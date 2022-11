Sidecars: “No es necesario opinar de todo de manera radical”

Sidecars revalidan con su nuevo trabajo, ‘Trece’, el estado de gracia compositivo en el que están. Trece es un disco que atesora lo mejor de sí mismos, prima la elegancia, pero se consolida su soltura, el brío y la belleza con la que tratan la armonía. Su nuevo disco es una colección imbatible de canciones con melodías adherentes y estribillos inapelables que les sitúa ante el mejor disco de su carrera.

El trío madrileño de Alameda de Osuna formado por Juancho (guitarra solista y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería) presenta en su séptimo disco 11 nuevas composiciones producidas entre el propio Juancho y su productor habitual, el reputado ingeniero de grabación británico Nigel Walker, en un ejercicio simbiótico que se ha saldado con un resultado que, más allá de hacer las delicias de sus múltiples seguidores, les ganará para cualquier degustador del pop-rock de alta calidad.

Con este disco bajo el brazo, Sidecars ha arrancado una nueva gira, sin ningún tipo de superstición.

Me han contado que el número ‘Trece’ fue apareciendo en diversas formas durante el periodo compositivo y mientras rodabais los temas antes de grabarlo. Lejos de no mirar o no hacer caso a esas señales, habéis decidido plantarle cara y ponerlo como título.

Así fue. No somos supersticiosos, obviamente, y tras muchas decenas de coincidencias y casualidades fortuitas decidimos aprovechar todas estas señales que nos estaba dando la vida para nombrar nuestro nuevo disco. Además, fue durante el periodo exacto, el de encontrarle un título al álbum. Qué mejor manera…

Esta vez, en la producción, habéis decidido intervenir también vosotros y no dejarle todo el peso a Nigel. ¿Por qué ha sido así?

Con Nigel ya llevábamos varios discos encargándose él solo de la producción y consideramos que era el momento perfecto para aportar algunas cosas nuevas. Juancho estaba totalmente preparado para compartir riendas y seguir avanzando hacia esa identidad reconocible que vamos adquiriendo la banda con el paso del tiempo.

‘Trece’, que da título al disco, me parece que os abre en cuanto a estilo y que muestra una evidente madurez como banda.

Gracias, las canciones maduran a la vez que nosotros maduramos. En este caso encontramos un sonido más fronterizo que incluso podría acariciar el bolero. Es hacia allí donde nos llevó la propia canción. Quizás Calexico nos haya influenciado subconscientemente en este caso en concreto.

‘El monstruo final’ me recuerda a The Kinks, ese ambiente bravo y festivo, pop británico en su esencia. ¿Hay algo de eso en la canción?

Claro que lo hay, no dejan de ser casi pioneros en esta forma de entender las canciones y hay mucho que aprender de los que inventaron esto. Eso ha empapado en nosotros. También podríamos encontrar algo de los Dexys Midnight Runners, por poner otro ejemplo británico.

‘Precipicios’ o ‘Caballos salvajes’ muestran esa parte vuestra apasionante, la de los medio tiempos intensos y desgarradores. ¿Cuál es el secreto para que una canción lenta tenga la misma o más garra que una canción rápida?

Probablemente sea el carácter que se le imprima, todo el alma e identidad de cada uno de nosotros y la propia fuerza de la canción. También los textos tienen gran parte de culpa en esta intensidad que mencionas. Nos hemos dado cuenta de que un tema no es más rock por tocarlo más rápido.

Será flipante empezar la gira y por fin encontrarse algo más normal…

Sin duda, y pese a haber podido extraer cosas positivas de la poco común gira anterior, estamos deseando volver a nuestro hábitat natural y poder disfrutar del público de pie en su máximo esplendor. Además de nuestros colegas y familiares por los camerinos en la previa y el post concierto. Vivir fuera de una incertidumbre constante nos va a facilitar mucho las cosas. Y nuestras narices lo van a agradecer.

Algunas canciones de ‘Trece’ muestran el estado de ánimo vivido en los pasados acontecimientos: la pandemia o la nevada Filomena, por ejemplo. ¿La portada también mira en esa dirección?

Totalmente; en esta ocasión, Adolfo Serra, un gran ilustrador que nos encanta y al que le propusimos el arte del disco, dejó plasmada la interpretación que hizo de las canciones. Y dio de lleno en el clavo. ¿Quién no se sintió aquellos días como un pájaro en una jaula?

Adolfo Serra, además de portadista, ha sido el encargado de dibujar en una obra gráfica cada una de las canciones. ¿Qué sensación os dio eso precisamente, que alguien interpretase a su manera vuestras canciones?

La sensación fue que había entendido a la perfección lo que queríamos transmitir. Contar con su arte fue un privilegio y le ha confeccionado el traje idóneo al nuevo álbum.

Cambiando de tema, ¿qué opináis de esas voces que critican a Rosalía por no llevar músicos sobre el escenario?

Opinamos que hay variedad musical para todo y todos. Que si su proyecto no necesita llevar una banda tocando en sus shows, es completamente lícito. Parece que en los polarizados tiempos que corren solo hay cabida para el odio o el amor absoluto y la polémica. Y hay que entender que no es necesario opinar de esa manera radical y que también puede haber un punto medio de ver las cosas. O simplemente no opinar.

Antes el talibanismo musical era más del rock o rap, pero ahora también existe en el pop o en cualquier ejercicio musical. Por ejemplo, C Tangana ha abierto también caminos diferentes, ¿os gusta?, ¿habéis coincidido?

Pese a no ser un tipo de música acorde a nuestros gustos, hemos tenido la oportunidad de ver su espectáculo y hemos alucinado. Su puesta en escena cinematográfica es de lo más original, bien hecho y grande que nos hemos encontrado en los últimos años.

Sigamos repasando la escena, Bunbury, por ejemplo, se ha retirado de las tablas a una edad muy temprana. ¿Qué os ha parecido eso?

No deja de asustarnos cualquier noticia sobre retiradas de los escenarios de artistas que siempre hemos seguido. Nos hace reflexionar y sentirnos un poco más viejos. Aparte, es inevitable pensar que hace más real el hecho de que todo tiene un final. Ojalá a nosotros nos llegue en muchas décadas.

¿Qué es lo que más os gusta de salir de gira?

Poder disfrutar de la gran familia que hemos forjado, compartir y cosechar los éxitos que tan poco a poco y con tanto mimo hemos ido plantando. Es el punto álgido de las canciones, ver cómo son del propio público y las emociones que intercambiamos en nuestros conciertos.

La gira de Sidecars llega en noviembre a Málaga (día 18), Murcia (19) y A Coruña (26); en diciembre a Bilbao, Gijón, Santander, Zaragoza, Barcelona y Madrid (‘Trece’ y en el día 28, el de los Santos Inocentes) y en enero a Alicante y Valencia.

