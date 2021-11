Pásalo mal: Cinco recomendaciones sobrenaturales y de horror cósmico

Para celebrar los días de Todos los Santos y Todos los Difuntos (hoy y mañana), os traemos una selección de cuatro nuevos sellos independientes y una librería recién abierta en Barcelona especializados en literatura de género. Dentro de los géneros no realistas, el terror y todas sus posibles vertientes –lo gótico, lo weird, el gore o el horror cósmico, entre tantas otras– ganan cada vez más adeptos entre escritores, editores, libreros y lectores. Porque un fantasma nunca es solamente un fantasma.

“La emoción más antigua y más intensa de la Humanidad es el miedo”, decía aquel apocado chico de Providence, Massachusetts, que acabaría convirtiéndose en uno de los mejores y más famosos escritores de literatura de terror de todos los tiempos. Y es que todos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas: algunos racionales, como el miedo a la pérdida o a la enfermedad; otros transmutados en curiosas fobias, como a los espacios cerrados, las serpientes o los payasos; y también hay miedos antiguos y comunes que nos unen como especie, un hilo vertebrador de la angustia humana que la literatura no podía dejar de retratar. Porque experimentar terror nos lleva a la catarsis. Porque nuestros miedos dicen más acerca de nosotros mismos que casi cualquier otra cosa. Porque un fantasma nunca es solamente un fantasma.

La frase de Lovecraft continuaba así: “… y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido”.

El origen de la literatura de terror está indudablemente ligado a lo sobrenatural: almas en pena, maldiciones y brujas, monstruos como vampiros u hombres lobo que no son nada más que un reflejo de la peor parte de nosotros mismos… Pero escritores como Stephen King o Mariana Enríquez demuestran con proeza literaria que el miedo también nace de lo cotidiano, de la violencia, el fanatismo o el prejuicio, y que puede adoptar el rostro de nuestra madre o de un amable vecino.

Sea cual sea el tipo de miedo que más nos interese, lo cierto es que durante mucho tiempo la literatura de terror ha estado relegada a un gueto literario: el de los géneros no realistas, bien acompañado de la ciencia ficción y la fantasía. Siendo cada vez más fluidas las fronteras entre todo tipo de géneros, cuando escritores canónicos juegan con la distopía o las casas encantadas, en los últimos años hemos asistido al nacimiento de numerosos sellos editoriales independientes y también pequeñas librerías fielmente dedicadas a la literatura de género. Para celebrar estos días de brujas, os traemos una selección de cinco de estos templos de lo insólito.

La Biblioteca de Carfax

Esta editorial especializada en terror que toma su nombre del Drácula de Bram Stoker se ha convertido en uno de los sellos españoles que mejor y más variado terror nos trae a las librerías. En su catálogo encontramos nombres clásicos como Amelia B. Edwards o Daphne du Maurier, y otros actuales como Gemma Files, Kathe Koja o Joyce Carol Oates.

Sus editoras, María y Shaila, se conocieron en un curso de edición allá por 2016. María era una gran aficionada a la literatura de terror, pero sentía que muchas veces no encontraba el tipo de libros que quería. Junto con su compañera de estudios se lanzaron a la aventura de editar, y se han dado cuenta de que hay muchos más lectores interesados en el terror de lo que pueda parecer. “El terror es un género al que a algunas personas les cuesta acercarse, por eso intentamos que nuestro catálogo sea lo más amplio posible, porque el terror es un género que abarca muchas cosas, e incluso la gente a la que no le gusta el género puede encontrar algo de lo que disfrutar”, explican.

UNA RECOMENDACIÓN: La chica de al lado, de Jack Ketchum. Basada en una historia real, el asesinato de Sylvia Likens en 1965, la novela nos cuenta a través de los ojos de su vecino preadolescente, David, la historia de Meg Loughlin y su hermana Susan. Ambas se mudan, tras la muerte de sus padres, a casa de Ruth Chandler en el verano de 1958. Lo que parece que va a ser un verano tranquilo dedicado a jugar al béisbol y a acudir a la feria, se torna en una pesadilla de tortura, abusos y violaciones.

Horror Vacui

Esta editorial es una de las más nuevas del panorama actual; por ahora solo han editado dos títulos, pero de una calidad excelente. Sarai Herrera y Sergio Chesán son los editores. Ella es una editora en un gran sello aficionada a lo “oscuro, grotesco, monstruoso” que ansiaba un proyecto propio; él comparte con su compañera el interés por “el lado tenebroso del arte y la vida” y por los personaje femeninos fascinados por la oscuridad, así que decidió lanzarse a ayudarla.

Además de especializarse en literatura insólita –porque lo suyo no es única y estrictamente terror–, también decidieron fijar su atención en las escritoras. “Buscamos crear un espacio que dé cabida a una literatura inquietante, grotesca, monstruosa, que se aleje de las convenciones de una mal llamada literatura femenina. Apostamos por textos que incomoden, que investiguen lo insólito, la oscuridad que hay dentro de nosotras; pero que, al mismo tiempo, lo hagan de una forma innovadora, sin dejar a un lado la dimensión estética de la escritura”.

UNA RECOMENDACIÓN: Desquiciada, de Juliet Escoria. Juliet, una brillante joven de 14 años que estudia en un instituto al sur de California, comienza a sufrir violentas alucinaciones y síntomas de despersonalización. Incapaz de comprender lo que le ocurre y sometida al disciplinamiento de la institución psiquiátrica y a la presión del ambiente juvenil estadounidense, acaba cayendo en una espiral de consumo de drogas y autolesiones de la que se ve incapaz de salir.

Insólita editorial

Por el catálogo de la editorial Insólita no solo encontramos narrativa que podría perfectamente encuadrarse en la literatura de terror; también ciencia ficción o fantasía, incluso hibridaciones de todos los géneros. “La literatura realista solo busca imitar la realidad, nos enseña que las cosas son como son. La literatura insólita, en cambio, se ha liberado de los límites que nos impone la realidad y por eso es un campo muy fértil para plantar la semilla de cualquier idea y ver qué nace de ella”, explica Christian, editor de Insólita.

Aunque cada vez hay más espacio para la literatura de género, este editor opina que “tanto en ventas como en visibilidad, comparada con la literatura realista, la literatura de género sigue situada en los márgenes del margen, esperando a que los lectores se atrevan a descubrirla”.

UNA RECOMENDACIÓN: Meddling Kids, de Edgar Cantero. En el verano de 1977, el Club de Detectives de Verano de Blyton desenmascaró al monstruo del lago Sleepy: otro cazatesoros disfrazado que se hubiera salido con la suya si no fuera por esos chicos entrometidos. En 1990, los ex detectives viven atormentados por los recuerdos de unos hechos que difícilmente pudieron ser obra de un tipo con una máscara.

Dilatando mentes editorial

En Dilatando mentes, Maite y Ángel, los editores (confían en que sus hijas Estela y Carla sigan algún día su legado), quieren dar cabida al género fantástico y todas sus vertientes. Libros que son más que una mera sucesión de páginas, que te transforman y ensanchan los límites de nuestra constreñida realidad. “Consideramos que un libro es algo más, que es un objeto que puede ser una puerta para algo más y que ese ejercicio puede ayudar a despertar la mente del letargo en el que los medios de comunicación nos consumen con sus contenidos prefabricados”, cuentan los editores.

En su catálogo encontramos autores internacionales como Brian Evenson o Gwendolyn Kiste y muchos nombres españoles, siendo una de las editoriales independientes que más apuesta por nombres poco conocidos. “Nos esforzaremos para seguir el camino que hemos tratado de mantener desde nuestros inicios: ofrecer a los lectores (a los que tanto les debemos) aquellas historias que a nosotros nos apasionan. Intentamos ofrecer obras que se puedan salir un poco de lo más cotidiano, que transiten por caminos menos transitados, y que puedan resultar atractivas y sorprendentes a quienes se acerquen a ellas”.

UNA RECOMENDACIÓN: La belleza, de Aliya Whiteley. Nominada a los premios Shirley Jackson y Saboteur. En el Valle de las Rocas, un paraje alejado de cualquier urbe, un grupo de hombres y niños se congrega cada noche alrededor de la hoguera para escuchar las historias sobre su pasado que definirán su futuro porque, cuando todas las mujeres del mundo han muerto a consecuencia de una plaga, no hay lugar para la esperanza, y la raza humana está condenada a extinguirse. O eso parece…

La Insólita Llibreria

En la calle de Ciutat de Granada, 76, en Poblenou (Barcelona), ha abierto un pequeño templo dedicado al género dentro de la literatura de género: mujeres que escriben fantástico, terror, ciencia ficción, fantasía épica y también cómics y ensayos dedicados a cualquier temática insólita. ¿Cómo se aventuraron a abrir una nueva librería en los tiempos que corren? “Quizá hace unos años no lo hubiera visto tan claro, pero ahora, con toda la visibilización que están teniendo ciertas autoras que escriben género o que utilizan algunos códigos del género (fantástico, terror, cifi…) para hablarnos de temas completamente contemporáneos y políticos, me pareció que era un buen momento, y empecé a crear la librería que a mí me gustaría que existiera en la ciudad, sin reservas”, explica su dueña.

Además, La Insólita guarda entre sus estanterías más curiosidades: libros dedicados a la magia, al ocultismo y al folklore y mitologías. “Y esto es algo a lo que quizá tenía un poco más de miedo al principio, porque no sabía cómo sería acogido, pero ahora estoy muy contenta de haberlo hecho. Y la razón de esta sección es que hay un vínculo muy estrecho entre, por ejemplo, lo fantástico y los cuentos de hadas, o entre el terror y el ocultismo, y poder establecer este puente es importante porque la magia, el poder de la imaginación, el simbolismo, etc., siempre han estado vinculados al género”.

Lo cierto es que Barcelona parece haberse convertido en un pequeño oasis de los géneros fantásticos, sobre todo desde el anuncio del Festival Literario 42, comisariado por Ricard Ruiz Garzón, experto en la literatura de género, y que tendrá lugar entre los días 3 y 7 de noviembre.

UNA RECOMENDACIÓN: esta librera nos recomienda La condesa sangrienta, de Valentine Penrose, para “reivindicar la figura de la autora francesa (1898-1978), que formó parte del grupo surrealista de los años 20-30 en París, aunque ha sido prácticamente borrada del relato oficial”. Se trata de la terrorífica y poética reconstrucción de la historia real de Erzsébet Bathory, la condesa húngara del siglo XVI, una de las mayores asesinas de la historia.

