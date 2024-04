Poesía Queer: “No queremos que nos toleren, sino que nos deseen”

¿Cómo desean los cuerpos que se imaginan fuera de las lógicas patriarcales? “Las personas que vivimos desde la disidencia de género nos hemos organizado en subculturas de afectos capaces de reorganizar de forma silenciosa el orden del deseo, no tanto para amoldarlo a la cultura heterosexual, sino para generar nuevas posibilidades de relación y goce”. Con esta premisa, Ángelo Néstore, artista no binaria, ha compuesto ‘Antología de poesía queer’ (Espasa) que da cabida a 10 poetas que miran, viven, desean y aman de maneras distintas.

Ángelo, ¿por qué una antología de poesía queer?, ¿qué puede diferenciarla de la poesía… ‘binaria’, ‘normativa’…?, ¿realmente quien lea este libro puede apreciar en este libro intimidades distintas a la ‘norma’?

Creo que hay dos cuestiones fundamentales que habría que señalar dentro de lo queer: cuando hablamos de lo queer siempre estamos hablando de “enrarecer” algo y ese “algo” nunca es fijo. Lo que hoy-aquí puede ser raro, en un contexto determinado, no lo es en otro o en otro momento histórico. Por eso, lo queer no es una identidad fija y, justamente, pone de manifiesto que la experiencia de subalternidad es móvil. Otra cuestión fundamental es que lo queer está relacionado con el concepto de incomodidad (frente la ley patriarcal, la norma, etc.). Por eso, si no somos capaces de nombrar ese estado incómodo tampoco podemos inaugurar otras formas de imaginación, ya que imaginar siempre está vinculado a una experiencia previa, no surge en un vacío. Por eso, la importancia de esta antología, un canto coral hacia la celebración de imaginaciones radicales (de ahí el título).

¿Cómo has hecho la selección de poetas?, ¿qué abanico de emociones podemos encontrar?

Me parece importante señalar que esta antología no tiene ninguna pretensión de ofrecer un conocimiento exhaustivo o esbozar un canon queer (algo que sería totalmente impensable), sino que quiere dejar constancia de unos momentos que forman parte de un relato actual y pensado en el contexto nacional, registrar la búsqueda del misterio, del estado deseante y de su libertad radical. Para poder ofrecer un viaje más profundo hacia los imaginarios de les poetas que forman parte de la antología, he optado por escoger a menos autorxs y más textos de cada une. Por eso, una primera decisión fue enfocar la visión a lo que está ocurriendo dentro del panorama nacional y desde lo contemporáneo. De ahí nace la selección de voces y poéticas que nos ilustran la pluralidad del deseo tanto en las formas como en los contenidos, sin olvidar la inclusión de las lenguas y literaturas minorizadas.

Esta frase de Néstor Perlongher en tu prólogo me ha calado hondo: «No queremos que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que queremos es que nos deseen». ¿Puede este libro ayudarnos a alejar tantos prejuicios, ataques, incomprensiones, y eso que vivimos en 2024? ¿Cuál dirías tú que es el principal valor de esta antología?

Ojalá lo consiga. Creo que esta antología queer tiene la gran virtud de enrarecer el estado de la cuestión e inaugurar una imaginación radical distinta. Pone de manifiesto temas y situaciones incómodas, tabúes, que, a veces, no pronunciamos porque nos avergonzamos de ellas. Por eso, más que ofrecer respuestas, es un libro que permite generar preguntas, algo que me resulta mucho más sugerente y beneficioso. Si tuviera que destacar un valor de esta antología es la empatía, la mirada empática hacia lo otro y el reconocimiento de su estado deseante, a pesar de no tener necesariamente la capacidad de comprenderlo del todo.

***

Os dejamos aquí versos de cada une de les poetas.

“Las locas venimos en masa / las locas sacamos las uñas / y, zas, / te arañamos la otra mejilla. / ¡Cuidado! / Las locas, las desviadas / cuecas, maricas, travelas, / torcidas, feas y extrañas, / te pegamos con el bolso, / pisoteamos tus valores, / te escandalizamos entera”. ( Txus García, ‘¡Cuidado!’).

“El cuerpo trans es un fetiche / Una reliquia / El brazo de Santa Teresa / El pie de la Magdalena / El santo prepucio / La cabeza de San Juan batista, / Cuerpo místico / Meovaginas / Silicona / Penes sin operar / Pechos amputados como Santa Águeda / Testosterona inyectada para ser San Agustín / Progesterona en pastillas para el celibato / El cuerpo trans es una iglesia con cirios a la virgen y flores a Jesús / Siete puñales en el corazón / El maquillaje travesti en el paño de la Verónica / Las uñas de gel en un relicario de plata / El Binder en una bandeja de oro / Bendita sea Santa Marsha P. Johnson” (Roberta Marrero, ‘Cuerpo trans’).

“A él solo le gustaban los extraños. / Decía que los extraños mantienen / la genialidad intacta” (Antón Lopo. ‘[Poeta enamorado. Tres menos cuarto de la madrugada]’).

“en la tristeza puede medrar / la vida un fruto de invierno / en el miedo no” (Sara Torres).

“la belleza es inexacta / y cruel y a veces dulce / como el amor y a veces duele / y se va y vuela como los pájaros” (Juanpe Sánchez López, ‘los cielos terrestres’).

“Sólo que algunas noches / como esta, en la que me acosan paralelogramos de carne podrida / y esperanzas amordazadas con trapos limpios, / me acuerdo de ti , / y te hago preguntas; / estés donde estés, / te hago preguntas” (Berta García Faet, ‘Elegía desde el silencio que queda en el campo de batalla una vez Troya-mi-corazón queda devastada’).

“Yo, que iba para idea, tuve el descaro de desear ser más que carne. / Menos mal que el aburrimiento, mi fiel aliado, siempre estuvo ahí para recordarme mi naturaleza. / Nací amparado por la constelación de Géminis: me canso rápido de todo. / Joder” (Héctor Aceves, ‘Lugares donde quienes se amaron se amaron mucho’).

“Ahora tengo una amiga embarazada / madre soltera / Que liga mucho por Tinder / Porque está embarazada / Pero solo con tíos / Porque también hay esos tíos de mierda / A los que les excita follarse embarazadas / Porque es como follarse / a la mujer de otro. / Eso dicen los mequetrefes. / Pero liga cero con mujeres / Y no sabe por qué / Yo tampoco sé / Solo quiero follar con mi amiga embarazada / Y destrozar su estadística / Y hacer como si el mundo fuera un lugar maravilloso” (Gabriela Wiener, ‘Embarazadas’).

“Breve duelo, la épica de los cuerpos: / geometrías, cartografías, mapas y satélites // las colonizaciones del propio cuerpo / son las cruzadas más perversas: / como quemar la hoja donde escribes / cuál es el camino para volver a casa” ( Pol Guasch, ‘Cruzada que se cruza’).

“No cabe tu nombre entre tanto silencio / no debiste jamás llevar un nombre / sino acoger en ti / la verdosa lejanía / el cauce de la tierra / que se espesa ante los ojos / los dedos sucios de hierba / el acecho del mar contra la isla” (Laia López Manrique, ‘Phantom Among Phantoms’).

