Pablo de la Chica: “Debemos cambiar el mundo desde la educación”

El director y productor Pablo de la Chica acaba de conseguir su primer Goya por su cortometraje documental ‘Mama’. Una película que pone el acento en el amor recíproco como manera de sanar los traumas. De la Chica nos responde a esta primera entrevista sobre conciencia ambiental, una nueva sección, ‘La entrevista circular’, de la mano de Ecoembes.

Mama Zawadi, que protagoniza el corto, desprende una vitalidad increíble, agarrándose a la luminosidad de la vida para superar varias experiencias de violencia sexual. Observamos su labor como cuidadora de bebés chimpancés en el centro de rehabilitación de primates de Lwiro en Congo, de bebés abandonados porque han asesinado a sus madres. Mama y los bebés chimpancés apartan la violencia recibida en el pasado, y conectan mediante el amor: se muestran cariño, juegan, se abrazan, se agarran a la vida y a sus luces. De la Chica, director también del largometraje documental The Other Kids, es fundador de la productora Salon Indien Films, y con varios proyectos entre manos, entre ellos el largometraje de ficción Elefante y la película de animación El viaje de Samia,

Algo que hayan dicho de ‘Mama’ que te haya llegado al alma.

He recibido cientos de mensajes a nivel personal por todas las redes sociales. No podría quedarme con ninguno, pero sí con la sensación de agradecimiento de mucha gente que me ha dado las gracias por hacer el documental y darle voz a la historia de Mama Zawadi. Para mí, que llegue a tanta gente es increíble.

¿Cuál crees que es ahora mismo el principal reto ambiental? ¿El que más te preocupa?

Para mí el mayor reto ambiental en líneas globales pasa por tener que pegar un frenazo en seco los grandes gobiernos y que se planteen qué están haciendo. Necesitamos políticos que comprendan y respeten la naturaleza y la ciencia; si no, estaremos perdidos en el huracán actual de mirar solo el dinero y no el de conservar nuestro planeta. Personalmente, lo que más me preocupa son las nuevas generaciones y su consciencia con el medioambiente. Debemos cambiar el mundo desde la raíz, desde la educación y respeto temprano, y eso está en nuestros primeros años de vida. Sigo creyendo que aún podemos revertir el desastre actual.



¿Crees que hemos avanzado mucho en la conciencia ambiental ciudadana en las últimas dos / tres décadas?

Se ha avanzado mucho, en gran medida por la misma tecnología que ha destruido tantos bosques por la obtención de materiales raros como el coltán. La tecnología, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación nos han facilitado la conexión ciudadana, la circulación de información, de saber cómo está el planeta y las mediciones precisas de la salud del planeta… Y nos hemos dado cuenta de que estamos enfermos y debemos operar ya. Aquí se forma una espada de doble filo, pues esa información puede volverse para la sociedad en desinformación o ruido por parte de intereses oscuros, y lo que tenemos que hacer es centrarnos en dar luz a la realidad del planeta. Creo que el problema real es que no tenemos excusa en no intervenir ahora con toda la información que poseemos, pues conocemos miles de dolencias.

¿Quién te ha inspirado / inculcado valores ambientales?

Realmente no sé de dónde me viene, porque no puedo hablarte de un referente. Recuerdo que mis padres hicieron un esfuerzo económico y se suscribieron a National Geographic, y mis hermanos y yo devoramos las revistas y reportajes durante años; supongo que desde ahí nació mi curiosidad por el mundo y la naturaleza, y esa curiosidad sigue muy viva. Continué leyendo revistas y viendo muchos documentales de referentes mundiales como Félix Rodríguez de la Fuente, Carl Sagan, David Attenborough, Jacques Cousteau o Jane Goodall.

¿Qué es para ti la economía circular?

Para mí es hacia donde deberíamos ir para poder conservar el planeta, entendiendo el concepto de producción y consumo desde usar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible, intentando renovar, reciclar, reparar y con una línea clara de sostenibilidad de estos productos con el medioambiente.

