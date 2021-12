Contéstese a esta pregunta con algo de sentido del humor y sinceridad: ¿los esposos aportan o reducen el miedo de la pareja? Sea cual sea la respuesta, lo más seguro es que la salvación no provenga de someterse al ‘cobijo’ de la vida matrimonial. Los maridos suelen ser más miedosos que el miedo, porque ese rol los lleva a sus propios abismos del pavor de vivir y no cumplir.

A la pregunta ¿para qué sirve un marido? muchas personas responderán diciendo que da seguridad, cobijo, compañía, o buscarán palabras que conjuguen esas sensaciones de tener la vida bajo control. La contrapregunta sería: ¿un marido calma el miedo o lo alimenta? Un buen marido, digo (y no me maten), ¿ayuda a relativizar ese miedo interior –que hay quien llama angustia existencial– o contribuye a su buen mantenimiento?

Esta semana de renovadas amenazas víricas (ya parece esto la fábula de Pedro y el lobo), una vecina mayor tres veces inoculada (plus gripe estacional) me avisó que no iría a la presentación de un libro que le hacía gran ilusión porque su marido le había advertido que “la cosa se ha puesto fea” y que ambos querían “vivir un poco más y ver crecer a sus nietos”. Textual. Ante semejante mutilación vital, solo atiné a preguntarle si no le parecía que vivir era hacer lo que deseaba, con cuidado, pero sin encerrarse. Era una cuestión retórica, porque sé que una esposa de casi 80 años que se ha mantenido leal en ese lugar, durante tantas décadas, difícilmente se atreva a desautorizar la perspectiva y la prevención marital. Otra cosa sucede cuando, por fin, esas esposas se liberan de la precavida e incontestable razón de un marido, algo que muestra, sin ambages, el realizador Nanni Moretti en Tres pisos, su última película, sobre novela homónima de Eshkol Nevo.

Réquiem de los buenos esposos

Nada más y nada menos que el veterano y adorable gruñón Nanni Moretti elige rodar una historia en la que muestra descarnadamente todo el miedo que un marido puede aportar, en una relación corta, mediana o larga. Hay en esta historia cuatro familias de un mismo edificio romano, con sus respectivas ramificaciones parentales y cruces barriales. En todas, hay un marido que es muchos: el ausente-exigente; el padrazo amoroso de doble moral; el inflexible y, por último, el que ha perdido sus facultades viriles y, sin embargo, resulta sospechoso de abusar de alguna hombría remanente.

Sorprende que sea Moretti (un señor nacido en 1953), sobre libro de otro señor, quien elabore este entretenido e interesante mea culpa masculino. Sin duda, este drama antirromántico-vecinal nos invita a recuperar la esperanza en la reflexión de los hombres. Lo que el realizador admite (según guion que firma también Federica Pontremoli) es que un hombre lo que defiende, ante todo, es su mandato social de género. Esto significa que un marido será el refugio de su esposa hasta el momento en que tenga que elegir entre cumplir el papel (familiar e históricamente) asignado o exponerse a perderlo quedándose como aliado de su mujer.

La madre por antonomasia de esta película es Dora (Margherita Buy), que tiene que lidiar con la gran angustia culpógena de haber criado a un hijo que no asume las consecuencias de actos monstruosos. Su marido es el respetado juez Vittorio Bardi (Nanni Moretti), una firme columna familiar. Bardi constituye una figura implacable que le hace sentir a Dora el amparo de un techo sólido, tan sólido que pesa. El juez es taxativo en sus demandas y Dora acata, con todo el dolor que esto significa para su profunda convicción materna. Su liberación deberá esperar (porque a veces las mujeres creen que no pueden vivir sin un marido).

En el filme hay otra madre frágil, que es Mónica (Alba Rohrwacher), quien procura cumplir con las expectativas de un marido siempre ausente, pero con control sobre cada asunto afectivo y doméstico. Mónica intenta pedir ayuda, pero el marido ya ha decidido cuáles son las tareas a las que su mujer debe abocarse… y quizá hasta crea que la ayuda con sus instrucciones.

Frente a Dora y Mónica, hay algunas mujeres fuertes: las primeras valientes son las niñas de la película y, además, las adultas que se permiten expresar lo que sienten y toman decisiones, aunque haya maridos que puedan quedar a un costado del camino. Es el riesgo, claro. Este es el caso de Sara (Elena Lietti), harta de las paranoias de Lucio (Riccardo Scamarcio), un marido que parece ser el más dedicado y preocupado padre del mundo hasta que la tentación se presenta a su puerta. Un pusilánime, en síntesis, al que la sensata Sara le tiene una paciencia infinita, pero sin ceder a ningún chantaje, por puro amor comprensivo (que es el que solemos practicar las mujeres, y quizá también como mandato de género, ojo).

Semana de salvación

La salvación de una mujer nunca será un hombre, parece decirnos Moretti y, menos que menos, un marido, apuntalamos. Los maridos aman hasta que su armazón de género se pone en duda; entonces, u odian o, peor, se someten a cualquier debilidad-de-la-carne, incluso aunque vaya en contra de todo lo que pregonaron, incluso aunque alimente sus propios fantasmas y los deje revolcándose en las tinieblas de la deshonra (pero con su rol de género intacto).

De ahí que, en épocas navideñas, no sea baladí recordar que la salvación de los hombres no será la venida del hijo de Dios, sino que podría ser una mujer. Esa mujer es la que probablemente les ayude a los maridos a sanar el trauma del golpe que la sociedad les ha propinado con ese armazón férreo de lo-que-hay-que-ser-como-hombre-de-verdad. Algo así como desmontar la desdicha para ver qué lleva dentro.

Por último, un homenaje. Esta semana ha muerto bell hooks, nuestra maravillosa mujer-faro, de luz grande, aunque ella eligiera las minúsculas para su nombre. Así, esta columna terminará con una cita suya: “En la actualidad, una mujer que habla de amor sigue siendo sospechosa. Quizá porque todo lo que una mujer instruida puede decir sobre el tema constituye una amenaza y un desafío directo a las visiones ofrecidas por los hombres”.

¡Feliz Navidad!

