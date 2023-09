Películas en streaming para todos los gustos…, y gratis  

Nunca hasta hoy ha habido tal abundancia de cine difundido por internet. Las plataformas de pago especializadas (de Filmin a Mubi, de Flix Olé a Netflix, de Amazon a HBO Max) mantienen una oferta tan abrumadora como inabarcable. Pero hay en la red un cine igualmente comercial, valioso y variado, de acceso libre (y legal) en páginas dentro y fuera de España. A través de ellas, puede confeccionarse una programación a medida para ver, al menos, una película cada día. Cine actual europeo, español, hispanoamericano, hollywoodiense, de autor, clásico… He aquí una guía para orientarse en televisores con conexión a internet, portátiles, tabletas y, si no le molesta a la vista, móviles.

Una cartelera europea

Empecemos por Europa, el continente donde la cultura no es una mera palabra, sino una poderosa corriente que lo mueve. La vocación europea infunde la actividad del canal público cultural Arte, creado por Francia y Alemania en 1992 y que mantiene acuerdos con cadenas públicas de Bélgica, Austria, Polonia, República Checa, Finlandia, Suiza y España. Cuenta con un apartado de cine, que se renueva periódicamente. No funciona como gran filmoteca, sino como un pequeño e inteligente mostrador del mejor cine contemporáneo y clásico producido en territorio europeo. El Arte español se presenta este septiembre con novedades: un especial de cortometrajes en el que destaca Después también, una emotiva reflexión sobre el sida de la que quizá sea la principal directora española del momento, Carla Simón. Justo antes de rodar su gran éxito Alcarrás, Oso de Oro en el Festival de Berlín, realizó en 2019 este corto, que pretende concienciar e informar acerca de la enfermedad. El resto de títulos de este especial reúne a algunos de los directores franceses más relevantes del momento (Alain Guiraudie, Mathieu Amalric François Ozon y Mikhael Hers), y a los fallecidos Claude Miller y Agnès Varda. Otro apartado del portal está dedicado a clásicos españoles como El espíritu de la colmena, Viridiana, Bienvenido Mr. Marshall y filmes posteriores, como La niña de tus ojos y el primer Almodóvar (Pepi Luci Boom y otras chicas del montón). Y la sección ArteKino cuenta con una breve antología de filmes que forman parte del patrimonio cinematográfico europeo, como Rocco y sus hermanos, de Visconti; Adoption, de Marta Meszaros, y Charles vivo y muerto, de Alain Tanner.

de Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, que exhibe el portal español de la cadena Arte

Los raros de la Cinemateca francesa

Seguimos en Europa, en el lugar donde nació el cine, Francia, y con una de sus principales instituciones, la Cinemateca. Su plataforma en internet, Henri, surgió a raíz de la pandemia de Covid en 2020 y lleva el nombre de su fundador, Henri Langlois. Anuncia un fondo de 176 filmes “raros”, como los denomina, procedente de sus colecciones. Son películas difíciles de ver, mudas y sonoras, restauradas por la propia filmoteca gala, algunas de ellas curiosidades como un corto casero sobre el rodaje en París de Ese oscuro objeto del deseo, de Buñuel, o tomas descartadas de La edad de oro, del mismo Buñuel. Merece la pena bucear en la página, y aunque los filmes se difundan en versión original, hay una buena cosecha de la época muda que puede seguirse sin el impedimento del idioma. Destaca un ciclo de doce películas (todas mudas, salvo dos) dedicado al gran Jean Epstein, con títulos como La caída de la casa Usher, basado en el relato de Poe, y Las aventures de Robert Macaire. Cada miércoles, este portal cuelga una película (corta o larga) relacionada con la programación parisina de la Cinemateca.

Cosecha argentina

Saltamos el océano Atlántico y aterrizamos en Argentina. La página Play Cine Ar del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que pide una inscripción previa, lleva funcionando con este nombre desde 2017, nutriéndose básicamente del cine producido por el Incaa. Uno puede zambullirse en un extenso catálogo de centenares de películas de desigual interés y de clásicos nacionales. Como Juan Moreira, de Leonardo Favio, una de las obras primordiales del cine argentino, en torno a un gaucho de finales del siglo XIX; Pampa salvaje, uno de los westerns del hollywoodiense retornado a su país Hugo Fregonese; Los traidores, de Raymundo Glayzer, esencial docuficción sobre la historia política argentina en los años 60, y el desolador documental Tire dié, de Fernando Birri, denuncia sobre la infancia pobre en una barriada de la ciudad de Santa Fe.

Vislumbres mexicanos

Algo pobre, pero con filmes aprovechables, es el portal Cine en línea, de la Dirección general de Actividades Cinematográficas y Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. La página exhibe materiales fílmicos correspondientes al período del cine mudo mexicano y al ciclo que abarca la historia del país de 1900 a 1990, además de cine nacional de distintos géneros y épocas. En sus Miradas al cine mexicano sobresalen Dos monjes, de Juan Bustillo, uno de sus clásicos, influido por el expresionismo alemán, y La otra, de Roberto Gavaldón.

Una mínima dosis de dos películas al mes en CaixaForum+

Recalamos en España con una iniciativa privada, la sección cinematográfica de CaixaForum+, un portal dedicado a la cultura y la ciencia. También requiere inscripción. Cada mes dedica una película y un documental a un cineasta. En septiembre ha programado una de las grandes creaciones de Federico Fellini, Ocho y medio, una indagación onírica del director italiano que se imagina a sí mismo en crisis (bajo el aspecto de Marcello Mastroiani, su protagonista), mientras intenta rodar su nueva película. Como complemento, el documental Fellini de los espíritus, de Anselmo Dell’Onofrio, investiga en una de las pasiones fellinianas: el misterio, lo esotérico, el mundo invisible.

Los rescates de la Filmoteca Española

A diferencia de la Cinemateca francesa, la Filmoteca Española es algo parca en su programación online. Abre mensualmente una pequeña rendija a sus fondos (eso sí, todos atrayentes) que ha llamado Flores en la sombra. Este mes ha colgado uno de sus más recientes trabajos de restauración: El cálido verano del Sr. Rodríguez, de Pedro Lazaga, una comedia en la que José Luis López Vázquez y Elvira Quintillá pasean por el Madrid veraniego de los años 60. Hay más contenidos en la página de la filmoteca del Ministerio de Cultura: documentales españoles de la época muda, cortometrajes de grandes directores españoles ya exhibidos en Flores en la sombra (Carlos Saura, José Luis Garci, Manuel Summers, Alfonso Ungría, Juan Antonio Bardem), una selección de cortos fantásticos del Méliès español, el gran Segundo Chomón, y la página de colaboración entre la filmoteca y Televisión Española, que muestra una breve selección de largometrajes y cortos históricos del cine español, entre ellos Sierra de Teruel, realizado por el escritor André Malraux durante la guerra civil; El misterio de la Puerta del Sol, la segunda película sonora rodada en España, y Un perro andaluz, el surrealista y detonador filme de Buñuel.

Una biblioteca que es una cineteca

Una biblioteca pública ya no es, exclusivamente, una biblioteca, aunque siga manteniendo el nombre. Lo que importa es el apellido de pública y la cada vez más extensa forma de centro cultural diverso, atento al presente y siempre cercano. En ella, el cine ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente y actualmente dispone de una enorme cineteca propia on line, eFilm, fundada en 2020 y accesible a los usuarios con carnet de la red de bibliotecas públicas españolas de la mayoría de las comunidades autónomas. Su inmenso catálogo de películas contemporáneas y clásicas se nutre fundamentalmente de parte de los fondos de la plataforma Filmin. Las películas son accesibles por géneros, por autores, por títulos o por temas (la vuelta al cole, los solteros, la solidaridad…). Basta un pequeño rastreo para encontrar obras de Woody Allen (La maldición del escorpión de jade, Granujas de medio pelo), de Tarantino (Reservoir dogs), de Scorsese (Gangs of New York), de superhéroes (Capitán América), éxitos europeos (Amelie), cine español reciente de autor (El año del descubrimiento) o cine de autor europeo (Satantango). Cada lector/espectador tiene acceso a tres películas a la semana y una vez activadas dispone de 72 horas para verlas.

Trailer de Queridos camaradas, de Andrei Konchalovskiy, una de las mejores películas de los últimos años, puede verse en RTVEPlay

La selección imbatible de la televisión pública

Enumeremos siete filmes extraídos de la página RTVEPlaycine, de la cadena pública de televisión: Quiero la cabeza de Alfredo García, Entre dos aguas, El viaje a ninguna parte, Queridos camaradas, Neruda, El clan y Una mujer fantástica. Cine hollywoodiense, cine español, cine europeo y cine hispanoamericano a golpe de clic. Una selección imbatible que facilita Televisión Española en este portal que aúna películas emitidas por sus canales y que mantiene disponibles durante un tiempo, agrupadas por géneros y, como en eFilm, por temas (adaptaciones literarias, los años 90, premios Goya, la vuelta al cole).

El cine más comercial en manos privadas

Terminamos esta guía con el cine más comercial, que se exhibe en plataformas privadas (Pluto TV, Plex). La abundancia de lo descaradamente comercial y sin interés hace difícil a veces llegar a las películas apetecibles; pero afinando la búsqueda entresacamos una buena sesión, en su mayor parte hollywoodiense, con el western El gran McLintock y un cómico y rudo John Wayne; Arde París, el filme sobre la liberación de la capital francesa en la Segunda guerra Mundial, y la inolvidable El gatopardo, de Visconti. Las tres estaban disponibles a principios de esta semana en Pluto TV. Más próximas en el tiempo, de PlexTV emergen el frustrado Dune de David Lynch, el larguísimo thriller de Michael Mann Heat, la fantástica Brazil o el violento Fincher de El club de la lucha en PlexTV.

