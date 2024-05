Ese incomparable placer de trabajar y acariciar la madera

Tocar la madera natural, sin sustancias sintéticas, olerla, disfrutar con su tacto, darle forma, sentir incluso bienestar en este proceso. Eso es lo que valoran muchas personas dedicadas a la carpintería tradicional y artesanal, incluso las que compran objetos de madera o se forman en este campo. Y hay más carpinterías de este tipo de las que se piensan. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de las 7.858 empresas englobadas en 2023 en el epígrafe “fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería”, 6.322, el 80%, cuentan con menos de cinco personas asalariadas, donde se enmarcan pequeñas carpinterías capaces de hacer cosas grandes, desde escaleras y artesonados mudéjares al suelo de una escuela infantil.

Mientras converso con Juan Barba en una de esas carpinterías, en este caso de dos trabajadores, suena el teléfono. “Es una escuela infantil y quieren que les hagamos el suelo con tarimas para el gateo, con desniveles, escalones, túneles…”, comenta Juan tras colgar el móvil en esta pequeña carpintería situada en el distrito de Carabanchel, en la ciudad de Madrid. Se llaman Juguetes Astronauta, y deriva de su especialización: juguetes y mobiliario infantil inspirado en las pedagogías Montessori y Pikler.

Desde finales del siglo XIX, la italiana Maria Montessori y sobre todo en el XX la austríaca Emmi Pikler impulsaron métodos educativos y de desarrollo de la infancia que fomentan el auto-aprendizaje, con educadores y progenitores actuando más como acompañantes que como intervencionistas. “Tras mis primeros pinitos como carpintero, un curso de diseño y producción de carpintería y mueble y mucha lectura e internet, decido crear en 2013 un proyecto enfocado al mobiliario infantil basado sobre todo en la pedagogía de Emmi Pikler; y además justo soy padre por esas fechas, lo que me permite poner en práctica ese mobiliario para desarrollarse de forma autónoma desde bien pequeñito”.

“Este chico vale”

Experiencias muy personales, como la de Juan Barba, están detrás de muchas de las carpinterías tradicionales o artesanales que hay en España. Una de estas, Artific, se sitúa en un pueblo oscense de 130 habitantes, Antillón. “Desde bien pequeñito me gustaba manipular la madera, los clavos… y con 17 años ya trabajaba como aprendiz y con mucha ilusión en una carpintería de Huesca capital. ‘Este chico vale’, decían”. Carlos Mur claro que vale, tanto que ya adulto, y tras un parón en la carpintería para trabajar como delineante, “opté por un taller artesano en un pueblo pequeño y recuperé clientes que me estaban esperando, que querían que les hiciera yo el trabajo”.

Desde figuras decorativas a artículos de menaje, escaleras o muebles únicos salen de las manos de Carlos, y advierte: «No se me caen los anillos por hacer otros trabajos, como reparar o cambiar una persiana, un suelo o una puerta», trabajos que reconoce que ahora mismo suponen el 30% de su labor. Lo que sí tenía claro es que no quería estar abocado a lo que la gran mayoría de las carpinterías han derivado: «A industriales las grandes o de servicios las pequeñas; es decir, compran material y venden material, pero no elaboran partiendo de la madera cruda».

Carlos también huye de los tableros de melamina (plastificados) o del epoxi (resina sintética): “Los acabados son muy importantes, tienes que notar la madera y, si trabajas con productos naturales, siempre la notarás, no hay nada artificial, te sientes mejor”. Y si es de explotaciones de maderas autóctonas, de plantaciones cercanas y con certificado de sostenibilidad, aún mejor. Hay clientes de Artific que solicitan que sus encargos estén certificados con el sello FSC (Forest Stewardship Council).

El bienestar que aporta trabajar con la madera

No salimos de Aragón y nos desplazamos a la ciudad de Zaragoza de la mano de otras dos personas enamoradas de la madera: Blanca Guzmán y Antonio Espada. En su taller artesanal y de restauración La Termita trabajan exclusivamente con madera certificada FSC. Desde una variante de su actividad, cursos de formación (llenos y con lista de espera), señalan también ese vínculo sentimental que aporta trabajar con la madera. “Hay muchas personas”, explica Blanca, “que lo hacen con un objetivo puramente amateur, para crear o restaurar cosas por ellas mismas, pero también hay otras que lo hacen por el disfrute de trabajar con las manos, de disfrutar con ese trabajo, con esa creación, con moldear la madera, que les aporta bienestar”.

Sin duda, la manera de presentarse La Termita ayuda luego a sentir esta experiencia: “Parte de nuestro esfuerzo se centra en la creación de un espacio de trabajo y de formación agradable, en el que se prioriza el desarrollo de la creatividad, la destreza manual, el contacto con materiales naturales y la puesta en valor del trabajo artesanal”. Realizan trabajos sobre todo de encargo, desde particulares a una compañía de teatro o una empresa centrada en la bicicleta y la economía social, pero Blanca reconoce: “Ahora mismo nuestra principal fuente de ingresos son los cursos de formación”.

A Juan Barba, de Juguetes Astronauta, le ocurre lo mismo, una parte importante de su labor la desempeña como formador y con encargos que no son específicamente de mobiliario infantil. Ya vimos que Carlos Mur, de Artific, también tiene que echar mano de arreglos alejados de la creación artística. Renovarse para seguir.

Según la información del INE que se menciona en la entradilla, entre 2009 y 2023 se ha pasado de 14.327 a 7.858 empresas catalogadas como fabricantes de productos de madera, corcho, cestería y espartería. El descenso más acusado se ha dado entre aquellas en las que solo trabaja una persona dada de alta como autónoma.

Especializarse, otra manera de avanzar

La especialización ayuda, y al mobiliario infantil de Juguetes Astronauta se podrían unir los hórreos y paneras de la carpintería La Escuela, en la aldea de Piedeloro (Asturias); las cajas personalizadas para fotografías o pen drives de Tótem, en Murcia; o la restauración y creación de artesonados mudéjares de Los Tres Juanes, en Atarfe (Granada). Sin embargo, y sin dejar de lado esta especialización, la diversificación casi es obligatoria si se quiere combatir a un monstruo de dos cabezas que son las grandes cadenas de distribución y comercialización de muebles y otros objetos de madera y el encarecimiento de las maderas nobles y autóctonas. “Desde la pandemia por covid, los precios, por ejemplo de pino alistonado, se han duplicado”, explica Juan Barba.

En ese trabajo íntimo con la madera, cualquiera prefiere trabajar con el pino, el castaño o el roble, que en muchos casos está asociado al lugar que les vio nacer y crecer. A partir de ahí toca cortar, trazar, cepillar, trocear, lijar, ensamblar, acanalar, moldurar, biselar, marcar… Carpintería pura y dura que, según recientes descubrimientos arqueológicos, llevamos haciendo como homínidos desde hace casi medio millón de años. “En Kalambo (Zambia)”, relataban en septiembre de 2023 investigadores de las universidades de Liverpool (Inglaterra) y Aberystwyth (Gales), “descubrimos dos troncos entrelazados y unidos transversalmente por una muesca cortada intencionalmente y datados al menos en 476.000 años”.

