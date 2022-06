¿Por qué es más barato viajar en avión que en tren?

Julio Martínez

Nací en Guadalajara a mediados de los 80. Desde entonces, he tenido el corazón partido entre el Periodismo (me licencié en la Complutense) y la Historia (me gradué en Salamanca). Aunque mi especialización es la información científica y ambiental, también hablo de cultura, política y de la evolución de las ‘sociabilidades’. Autor de ‘La Masonería en Guadalajara’ y responsable de ‘Océano Atlántico Editores’. Mi vida es un continuo transcurrir entre España, Francia y México, países en los que he ejercido de reportero, profesor y editor. Miembro de APIA y AECC.