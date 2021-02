La Radio del Somormujo llega a los 100 programas

Es el único programa exclusivamente sobre el mundo de las aves que se emite de forma regular en España. Lo hace desde 2018, con una pandemia por medio que les obligó a reinventarse porque les impidió salir a grabar al aire libre, en compañía de las aves que protagonizan cada emisión y las personas que las siguen, estudian, censan, anillan, apuntan, pintan o simplemente observan y admiran. La Radio del Somormujo se escucha en El Prat Ràdio y en ‘podcast’. Sus impulsores pensaban que “iba a ser cosa de una temporada, pero ahora mismo hay temas ya para dos meses y hemos llegado a las cien emisiones y a las mil descargas por emisión”. ¡Larga vida a la radiornitología!

“Quiero agradeceros vuestra labor de divulgación en torno a las aves. Para mí la radiornitología ha sido todo un descubrimiento y me ha provocado un cambio de mentalidad. Escuchando vuestros podcast y conociendo la experiencia de las personas que lleváis me he dicho: hasta aquí hemos llegado, a mí lo que realmente me llena es hacer eso mismo; lo que quiero hacer de mayor es lo que hacen todas esas personas y no desperdiciar años de mi vida en estudiar algo que no me llena al cien por cien. Aunque sea difícil, por las salidas que tiene, voy a intentar luchar por conseguir mi objetivo”.

Este es uno de los mensajes que ha recibido La Radio del Somormujo para conmemorar sus cien programas emitidos. Es de un estudiante de Málaga de 18 años, que iba para publicista (al menos iba a estudiar Publicidad), pero los programas de José David Muñoz y su equipo le cambiaron la trayectoria. “Que estemos consiguiendo esto, que haya gente que nos diga que ahora viven de una manera más intensa la naturaleza cuando se asoman a la ventana o cuando van de paseo al campo, es una de las cosas más grandes que nos podían suceder”, relata Muñoz, director de La Radio del Somormujo.

La Radio del Somormujo, sí. No le pusieron “la radio del gorrión” o “la radio de la cigüeña”, aves más conocidas y con nombres más populares. Y encima se autodenominan “radiornitología”. Somormujo y “radiornitología”. “Sí, es cierto, a veces nos dicen ‘te he escuchado en eso de la radio del gorgujo’, pero desde el principio queríamos despertar la curiosidad, el interés hacia qué eran esas aves como el somormujo o en qué consistía la ornitología, y siempre con personas que se explayaran con sus experiencias, con historias, vivencias y anécdotas, fueran científicas o aficionadas a la observación”, prosigue el director del programa. Por cierto, el somormujo lavanco (vaya apellido también) es una preciosa ave acuática que en período nupcial (está a punto de llegar) luce un penacho en la cabeza y unas golas bajo la cara que le hacen inconfundible.

José David Muñoz comenzó en septiembre de 2018 la andadura de La Radio del Somormujo tras pedir una excedencia en la emisora en la que trabajaba y en la que ahora se emite el programa, El Prat Ràdio. En ella tenía un programa matinal de lunes a domingo en el que, entre otras cosas, retransmitía los partidos de fútbol de la Associació Esportiva Prat. Pero a Muñoz le tiraban más las aves, sobre todo por la cercanía de uno de los espacios naturales más emblemáticos para ellas en Cataluña, el Delta del Llobregat (Barcelona). Él es periodista y solo le faltaba fichar para su equipo a dos expertos ornitólogos. José Luis Copete y Ferran López (este ya no sigue) tienen una amplia experiencia en lugares tan pajareros como Lynx Edicions, editora de la biblia de las aves, el Handbook of the birds of the world; la tienda Oryx, organizadora del Delta Birding Festival; e Icaro Birding Experience, agencia especializada en viajes para ver aves por todo el mundo.

Interés por las aves de Nueva Zelanda y de Madrid

El equipo formado por Muñoz y Copete traslada a la audiencia la emoción de quien viaja buscando aves, entre otros lugares, por Nueva Zelanda, Turquía, Israel, Colombia, Marruecos, Irán, Filipinas, Guatemala, Polonia, Perú, Nepal, la Antártida y, por supuesto, España. No hay que olvidar que el programa más descargado es en el que Gabriel Gargallo, director del Institut Català d’Ornitologia, repasa el estudio del comportamiento de las aves urbanas durante el confinamiento de marzo a mayo de 2020; y en el que el biólogo Javier Gómez explica la riqueza ornitológica que hay en la Comunidad de Madrid, ciudad incluida. Una manera de demostrar que las aves sorprenden y aportan una valiosa información desde los hábitats más insospechados, urbanos incluidos.

Las experiencias que salen a través de La Radio del Somormujo no llegan solo desde consumados especialistas o científicos, sino también de personas más anónimas, en línea con el joven de 18 años de Málaga que protagoniza el comienzo de este artículo. En la emisión número 29, la del 4 de mayo de 2019, nos quedamos “orejiabiertos” con el relato de Clara González, una estudiante e investigadora de 17 años que realizó su trabajo de fin de Bachillerato precisamente sobre las aves del Delta del Llobregat. Emociona la naturalidad y el conocimiento con los que relata la presencia de especies invernantes, estivales, residentes o migratorias en este humedal, desde el ánade azulón y el pato cuchara a las cigüeñuelas y la cerceta carretona.

Pajarera en silla de ruedas

Cuatro programas antes, en el número 25 del 23 de marzo de 2019, Montse Rollán, bibliotecaria de La Seu d’Urgell (Lleida) que desde hace 17 años se desplaza en silla de ruedas, relataba las dificultades que tienen personas con diversidad funcional, no solo en cuanto a movilidad, sino también de visión o audición, a la hora de practicar la observación e identificación de aves. “Las salidas ornitológicas preparadas y adaptadas para personas como nosotras son muy pocas o inexistentes, y algunos senderos u observatorios que adaptan lo hacen más de cara a la galería que pensando realmente en ser usados de manera práctica”, cuenta Rollán.

Son solo algunos ejemplos de la variedad de temas que trata La Radio del Somormujo, que va ya por su tercera temporada. Muñoz y su equipo pensaban al principio que iba a ser cosa de una temporada. Consideran que parte del éxito radica en que “quien llega al programa tiene media hora o una hora para explayarse con experiencias muy interesantes, sean científicos que difícilmente podrían explicar su proyecto en un medio generalista, por interés y por tiempo, ya que aquí lo hacen con calma para conocerles el lado más humano; o sean pajareros que cuentan batallitas de sus apasionantes viajes ornitológicos”. Al programa no le falta el “noticiario ornitológico” que protagoniza Copete: “La clave está en que hablamos de temas muy específicos, pero con naturalidad, huyendo de tecnicismos que puedan generar rechazo”.

Todos los programas se escuchan o descargan desde la propia web de La Radio del Somormujo o desde la de El Prat Ràdio, y están abiertos a que cualquier patrocinador o anunciante consolide aún más esta apuesta radiofónica. “De momento”, como dice José David Muñoz, “seguimos haciendo el programa todas las semanas por hobby, que se note que nos divertimos nosotros y divertimos a la gente y, por supuesto, que sigue habiendo interés en lo que contamos”. A mí, por mi condición de pajarero en continua formación, me tienen ganado desde el segundo uno, desde que comienza a sonar la sintonía del programa: I like birds, de Eels, toda una declaración de intenciones.

