.

No serán los únicos protagonistas de un festival veraniego que se caracteriza por realizarse en un entorno natural único, movido por energías 100% limpias (gracias a la turbina del molino, junto al río, y a placas fotovoltaicas). Por allí pasará el conocido naturalista y sonidista Carlos de Hita, que el sábado día 5 imparte un taller, Sonidos de la naturaleza, en el Espacio Pirineos de Graus. Esa noche, en la campa de La Centenera, se proyectará la película Las ocho montañas, premio del Jurado en el Festival de Cannes 2022. Participará el geógrafo y profesor Pedro Nicolás, quien ha realizado más de 30 expediciones a diversas cordilleras, ascendido dos ochomiles y cuatro sietemiles, así como numerosos seismiles, entre los que destaca el Aconcagua o, el pasado año, el Denali, en Alaska.

La tercera película elegida es As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que no podrá estar en directo en Ribagorza, pero sí virtualmente. Con muchos premios en su haber (numerosos Goya, el César a mejor película extranjera, Fotograma de Plata…) es una historia que nos habla de conflictos en el mundo rural español, un contexto que será analizado por el sociólogo Manuel González Fernández, profesor en la Universidad Olavide de Sevilla.

El festival se completa con talleres de dibujo en la naturaleza, a cargo de la artista Julia Vallespín, y la proyección de cortometrajes y documentales. Para su financiación, su promotor y director, Javier Selva, ha recurrido a un exitoso crowdfunding, además de conseguir la colaboración de algunas empresas de la zona e instituciones, como el Ayuntamiento de Graus. “Queremos que Vagamundos Festival se convierta en un referente cada verano para promover una comarca que hasta ahora ha sido solo de paso hacia Pirineos y que tiene una gran belleza natural. Un lugar al que acudir para compartir experiencias y conocer las de otras personas, en torno al cine de verano que nos une”, señala Selva, quien llegó a la zona para poner en marcha la un proyecto de agricultura ecológica llamado Que te quiero verde, dedicado a la recuperación del tomate rosa de montaña.

Selva, gran expedicionario antártico, con el Trineo de Viento del explorador Ramón Larramendi, además de productor y cámara especializado en condiciones extremas, es ahora también un molinero de cine, capaz de reunir a gentes de diferentes generaciones, como son Olayo Reynaud, Pati Blasco, Pedro Nicolás o Carlos de Hita, para poner en valor ese espíritu viajero que desde siempre ha caracterizado a nuestra especie.

Las entradas ya están disponibles en la web del festival.

