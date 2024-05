“Pasé de dibujar a las Tortugas Ninja a intentar dibujar como Leonardo”

Dentro del programa dedicado a la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta al estadounidense Robert Nava (1985). Su muestra reúne hasta el otoño 17 piezas de gran formato habitadas por seres mitológicos que se mueven en escenarios apocalípticos, en una mezcla de dramatismo e imaginación infantil, de espiritualidad y sentido del humor.

Si tuvieras que hacerte un autorretrato en la línea de tus fantásticos seres híbridos, ¿cómo te pintarías? “Un lobo, sin duda. Con alas. Un lobo con alas”, contestó un tímido Robert Nava durante la reciente presentación de su expo en el Thyssen, comisariada por el propio director artístico del centro, Guillermo Solana.

Se trata de la primera monográfica de este artista en un museo con una selección de 17 piezas de gran formato, entre las que se encuentran Volador con castillo a la espalda (2021) y Tormenta en el río Rojo (2023), adquiridas para la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza.

La muestra se compone a partir de fondos de la prestigiosa galería neoyorkina Pace Gallery, que destaca de Nava su empeño por “crear nuevos mitos”. Y añade: “Su enérgica pintura de bestias fantásticas proyecta una juguetona candidez que desafía las pretensiones del gran arte y nos invita a reconectar con la imaginación sin límites de nuestras infancias”.

El personal estilo de Robert Nava responde a una intención de desaprendizaje y de romper con las normas y prescripciones adquiridas durante su formación (en las universidades de Indiana y Yale). Solana explica que se le suele relacionar con la llamada “bad painting” (mala pintura), término acuñado en 1978 por Marcia Tucker, conservadora fundadora del New Museum de Nueva York, para definir aquellas obras que desafían los cánones clásicos del buen gusto, pintura que rompe radicalmente con las convenciones de la pintura bien hecha. Solana confiesa que no le gusta el término. “Yo preferiría decir que Robert Nava se encuadra dentro del expresionismo”.

Explica el Thyssen: “El arte prehistórico y el egipcio, la cultura precolombina, los dibujos animados y la pintura de Jean-Michel Basquiat y Cy Twombly (en cuyo estudio pintó algunos de estos cuadros) son algunas de las referencias de las que se ha nutrido el artista para la construcción de su lenguaje pictórico”.

En el catálogo podemos leer la entrevista que le hace Guillermo Solana a Nava; y hay una pregunta/respuesta que no me resisto a reproducir:

“Pregunta: Creciste en un ambiente obrero en una ciudad industrial y desde muy joven dibujabas de manera espontánea. Luego descubriste a los artistas del pasado gracias a un museo, ¿verdad? En alguna ocasión has hablado de la impresión que te causó visitar de niño el Art Institute de Chicago…

Respuesta: No empezó con el museo. Fueron las Tortugas Ninja las que me introdujeron en el Renacimiento. Me enteré de que los nombres de las tortugas eran nombres de artistas. Así que busqué a esos artistas en los libros de la biblioteca del colegio. Pasé de intentar dibujar a las tortugas a intentar dibujar como Leonardo y Miguel Ángel”.

Los lienzos de Nava están protagonizados por seres mitológicos zoomórficos que habitan espacios de tensión y violencia. Junto a tiburones y caimanes con las fauces abiertas, abundan los dragones de varias cabezas y los ángeles endemoniados (Ángel volcánico). “Yo veo referencias a los beatos (códices) con escenas de apocalipsis medievales; sus figuras grotescas se mueven entre el dramatismo y el sentido del humor”, señaló Solana. “Las formas”, añaden desde el museo, “son esquemáticas y planas, sin sensación de profundidad, ejecutadas como habría hecho un niño antes de descubrir la perspectiva”. Esa desenvoltura infantil para hacer lo que le da la gana sin formatos inculcados se nota especialmente en obras como Guardaespaldas con escudo de hueso.

Tras recorrer la exposición uno concluye que sí, que son una especie de Beato de Liébana pasado por la túrmix Basquiat. El propio Nava reconoció que encuentra inspiración en textos e imágenes de las religiones abrahámicas (cristianismo, judaísmo e islam). No hay más que ver Batalla del Olimpo, una de las piezas estrella de la exposición, y sacar cada uno sus conclusiones, porque la verdad es que Robert Nava hizo gala de su timidez y parquedad de palabras durante la presentación de su obra a la prensa. Solana destacó, aparte de la frescura de su pintura, “la humildad del artista, tan alejado del engreimiento a que otros nos tienen acostumbrados”. Un tipo reservado que guarda toda su energía e imaginación para cuando se coloca delante del lienzo con sus sprays, lápices y acrílicos, porque también tiene mucho de street art su trabajo, y mucho de Nueva York.

Las obras que forman parte de la exposición pertenecen a su producción más reciente, entre 2019 y 2024, periodo en el que su pintura se caracteriza por ser más pictórica, rica y vigorosa. En los lienzos de los últimos años se nota lo a gusto que se encuentra el artista en esos enormes formatos de seres fantásticos en batallas apocalípticas con el firmamento como fondo, como si hubiera encontrado la esencia y territorio de su búsqueda artística. Genial el enorme lienzo Entre fieras nos entendemos, con, precisamente, un lobo alado (¿él?). “Todas ellas”, añaden desde el Thyssen, “atestiguan la energía característica del artista, reflejan su capacidad en cierto modo infantil para la fantasía y la creatividad e invitan al espectador a meditar sobre la pérdida de la inocencia y su recuperación”.

‘Robert Nava’. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta el 22 de septiembre.

