Reducir, Reutilizar, Reciclar… y Emprender

Reducir, reutilizar y reciclar: esas son las tres herramientas que componen la economía circular. Tres formas complementarias que necesitamos introducir en nuestros hábitos diarios si queremos tener un planeta más sostenible para todos. Quienes sin duda hacen mucho para que esto sea una realidad son los emprendedores. Mañana, 16 de abril, se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, y queremos agradecer con esta viñeta de Kike Ibáñez el impulso y el esfuerzo de todos aquellos jóvenes llenos de creatividad que hacen posible avanzar hacia esa economía circular a partir de sus ideas de nuevas empresas y start-ups.

Porque para avanzar en materia de reciclaje o de un consumo más respetuoso con el medioambiente se necesita de la innovación y las nuevas ideas de aquellos emprendedores que no dudan en probar nuevas formas de trabajo. Ejemplo de ello es Go Circular Radar, el primer mapa de start-ups dedicadas a la economía circular, desarrollado por The Circular Lab y que busca ser un nexo de unión para todas aquellas nuevas empresas que tienen la economía circular en su ADN.