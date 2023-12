Siete libros para regalar en Navidad recuperando la memoria

Los libros contra los regalos de usar y tirar. La memoria contra lo efímero. Se acerca la navidad y el consumismo se desata. Y luego vendrán las rebajas. La presión por gastar y regalar hace que muchas veces olvidemos lo importante: tener un detalle con alguien es decirle ‘he pensado que esto te podría gustar’. La propuesta alternativa no es quedarse sin regalar, pero sí hacerlo mejor. ¿Qué tal si consumimos memoria en lugar de productos de usar y tirar? En eso el libro tiene ventaja. Proponemos siete títulos para estas navidades; proponemos regalar memoria, reivindicación de figuras importantes pero olvidadas de nuestro pasado.

Además de trasladarnos a mundos increíbles con una huella de carbono mucho menos que la de un Boing 747, tiene la ventaja de que podemos llevarnos a quien queramos con nosotros. Los libros se pueden regalar, prestar, recomendar y compartir. Pueden llevarnos a épocas en las que es imposible que el montón de dinero más grande pueda acceder y puede hacernos vivir historias que ni sabíamos que habían pasado. Ese es el poder de los libros, capaces de hacernos recordar y de traer justicia social. Aquí nuestras siete recomendaciones para recuperar nuestra memoria, nuestro pasado.

‘Las semillas del silencio’, de Soraya Romero Hernández (Kailas Editorial). La autora, una periodista hispano-suiza, recupera la historia de su bisabuela en la Inclusa española. Se trata del destino de miles de niños que nacían de relaciones ilícitas en la época, a finales del s. XIX, y que lastraba el futuro tanto de madres como de hijos e hijas. En esta novela destacan muchos personajes reales de la época y se centra en el entramado organizado por la abuela para evitar que se conozca la existencia de la niña Gerónima.

‘El quinto hombre’, de Antonio Pampliega (Península). Pampliega, conocido por su carrera como periodista en zonas de conflicto –fue secuestrado por Al Qaeda en Siria– visibiliza la realidad de su propia familia en su última novela. El protagonista es su abuelo, Emilio Pampliega, que es vinculado con el asesinato a sangre fría de Tomás Martínez Negro en Mejorada del Campo (Madrid) en los primeros meses de la Guerra Civil. Un viaje a los secretos de familia que, sin duda, arrojan un pasado muy incómodo.

‘El occiso’, de María Virginia Estenssoro (Editorial Espinas). La editorial especializada en recuperar autoras invisibilizadas da voz de nuevo a esta escritora boliviana de la primera mitad del s. XX. Considerada una de las escritoras más vanguardistas de su momento, Estenssoro escribe un relato en memoria de su esposo fallecido, donde el dolor, lo onírico y la violencia atraviesan el texto. En su momento, El occiso fue tildado de monstruosidad, condenado y terriblemente criticado, y Estenssoro no volvió a publicar en vida.

‘Vietnamitas contra Franco’, de Jesús A. Martínez (Cátedra). La guerra contra la dictadura se libró en la clandestinidad, en el exilio, en las cárceles y en todos los recodos que el régimen no controlaba. Muchas veces los pensamientos, las protestas y las reivindicaciones no tuvieron otro espacio que octavillas, carteles, boletines, cartas, pegatinas o en hojas volantes que los activistas hacían en las máquinas caseras de impresión llamadas vietnamitas. El libro de Martínez recoge todo el ingenio, el arrojo y un mundo, hasta ahora, perdido en el olvido de quienes dictan la memoria de un Estado.

‘Jeanne Deroin’, de Sara Sánchez Calvo (Comares Editorial). ¿Es posible que no conozcamos la vida de la primera mujer en presentarse como candidata a unas elecciones en Francia en el siglo XIX? ¿Es posible que no sepamos que una mujer fue capaz de liderar y unir a más de cien organizaciones obreras? Todo eso y mucho más lo hizo Jeanne Deroin, una socialista francesa que acabó exiliada en Inglaterra y cuya obra, como la de muchas otras mujeres, no ha trascendido. La fotógrafa e investigadora Sara Sánchez le pone remedio en esta tesis que ha sido llevada a libro con el objetivo de que Deroin tenga la repercusión que se merece más allá de la Academia.

‘La promesa. Antonio Benaiges. El maestro que prometió el mar’, de Javier Martínez Snacho y Sergi Bernal (Blume). Esta novela gráfica cuenta la historia de un maestro republicano que fue destinado al pequeño pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba en 1934. Con una metodología innovadora, con la participación activa de los niños y niñas en su enseñanza y una forma de entender la educación que amplió a todo el pueblo, el maestro Benaiges supuso un antes y después en esta pequeña localidad. A finales del 1936 desaparece. Solo 75 años después, cuando son encontrados su restos en una fosa, un vecino de Bañuelos recupera su memoria y la promesa que nunca pudo cumplir.

‘Las primeras periodistas’, de Carolina Pecharromán (Editorial Renacimiento). La periodista especializa en género realiza un recorrido por las grandes figuras femeninas que ha tenido el periodismo y que rara vez salen en los libros de textos. Incluso en las facultades de Ciencias de la Información, rara vez se recuerda los nombres y obras de pioneras en el reporterismo de guerra, en el periodismo social, de investigación, radiofónico, etc… Pecharromán cuenta sus logros, pero también las dificultades que tuvieron para desarrollar su trabajo y las trabas de la sociedad machista. Además, constata que los ataques al feminismo han cambiado poco en los últimos 200 años.