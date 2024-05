Starmus Earth: 50 mentes preclaras analizan el futuro de la Tierra

Abrir el programa del Starmus Festival es entrar por una puerta en la que la ciencia y la música nos esperan con un conjunto de ‘estrellas’ del firmamento de la investigación y la cultura en el que no faltan premios Nobel, astronautas, grandes divulgadores de prestigio mundial y artistas de los que llenan estadios. Este año, con el título Starmus Earth, se celebrará desde mañana, 12 de mayo, al próximo viernes, día 17, en Bratislava (Eslovaquia) con más de 50 conferenciantes de primera fila, entre los que no faltarán participantes de anteriores ediciones pero también habrá incorporaciones tan destacadas como la de la primatóloga Jane Goodall, la climatóloga Katherine Hayhoe, la ex presidenta irlandesa Mary Robinson o el nobel Michel Mayo, más conciertos de grandes de la música, como Brian May, Jean-Michel Jarre o el grupo The Offspring.

El Starmus Festival celebra así su séptima edición bianual y viene a confirmar que se ha convertido en una de las escasas citas a nivel mundial que tiene el foco puesto en la divulgación científica y cultural al más alto nivel entre la gente joven, con aliados tan importantes como lo fue en el pasado Stephen Hawking y lo son hoy el guitarrista de Queen, el nobel Kip Thorne y, desde este año, la propia Goodall, que a sus 90 años no quiere perderse la cita y que será la encargada de la inauguración. Hasta nueve premios Nobel se reunirán en esta ocasión.

El fundador y director del Starmus, el astrofísico de origen armenio Garik Israelian, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, explica que era el momento de dedicarlo a nuestro planeta, después de anteriores ediciones centradas en otros mundos. “Decidimos regresar del espacio a la Tierra porque la situación es muy preocupante. Tenemos las guerras, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y también la inteligencia artificial, que puede ser más peligrosa que la bomba nuclear. Está claro que ni los políticos ni las grandes corporaciones están haciendo lo suficiente ante estos retos que tenemos por delante y que hay que escuchar a la ciencia, algo que no se está haciendo”, asegura.

Por este festival ya pasaron en ediciones anteriores figuras como Hawking, Neil Armstrong, Alexei Leonov o Richard Dawkin, y también de la cultura, como el cineasta Oliver Stone, el guitarrista Steve Vai o el famoso periodista norteamericano Larry King. Es un evento que se estrenó en España, en concreto, en Gran Canaria en el año 2011, pero, tras su tercera edición, la falta de apoyo institucional y empresarial ha impedido que pudiera regresar al país, si bien ha sido bien acogido en otros lugares, como Noruega, Suiza, Armenia y ahora Eslovaquia. “Queremos volver a La Palma, pero no está siendo fácil”, reconoce Israelian. Con fondos europeos conseguidos para tal fin hace ya dos años, y puestos a disposición del evento por parte del gobierno central, la pelota parece estar desde entonces en el gobierno canario, que tiene paralizada la decisión de recuperar el Starmus Festival, pese el riesgo de perder el dinero europeo, cuya provisión ha tenido que ser prorrogada ya en dos ocasiones. “No perdemos la esperanza, pero es una decisión que no está en nuestra mano y tenemos que seguir adelante porque donde va tenemos éxito. La participación de miles de personas jóvenes, la implicación de las universidades y de las ciudades que nos acogen es fantástica”, apunta el astrofísico.

Las preguntas que este año se plantearán en Starmus Earth no tienen fáciles respuestas: ¿La tecnología salvará el planeta o lo destruirá?, ¿puede la crisis climática y ambiental generar una extinción masiva?, ¿la IA y los computadores cuánticos se apoderarán del mundo?, ¿se puede recrear la vida en la Tierra de forma artificial? En su búsqueda y para generar reflexión, habrá conferencias y mesas redondas del más alto nivel durante intensas jornadas la próxima semana.

Tras la apertura, el programa oficial comenzará el día 13 con la inauguración de Jane Goodall, quien ya en la edición de 2022 recibió la Medalla Hawking por su compromiso con la divulgación. Goodall quiere dar, ha anunciado, “razones para la esperanza” en un mundo que atraviesa una situación muy compleja. Destaca también la presencia de Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda que hoy dirige una fundación por la justicia climática; Katherine Hayhone, directora del Centro de Ciencia Climática de Texas; el nobel Steven Chu, que fue secretario de Energía con Barack Obama; la oceanógrafa y exploradora Sylvia Earle; la geóloga y directora del Observatorio de la Tierra (Universidad de Columbia) Maureeen Raymo, pionera por sus trabajos sobre las edades del hielo; o una de la voces más autorizadas para hablar hoy sobre inteligencia artificial, el profesor de la Universidad de Nueva York Marcus Gary.

Entre los ya habituales en otros Starmus, además del mencionado nobel Michel Mayor, que nos descubrió que había planetas fuera de nuestro Sistema Solar, se podrá escuchar al astronauta de las misiones Apolo Charlie Duke hablando del regreso a la Luna que él pisó; al físico y también nobel Kip Thorne, que asesoró en la película Interstellar y ha investigado sobre viajes en el tiempo; al neurocientífico Edvard Moser; o al famoso astrónomo británico Martin Rees, que tratará de poner luz sobre lo que significa la llamada ”inteligencia posthumana”. En definitiva, un repaso por asuntos que están entre los grandes retos para la humanidad, bajo la lupa de mentes reconocidas por sus altas capacidades.

Y todo ello con música de primera fila, porque, tras varios intentos anteriores, por fin el músico Jean-Michel Jarre ha confirmado su presencia, en un concierto inaugural en el que compartirá escenario con el guitarrista de Queen, Brian May. También actuarán los rockeros-punk de The Offspring, que celebran este 2024 el 30 aniversario de su mítico disco Smash, y el ex líder de Spandau Ballet, el británico Tony Hadley.

Una parte fundamental del Starmus Earth, cuyas entradas están a la venta en la página web, volverán a ser las actividades paralelas que se han preparado para los estudiantes eslovacos, que verán cómo sus aulas se llenan durante unos días de personalidades que figuran en sus libros de texto y tendrán la oportunidad de escucharles y preguntarles en directo.

Como fruto de esta edición, Israelian espera que salga una plataforma que aúne el sentir de todos los asistentes en torno a los temas que llenarán Bratislava. “Junto con Brian May queremos crear una plataforma que aúne a científicos y artistas famosos de todo el mundo para que las personas que están investigando tengan más voz de la que hoy disponen. Sería una plataforma con diferentes paneles, como derechos humanos, clima, energía, etcétera, de forma que hubiera eventos en los que músicos o actores compartieran espacios con científicos. Confiamos en que pueda salir adelante porque Starmus ya ha conseguido tener un prestigio suficiente como para que cada vez haya más implicados y hay que aprovecharlo. Es muy necesario”.

