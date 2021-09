Del rey cerdo a la rata nada presumida: 12 libros infantiles en la Feria

Fieles a nuestras recomendaciones de libros ilustrados infantiles para la Feria de Madrid, aquí va nuestro listado de 12 sugerencias de este año; libros maravillosos que han visto la luz en 2021 y que merecen nuestra atención. Desde el rey cerdo a la rata nada presumida, pasando por la historia de un kiosco, otra de un bosque y otra de estornudos.

Esta edición de la Feria del Libro de Madrid viene marcada por un cambio de fecha que provocará un efecto que todavía desconocemos en todos nosotros. No es lo mismo una Feria del Libro pre-vacaciones de verano, que una Feria del Libro pre-otoño. Las vacaciones suelen llenar las maletas de muchas cosas, entre ellas lecturas para los momentos estivales. Pero septiembre es sinónimo de vuelta al cole, de nuevos propósitos que apenas perduran semanas, de coleccionables de kioscos que nadie concluye, de hastío por tener que volver a la rutina y de la caída de la hoja.

Muchos son los temores de los libreros, editores y autores respecto a este tema y se hacen la misma pregunta: ¿Cómo van a afectar todas estas sensaciones a los lectores de cara a la feria?

Pero si algo hay que decir a favor de los lectores es que fuimos los primeros en acudir en masa a las librerías cuando terminó el confinamiento. El libro para muchos de nosotros fue y sigue siendo un bien de primera necesidad. Así que sacudamos la pereza y apoyemos este experimento de Feria del Libro de Madrid en septiembre. El Parque de El Retiro es además un sitio tan maravillo, que a las puertas del otoño da muchas razones para invitarnos a visitarlo. Aquí van nuestras 12 sugerencias de libros ilustrados infantiles.

‘El rey cerdo’. Koos Meinderts y Emilio Urberuaga. Ediciones Ekaré.

¿Qué pasa cuando a un rey solo le gusta comer cerdo? ¿Y cuando un cerdo decide revelarse a ser comido? Pues que nos encontramos con un libro de múltiples lecturas. Desde la más inocente historia para niños hasta la más cáustica visión del mundo para los adultos. Sea cual sea la lectura que elijas, El rey cerdo es uno de esos libros nuevos que se tiene que hacer hueco en tu biblioteca. Por cierto, no es un libro biográfico de ningún rey emérito que conozcamos.

‘Mi león’. Mandana Sadat. Kókinos.

Mi león es un álbum ilustrado sin una sola palabra. Un canto a la amistad, lleno de ternura y empatía. Un libro cuyas imágenes evocan diferentes percepciones a cada lector. Puede que a muchos un libro ilustrado sin palabras le llegue a incomodar, quizá porque les exija demasiado esfuerzo. Dejémonos llevar y llenemos con nuestras palabras, o no, esta maravilla de libro. Valoramos a veces tan poco el silencio…

‘El kiosco’. Anete Melece. Libros del Zorro Rojo.

Ahora que ya casi no quedan kioscos por las calles, las niñas y niños van a tener la oportunidad maravillosa de descubrir que los kioscos eran lugares de encuentros. Lugares donde siempre sucedían cosas, llenos de revistas, de periódicos, de palabras y de sueños. Esta es la historia de un kiosco diminuto donde Olga es feliz. Hasta que se da cuenta de que los límites del kiosco se han convertido también en los límites de su mundo. A partir de un accidente, su vida dará un vuelco y podrá cambiarlo todo sin tener que renunciar a nada.

‘La excursión del señor Gumpy’. John Burningham. Galimatazo.

Qué bonito es que a veces alguien nos traiga un libro de 1970 como una novedad. Un clásico de la literatura infantil que llega por primera vez a España. Una historia sencilla con unos niños, un conejo, un gato, un perro y otros tantos amigos que una buena mañana deciden dar un paseo en barca y donde puede pasar de todo.

‘¡Achís!’. José Carlos Andrés y Laura Tova. OQO Editora.

En estos tiempos donde estornudar está tan mal visto, va José Carlos Andrés y nos trae una historia de achises. Pero, tranquilidad, que nadie active ningún protocolo Covid, que es una historia de simples alergias. En una casa, hay un papá, una mamá y un gato muy felices hasta que llega un bebé y el bebé empieza a estornudar. ¡Achís! El bebé tenía alergia al gato…, pero es que ¡Achís! El gato tenía alergia al bebé. Y el gato empezó a hacer un montón de cosas raras y el papá y la mamá muchas más, y la abuela, y dos vecinos y el cartero… y seguro que tú también cuando no puedes dejar de estornudar. ¡Qué lío más grande ha montado la llegada del bebé!

‘Hacer dedo’. Guilherme Karsten. Kalandraka.

Ahora que terminan los viajes por vacaciones y muchas maletas están aún sin deshacer, ¿por qué no haces un cambio de mudas, echas una rebeca, por aquello de que se acerca el otoño, quitas de la maleta aquello que nunca has necesitado y te embarcas en este viaje sorprendente que te prometo que no te va a dejar indiferente? Tu nuevo compañero de viaje es un surfista impaciente, que en un día soleado lo tiene preparado para salir de viaje…, pero por el camino se va a ir encontrando con unos rocambolescos compañeros de vacaciones. Pero, claro, con tanta gente liante no hay rueda que aguante. Una divertida historia rimada y acumulativa con unas ilustraciones coloristas que te ayudarán a llevar mejor ese mal que llaman síndrome post-vacacional.

‘La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida’. Ana Cristina Herreros Ferreira y Violeta Lópiz. Libro de las Malas Compañías.

Ya era hora de que nos contaran la verdadera historia de la rata que jamás fue presumida. El archiduque Luis Salvador de Austria, un noble que se interesó por los cuentos tradicionales de Mallorca a finales del siglo XIX, fue el primero en escribir una versión de la ratita presumida, que nada tiene de presumida. Unas ratitas presumidas después, Ana C. Herreros ha escrito esta versión en la que la rata no es ni presumida ni se compra un lazo, sino una col para hacerse una casita. Esta ratita nos va a enseñar lo importante que es elegir bien quien te acompaña en el camino, porque si eliges a un depredador, lo más probable es que acabes siendo su comida. Con una ilustraciones de fabula de Violeta Lópiz.

‘Loba’. Pablo Albo y Cecilia Moreno. Libre Albedrío.

Pablo Albo y Cecilia Moreno ya hicieron tándem con Merienda del parque y ahora vuelven de la mano de la editorial Libre Albedrío. La particular y original forma de ilustrar de Cecilia Moreno le aportan a la historia un lenguaje paralelo lleno de imágenes para jugar, sentir y experimentar. Un precioso y preciso trabajo que da como resultado un álbum muy especial. Un libro donde hay un cielo, una nube y debajo un lago, al lado el monte, con una cueva, y a su pie una loba. Y el resto de la historia… la tendrás que leer.

‘Peque y yo’. Alicia Acosta y Mercè Galí. NubeOcho.

Hablar de la muerte de alguien querido no es nada fácil, ya sea familiar o mascota. A veces usamos demasiadas palabras, demasiadas metáforas, demasiados líos. Que provocan muchos líos más de los que son difíciles de salir. Por eso hay que aplaudir cuando nos llegan historias sencillas, fáciles y que emocionan (y cómo no van a hacerlo, si hablan de la muerte de alguien muy querido). Y como también tienen que existir cuentos con otros finales aquí os recomiendo este Peque y yo, para cuando hay que despedir a alguien o para anticiparnos y hablar de esas cosas que no nos gustan nada, como es el caso de la muerte.

‘La verdad verdadera’. Nanen. Takatuka.

Cuando las verdades son tan poco creíbles, a veces tal vez sea más fácil soltar alguna mentirijilla para convencer. Pero si no lo conseguimos, tendremos que inventarnos otra mentira un poco más grande. Una mentira cochina, una mentira podrida o una buen gorda… Pero las mentiras tienen las patas muy cortas y tarde o temprano todo se acaba sabiendo y la verdad termina por salir a la luz.

‘Yo soy el otro’. Germán Machado y Mercè Galí. Lit-era.

No hay cosa que más líos provoque que las cosas que son exactamente iguales. ¿Será esta mi piedra?, ¿esta pelota es la mía? Con los hermanos gemelos pasa algo muy parecido. Aunque a veces puede que tenga sus ventajas. Un libro lleno de sentido del humor para jugar a adivinar quién es quién y para hacernos pensar en qué es aquello que te hace ser tú mismo y no otro.

‘El bosque de los hermanos’. Yukiko Noritake. Coco Books.

Dos hermanos heredan un bosque. Mientras uno se adapta y disfruta del espacio tal como es, el otro hermano decide crear su proyecto soñado. Una maravillosa metáfora de cómo nuestras acciones dan forma al mundo que nos rodea. No debemos olvidarnos de que será la propia naturaleza, a la que a menudo maltratamos, la que nos dará la oportunidad, o no, de nuestra propia supervivencia.

Relacionado