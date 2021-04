“Me he dejado la piel buscando un piso de alquiler en Madrid”

Siempre he vivido de alquiler. Aparte de lo difícil que resulta comprar un piso, supongo que en este hecho tiene algo que ver también el desapego que siento hacia la propiedad privada, en todos los ámbitos, y que va más allá de lo meramente ideológico. Pensar que uno no posee nada, que estamos de paso y que por eso tenemos que cuidar la casa (el planeta) en la que vivimos, dejársela en buen estado a nuestros descendientes, me parece un buen punto de partida para construir un mundo más justo en todos los sentidos.

Si como especie pensáramos que la Tierra no es nuestra, que vivimos de alquiler y que tenemos que conservarla para las generaciones venideras, el mundo sería mucho más habitable, no solo para los humanos, sino para todos los seres vivos, a quienes hemos ido desahuciando con impunidad.

Después de varios meses intentando cambiarme de piso en Madrid, la ciudad en la que llevo casi toda mi vida, por fin he logrado encontrar uno y que me acepten como inquilino. No exagero si digo que casi me he dejado la piel en el intento. La situación no es buena para nadie y ser autónomo como yo no ayuda mucho. El drama del alquiler es conocido, atenta contra los derechos humanos y margina a las poblaciones más castigadas. Necesitamos ya una ley de acceso a la vivienda de alquiler, un derecho reconocido por nuestra Constitución, a la que en el fondo pocos se toman en serio (salvo el difunto Anguita, quien insistía hasta el aburrimiento en cumplir lo que decía nuestra Carta Magna).

Llamadme comunista (libertario, que el Estado es solo un mal menor), pero creo que es imprescindible que esa ley regule los precios y los limite, algo que debería suceder con otros servicios básicos, como la electricidad, cuyo coste para los ciudadanos está al albur de un mercado que solo beneficia a las grandes compañías. Subvencionar a los propietarios de las viviendas, como quiere una parte del Gobierno, no va a servir para nada, solo para afianzar la picaresca y a los fondos buitre que poseen gran parte del parque inmobiliario en las grandes ciudades. Como no han servido de nada los estímulos a las empresas para que contraten a trabajadores o los hagan fijos, algo que se lleva haciendo casi desde que tengo uso de razón y cuyos resultados, como vemos, son más que precarios. Si no me equivoco, en España existen miles de viviendas vacías (no sé cuántas exactamente), un lujo que no nos podemos permitir como sociedad. Si esas viviendas llevan años sin habitar o sin que tengan un uso, ¿por qué no se gravan y se estimula así la oferta inmobiliaria? Por supuesto, con todas las garantías para los pequeños propietarios.

Regular, intervenir el mercado, que ya sabemos de sobra que no es ni eficiente ni equitativo, que solo es salvaje y prima a quienes parten con ventaja o han nacido de pie. ¿Por qué a la izquierda le dan tanto miedo las palabras? Sacudirse ese miedo es el primer paso para empezar a cambiar las cosas de verdad. Hay que darle la vuelta al mundo como a un calcetín. La crisis ecológica y social que vivimos a nivel planetario necesita de Estados que intervengan para que podemos crecer no en términos de producto interior bruto sino de bienestar social, de equidad y en paz con el planeta.

La ultraderecha en España actúa sin complejos. Ayuso llama mantenidos a quienes acuden a las colas del hambre. Lo dice alguien que ha vivido siempre del Estado, como Aguirre, su mentora, como la mayoría de los voceros turboliberales, o como su socio Abascal, quien ha llenado la estación de Cercanías de Sol con carteles que incitan al odio hacia los inmigrantes con mentiras criminales.

Estos días en uno de mis grupos de escritura creativa hemos estado leyendo microrrelatos. Hay uno de Julio Cortázar que me gusta especialmente y del que me he acordado al escribir este artículo. Se titula Amor 77 y está recogido en la antología Por favor, sea breve (Páginas de Espuma, ed. de Clara Obligado): “Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son”.

Relacionado