Profes por el Futuro organiza su primer encuentro nacional para ‘reverdecer’ las aulas

Teachers For Future Spain, Profes por el Futuro, ese colectivo que tras colgar la tiza en su jornada laboral se enfrasca en elaborar materiales, acciones, sinergias, colaboraciones, en generar nuevo conocimiento sobre la causa ecosocial, organiza su I Encuentro Nacional este próximo fin de semana, los días 1 y 2 de octubre, en el Real Jardín Botánico de Madrid. Con el ánimo y el empeño de que las aulas sean más naturales.

Termina septiembre, mes de los nuevos propósitos, de los nuevos retos y objetivos, de los nuevos compromisos e ilusiones, que aunque a veces duren poco nos renuevan fuerzas y nos llevan a poner orden. El mes en que comienza el curso escolar, en el que las playas se van vaciando y las ciudades se incorporan poco a poco a las rutinas. El mes en que los pueblos se quedan con su población habitual, y vuelven a encontrarse los vecinos y vecinas las caras familiares a las que saludan.

El mes también de pararse a observar cómo los árboles se tornan naranjas, rojizos, marrones y cómo poco a poco se desnudan. Pararse a contemplar este hecho nos lleva a apreciar los ciclos naturales, las estaciones, el devenir de un tiempo que se sucede de forma natural. Este ejercicio de observación de la naturaleza podría ser no sólo una estupenda actividad de observación, sino que académicamente podría valer para recolectar adjetivos, para comparar esos mismos árboles unos meses antes y unos meses después, y llevar así esas observaciones y adjetivos a un ejercicio de descripción en la clase de Lengua.

Esta es una de las actividades que se propone en la campaña 28000 por el Clima que de nuevo arranca en septiembre, y que entre sus propuestas figura este acercamiento a la naturaleza, el conocimiento del entorno, la renaturalización de un currículum educativo encorsetado. Por mucho que contemos con libros, ordenadores o realidad virtual en el aula, nada puede igualar a la observación de la naturaleza en sí misma, y una flor y sus estambres han de verse en vivo, y el paso del tiempo y su afectación a nuestro entorno, también. Pero corren tiempos en los que se confunde tecnología con innovación, y donde realizar una práctica de observación como la anteriormente descrita es todo un reto innovador. Enseñar a observar, pararse, enseñar a apreciar y, simplemente, relacionar.

La campaña educativa propone además una serie de actividades en relación a diferentes fechas ambientales durante el curso, por ello se acompaña de un calendario escolar. Pero para entender cómo la educación ecosocial liga la naturaleza, el maltrato a esta, el cambio climático o los atentados ambientales con sus consecuencias en las personas, hay que pasar por un ejercicio de reflexión, y sobre todo de desarrollo del pensamiento crítico; por ello se incluyen propuestas sobre el trabajo en bulos o fake news, porque el despertar del pensamiento crítico es también el despertar de la ciudadanía, de sus acciones y de sus decisiones. Se incorpora Open Arms a la campaña, para tratar temas como los refugiados climáticos, porque la sequía y el hambre no se solucionan con muros y concertinas. Se incluyen también propuestas ya conocidas, como Recreos Residuos Cero, tratando de recordar que la primera R es la de Reducir.

Esta campaña es desarrollada y puesta en marcha por Teachers For Future Spain, Profes por el Futuro, ese colectivo que tras colgar la tiza en su jornada laboral se enfrasca en generar materiales, acciones, sinergias, colaboraciones; se molestan en unir, en sumar, en llevar todo al aula y en generar nuevo conocimiento sobre una causa ECO-SOCIAL. Este colectivo tendrá su I Encuentro Nacional los próximos días 1 y 2 de octubre en el Real Jardín Botánico de Madrid; de la mano de periodistas como Josefina Maestre, Mario Viciosa y María José Parejo podremos conocer experiencias ambientales, iniciativas y propuestas.

Este encuentro es ejemplo de cooperación, un ejemplo de que no todo son valores mercantilistas, pues se han aunado ganas, fuerzas y mucho trabajo a cambio de ilusión. La ilusión de crear y proyectar nuevas formas de hacer las cosas. Schools for Change será un ejemplo de ello, pues bajo esta denominación se propone una forma de mejorar los entornos escolares y los hábitats en propuestas que deben incluir a ayuntamientos comprometidos que estén dispuestos al compromiso de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. De la mano del científico del CSIC Salustiano Torre escucharemos propuestas de soluciones basadas en la naturaleza para dar sombreado y bajar temperaturas sin tener que recurrir al aire acondicionado o cómo reducir los niveles de CO2. Esteban de Manuel, profesor de la Universidad de Sevilla, nos contará cómo el hábitat y la participación social van de la mano, y Susana Sastre, de la Universidad Politécnica de Madrid, nos adentrará en la ciencia ciudadana.

Por su parte, Fernando Valladares, científico del CSIC y activista ambiental, estará en el evento con su ponencia sobre la importancia de acertar en la comunicación sobre cambio climático, una importancia vital que no nos lleve a caer en el catastrofismo, esa idea que nos puede hacer pensar que no hay ya nada que hacer, que la lucha climática está perdida y por lo tanto nos llevaría a una actitud de brazos caídos.

Pero es, ante todo, un encuentro de Teachers, así que escucharemos también experiencias de aula de infantil, primaria y secundaria. Experiencias que son ejemplo de cómo integrar la educación ambiental en la educación reglada teniendo en cuenta una pedagogía holística que vaya más allá del conocimiento cognitivo exclusivo y que involucre a los estudiantes social y emocionalmente en la participación y en un aprendizaje orientado a la acción.

Se expondrá la propuesta de currículo ecosocial enviada al gobierno que ahora está en el desarrollo de la nueva ley educativa (LOMLOE), una propuesta desarrollada en un grupo de trabajo de integrantes del colectivo que no han escatimado en tiempo para desarrollarla. Por su parte, Angeles Schjaer, coordinadora pedagógica de Open Arms, nos hablará de cómo cambio climático y migraciones son términos íntimamente relacionados hasta llegar al término “refugiados climáticos”, que denomina a nuevas víctimas que no se contemplan en la legislación y, por lo tanto, no cuentan con amparo legal en estos términos.

Otro ejemplo de colaboración es el apartado de las cinco líneas de acción en que Teachers For Future Spain trabaja: renaturalización del currículum y espacios escolares, reducción de residuos en recreos y en la vida escolar, movilidad al centro educativo y consumo crítico. Para esto contaremos con la presencia de personas que también trabajan en esa línea en lo que llamamos “movimientos hermanos o afines”. Yetta Aguado de Madres por el Clima, Aurora Moreno de Carro de Combate y Camilo Ruiz, de la Universidad de Salamanca, serán algunas de las personas que nos acompañarán en estos apartados.

La colaboración llega a su máximo esplendor con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. ¿Qué pinta una escuela de diseño en un encuentro de corte ambientalista? La respuesta es sencilla; para colaborar solo hacen falta ganas. El profesor Daniel Hervás llevó a su aula una propuesta real de branding sobre TFFS, y tras el trabajo por equipos resultó el rediseño que las estudiantes Ana Belén Morillo, Natalia Porrino y María Rivera explicarán en el encuentro. La disposición y colaboración llevó incluso a la escuela a disponer de una de sus paredes para la elaboración de un mural que sería ejemplo para los demás centros que quieran llevar a cabo la iniciativa de identificarse como un centro escolar que trabaja por el futuro. La iniciativa del profesor y su trabajo con las estudiantes ha dado en un rediseño en el que han permitido ser partícipes a TFFS y en el que han trabajado buena parte del verano para que la campaña escolar arrancase completa en este septiembre, un mes que se torna marrón y rojizo, pero que siembra verde para todo el curso.

Relacionado