¡Salvemos al visón europeo! Nos quedan solo 142

El visón europeo es una de las siete especies declaradas en España en 2018 como “en situación crítica”. Seis años después, avanza por la senda de la extinción. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para recuperarlo, se acerca peligrosamente a su desaparición: en nuestro país su población ha pasado del millar de ejemplares hace 25 años a apenas unos 142 según el último censo de 2022. Es el carnívoro más amenazado de Europa.

Ha perdido el 95 % de sus efectivos mundiales y está en jaque por dos amenazas: la expansión de un peligroso competidor, el visón americano; y la pérdida de sus hábitats naturales, agravada por la crisis climática. En WWF tenemos un plan de emergencia para su recuperación y tú puedes formar parte de la solución, apoyando nuestra campaña #SALVEMOSALVISÓN.

El visón europeo es el “lince de nuestros ríos” y, al igual que con el esfuerzo de muchas entidades y personas en las dos últimas décadas hemos logrado evitar la desaparición del felino, en WWF España estamos convencidos de que aún estamos a tiempo de revertir la situación de esta especie clave para la vida de nuestros ríos.

Cómo es y dónde vive

El visón europeo (Mustela lutreola) es un pequeño mamífero de aproximadamente medio metro de largo (hasta unos 40 cm de cuerpo y 17 cm de cola), carnívoro y semiacuático, que luce un hermoso pelaje marrón chocolate. Pertenece a la familia de los mustélidos (como la comadreja, la garduña o la nutria) y se distingue del americano por presentar unas características manchas blancas en la barbilla y a ambos lados del hocico. Mira este breve vídeo de WWF del visón europeo (22 segundos).

Es un animal solitario y territorial, de hábitos crepusculares y nocturnos, que vive ligado a ríos, arroyos, canales, lagos y zonas húmedas. Prefiere los tramos bajos o medios de los ríos mejor conservados, lo que le convierte en un excelente indicador de la calidad ambiental de los cursos de agua donde vive. Come ratas de agua, ratones, topillos, pequeñas aves, anfibios, peces, cangrejos e insectos.

Sólo 142 en España

Hasta el siglo XVIII la especie era relativamente abundante en todos los cursos de agua del Viejo Continente pero, a partir de entonces, y de forma más acentuada en los siglos XIX y XX, fue desapareciendo de la mayoría de los países europeos. Al principio su declive vino parejo a la caza intensiva por su interés peletero, sobre todo en el Este y Norte (Rusia y Finlandia).

Pero en las últimas décadas su principal amenaza ha sido la competencia ecológica con el visón americano, una auténtica pesadilla. Más grande y más agresivo; en tan sólo 30 años, el invasor ha colonizado la cuarta parte del territorio español: en 2012 ya había ocupado más de un tercio del hábitat del europeo.

El americano tiene mayor capacidad reproductora, no tiene depredadores naturales y caza visones europeos jóvenes, impidiendo que se mantenga y crezca la población. Además, altera el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, afectando no sólo al visón europeo, sino también a otras especies ligadas al agua dulce: desmán ibérico, rata de agua, peces, anfibios y aves acuáticas, como el cormorán moñudo, o la garza imperial.

Mapa de supervivencia europea

Desde el siglo XIX, la especie ha sufrido una reducción del 95% de su área de distribución global y hoy sólo sobreviven tres subpoblaciones aisladas: una en el noreste del Viejo Continente, en pequeñas zonas de Rusia y una población reintroducida en la isla de Hiiuma (Estonia); otra en el sureste, en los deltas del Danubio y del Dniéster (Rumanía y Ucrania); y, por último, la nuestra en Europa occidental (norte de España y suroeste de Francia).

En nuestro territorio nacional sabemos que ha desaparecido de la gran mayoría de las cuencas atlánticas de Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, donde hace dos décadas era relativamente frecuente. Aunque se desconoce cuál era la población original, la población española podría haberse reducido en un 86% en tan sólo tres décadas.

En el último censo genético, realizado en el otoño 2022 por las Comunidades Autónomas y publicado el pasado mes de marzo por el MITECO, se colocaron cerca de 4.000 trampas de pelo en toda el área de distribución de la especie: tubos de PVC con tiras adhesivas y un cebo que atrae al visón y deja unos pocos pelos pegados a las tiras.

Se recogieron unas 700 muestras en La Rioja, Álava, Aragón, Navarra, Burgos y Soria, y de ellas se extrajo el ADN para separar los individuos. Lo que permitió confirmar la existencia de al menos 87 individuos (50 hembras y 37 machos) y estimar que apenas quedan 142 ejemplares (entre 130 y 157). ¡Por lo que hay que actuar ya!

Recuperar al visón europeo es un gran reto y solo será posible si ponemos en marcha ya, de forma decidida y a corto plazo, un plan de emergencia con 10 acciones prioritarias de conservación que WWF acaba de presentar a Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No hay tiempo que perder; su situación es realmente crítica.

A modo de resumen y para evitar la extinción del pequeño mustélido, WWF plantea una serie de acciones prioritarias enfocadas a reducir la presencia del visón americano, cubrir la falta de seguimiento y conocimiento adecuado de las poblaciones de visón europeo, actualizar el Programa ex situ de 2008 y la Estrategia de conservación de 2005, así como abordar el problema de la destrucción de su hábitat y la desinformación social.

Cerrar las 26 granjas de visón americano

Las dos primeras medidas van dirigidas a reducir la presencia y el impacto del visón americano, una especie exótica invasora que depreda a las crías de visón europeo y compite por los mismos hábitats y recursos. Para ello, WWF propone implementar un plan de control ambicioso de esta especie invasora de nuestros ríos y articular legalmente el cierre urgente y definitivo de las granjas peleteras de visón americano en España mediante la aprobación de un Real Decreto en 2024.

Las granjas peleteras son el origen de la presencia del visón americano en nuestro país. Estas explotaciones albergan a una especie exótica invasora que puede escaparse de las instalaciones de forma accidental, o ser liberado de forma intencionada, y que es muy sensible a enfermedades respiratorias transmisibles a las personas, como la Covid 19 o la gripe aviar. Muchos países europeos ya las han prohibido por haber demostrado no ser seguras para la biodiversidad y para la salud humana. Sin embargo y a pesar de la crueldad del negocio, en España siguen activas 26 explotaciones y existe una meta en el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad para que todas estén cerradas como tarde en 2030.

Conocer la evolución de los últimos visones europeos. La tercera medida plantea un seguimiento adecuado, periódico y coordinado de la especie, con técnicas no invasivas y una periodicidad bienal en toda su área de distribución.

Mejorar el Programa de Cría ex situ. Existe un Programa de Conservación ex situ del visón europeo en España (2008), pero no cuenta con recursos adecuados para alcanzar los objetivos necesarios. Además de aumentar los medios humanos y económicos, hay que mejorar la eficacia de la reproducción en cautividad y de las liberaciones, para aumentar la supervivencia y favorecer el asentamiento y la reproducción de los visones liberados al medio natural.

Actualizar su Estrategia de Conservación. Puesta en marcha en 2005, la actual Estrategia para la Conservación del visón europeo en España ha quedado obsoleta. Debe ser actualizada y poner en marcha un plan de acción integral con objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada que abarquen a toda la población.

Restaurar sus hábitats. Hay que restaurar los ríos y humedales donde viven los visones europeos y donde vayamos a liberar los criados en cautividad con un enfoque integral, eliminando puntos negros de mortalidad, barreras físicas y ecológicas, y recuperando los caudales ecológicos y la vegetación de ribera.

Mayor conocimiento científico y social. Finalmente, tenemos que mejorar el conocimiento científico sobre la biología y ecología del visón europeo y su medio, así como explicar a la sociedad la importancia de esta especie endémica, clave para nuestros ríos y que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Una gran responsabilidad

España tiene una gran responsabilidad en la conservación del visón europeo, ya que acoge a una de las últimas poblaciones de la especie, que ya ha perdido más del 90% de los ejemplares presentes en el continente europeo desde principios del siglo XX.

El MITECO debe liderar la puesta en marcha de este plan de emergencia en coordinación con las administraciones autonómicas en las que sobreviven los últimos 142 visones europeos (Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco) y con los organismos de cuenca (principalmente Ebro y Cantábrico Oriental).

Su situación es dramática. El último censo nacional confirma nuestros peores presagios y el pequeño mustélido podría desaparecer para siempre en menos de 5 años.

Además de las 10 medidas del plan de emergencia, en WWF hemos lanzado la campaña #SALVEMOSALVISÓN, una recogida de firmas para impulsar la recuperación de esta especie que ya cuenta con más de 33.000 apoyos.

En 2017 pusimos en marcha una campaña para pedir al MITECO medidas urgentes para salvarlo. Entonces no se sabía cuántos ejemplares había en España, aunque se creía que eran “menos de 500”. Gracias a nuestro trabajo, las administraciones desarrollaron algunas medidas, como el censo nacional.

Pero 7 años después, la respuesta del Ministerio y las Comunidades Autónomas ha sido insuficiente, la tendencia de la población sigue siendo muy negativa y los programas de conservación siguen necesitando mucha más atención y refuerzo. Los expertos ya lo consideran un animal En Peligro Crítico de extinción, tal y como lo tiene catalogado la UICN, pero sigue siendo el gran olvidado de nuestra fauna.

No podemos permitir que el visón europeo desaparezca de nuestros ríos. Aún estamos a tiempo de salvarlo, pero el Gobierno tiene que ¡ACTUAR YA! Con tu firma en #SALVEMOSALVISÓN te unes a nuestra petición de medidas urgentes para evitar su extinción. ¡Muchas GRACIAS por tu apoyo y colaboración!

