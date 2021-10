‘Pajareros’: vuelven los documentales que nos hacen volar muy lejos

Hace ocho años ya que SEO/Birdlife puso en marcha un ciclo de cine documental que nos hace volar: ‘Pajareros’. Durante el mes de octubre, en La Casa Encendida de Madrid, se proyectan cuatro películas que nos acercan a la belleza de unas aves que conviven con nosotros y nos acompañan y nos sufren a través de los impactos que generamos. Se estima que ellas son 50.000 millones y nosotros, los humanos, unos 7.700 millones. Y, sin embargo, algunas desaparecen casi al tiempo que conocemos su existencia.

Este año extendemos las alas para iniciar el vuelo a las orillas del río Misisipi. Por allí anduvo viajando y explorando, durante la primera mitad del siglo XIX, el naturalista y artista John James Audubon. Audubon, nacido en Haití en la época de la colonia y luego criado en Francia, al llegar a Estados Unidos decidió dedicar su vida a dibujar cuanto ser alado cayera bajo su escopeta, hasta lograr hacer un catálogo ilustrado asombroso, Las aves de América. Su vida y su fascinante obra pictórica han sido las protagonistas de la primera de las proyecciones del ciclo, un filme dirigido por el francés Jacques Loeuille que se proyectó el pasado día 5. Entremezcladas entre las imágenes de las láminas en las que captó la vida de las aves, Loeuille nos muestra las de la industrialización que ha acabado con muchas de ellas, hasta la extinción de parte de ese archivo del cielo que Audubon encontró en la América virgen, donde convivían en paz con los pueblos indígenas originarios.

En Pajareros es fácil ver a los espectadores fascinados con la imagen de ese pájaro carpintero pico de marfil, que por cierto se ha vuelto a dar por extinto, quién sabe si ya de forma definitiva; o con los gallos de las praderas, que dejaron de existir porque su paraíso se convirtió en campos de petróleo y gas para la Shell; o con la historia de Martha, la última paloma migratoria en esa zona del mundo, que acabó en un museo como referente de lo que no debía volver a ocurrir: una pérdida de biodiversidad que sigue pasando cada día….

Y luego, tras el viaje, aterrizamos en el debate posterior, donde siempre hay expertos que nos dan detalles que completan el escenario y nos invitan a la reflexión, en este caso sobre la vida de Audubon, un pionero de la ornitología de hace 200 años, pero que también nos informan de lo más cercano, porque si en Norteamérica se hunde el delta del Misisipi por el vacío dejado tras extraer petróleo, también en España hay graves problemas con el agua de la naturaleza: “Vivimos un tiempo en el que los ríos reclaman más que nunca atención hacia sus aguas, orillas y biodiversidad; en el que los viajes migratorios de las aves siguen siendo un enigma, con investigadores tratando de descifrarlos con modernas tecnologías, y en el que las islas, como entornos frágiles, continúan llamando la atención hacia sus endemismos y los riesgos a los que se enfrentan”, señala Josefina Maestre, co-coordinadora del ciclo desde SEO/BirdLife. Y como muestra baste de ejemplo lo que ocurre en el Mar Menor, en el Delta del Ebro, en las Tablas de Daimiel… Hogares de aves avasallados, envenenados, resecos.

La próxima oportunidad para un despegue alado con Pajareros será el próximo 19 de octubre, con el documental Migraciones secretas. La curruca capirotada, de Benoît Demarle, otra película francesa que, en este caso, protagoniza una pequeña ave de apenas 20 gramos de peso que realiza un espectacular viaje de huida desde el invierno del norte de Europa hasta el más cálido del sur de España, o incluso hasta África central. Tan largo periplo está repleto de misterios que los científicos todavía están tratando de entender, ahora con ayuda de la última tecnología. Y poco a poco descubren las increíbles estrategias y comportamientos que estas currucas capirotadas han desarrollado para tener éxito en una migración que, probablemente, realizan desde tiempos remotos. Para atender a las preguntas sobre esta incansable viajera estarán en el debate el catedrático de Zoología de la Universidad Complutense de Madrid Javier Pérez Tris y Ana Bermejo, una de las coordinadoras del Programa Migra de SEO/BirdLife; moderando el debate Rafa Serra, director de la revista Quercus.

La última jornada del ciclo, el 28 de octubre, nos llevará hasta islas volcánicas de dos países europeos. El primero de los dos documentales es Aves de Canarias, producido por SEO/BirdLife y realizado por el naturalista y reconocido documentalista canario Pedro Felipe Acosta, que ha filmado una de las primeras obras sobre la naturaleza canaria utilizando a las aves como recurso. En la película nos contará cómo estos seres llegaron a conquistar el archipiélago, su evolución posterior en diferentes especies y, cómo no, los problemas de conservación a los que se enfrentan ahora. En estos días, precisamente, con la importante erupción volcánica en la isla de La Palma, una ocasión para aprender sobre las aves de zonas volcánicas y sus estrategias de supervivencia.

El cierre de Pajareros lo pondrá Life on the Rocks (Vida en las rocas), una producción del británico George Pretty que tiene como escenario la desembocadura del río Forth, en Escocia, donde se encuentra una antigua isla volcánica que es el hogar de la colonia de alcatraces más grande del mundo: Bass Rock. Nos cuenta la historia de los tres años que, en la década de 1960, June Nelson y su difunto esposo Bryan pasaron allí estudiando estas aves y sus comportamientos, pero también de la catastrófica pérdida de poblaciones de aves marinas producida en los años posteriores. Este último día, en el debate –moderado por la periodista María García, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de España (APIA)– participarán Pedro Felipe Acosta, director de Aves de Canarias, y el delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta.

“Las aves nos enseñan que, año tras año, volvemos a encontrarnos”, afirma Elisa Hernández de Pablo, responsable de Medio Ambiente en La Casa Encendida. “La propuesta de este ciclo es dar a conocer ecosistemas y especies que tenemos aquí a nuestro lado y en otros lugares que quizá nunca visitemos. Las propuestas de este año recuerdan que el ser humano es observador y actor dentro del medio natural y tenemos que ser conscientes de nuestro impacto a lo largo de la historia.

Relacionado