Sumérgete en un hipnótico sueño de arte, tecnología y naturaleza

El colectivo multidisciplinar teamLab expone en nuestro país dos creaciones inmersivas en las que se fusionan arte, tecnología y naturaleza, constante que aparece en su obra. Acercarse a CaixaForum Barcelona a contemplar e interactuar con ambas propuestas puede ser la excusa perfecta para volver a disfrutar de una oferta cultural en la que ambas piezas digitales despuntan con fuerza.

El colectivo teamLab presenta en CaixaForum Barcelona dos de sus características y especiales piezas inmersivas e interactivas. teamLab es un grupo multidisciplinar fundado en 2001 por Toshiyuki Inoko, con sede en Chiyoda-ku, Tokio. Está compuesto en la actualidad por unos 600 profesionales de diversas nacionalidades. Entre ellos se encuentran perfiles muy diversos y complementarios: artistas, programadores, ingenieros, animadores, matemáticos y arquitectos. Sus piezas de trabajo fusionan arte, ciencia, tecnología y naturaleza.

Han expuesto obras en espacios de Nueva York, Londres, París, Madrid, Singapur, Taipéi o Melbourne. Además de sus muestras itinerantes, cuentan con centros de exposición permanente como teamLab Borderless y teamLab SuperNature. El primero, se inauguró en 2018 en Odaiba (Tokio). Con una capacidad de más de 10.000 m², invita a los visitantes a explorar y disfrutar de las obras expuestas sin que exista una ruta planificada previamente, ni límites entre los espacios, a diferencia de lo que sucede en los museos tradicionales. Sus ambientes en constante cambio permiten a los espectadores percibir nuevas sensaciones y crear colectivamente con el resto de los visitantes nuevas experiencias. En teamLab SuperNature, en Macao, la conexión entre cuerpo humano y obra digital se expande en salas de diferentes alturas, que pueden llegar a medir hasta ocho metros.

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM. (Fuente: teamLab)

Tal como ellos mismos describen, sus instalaciones –basadas en el concepto “body inmersive” (cuerpo inmersivo)– buscan trascender los límites de nuestra percepción sobre el mundo, y plantearnos siempre “cómo nos relacionamos y afectamos entre nosotros y en relación con la naturaleza”. Todos los elementos, por tanto, cohabitan en un continuo y frágil escenario interactivo repleto de sutiles sorpresas que solo trascienden gracias a la interacción del público.

La muestra en CaixaForum Barcelona está compuesta por las obras Born From the Darkness a Loving, and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. La primera se proyecta en todas las paredes de la sala, y la segunda, también en el suelo. Uno de sus grandes desafíos ha sido la compleja instalación de todo el equipo tecnológico necesario, sin perforar el techo de la fábrica modernista en la que se encuentra.

Tal como sucediera en la muestra teamlab presentada en la Fundación Telefónica (Madrid) en 2019, la influencia de la cultura tradicional japonesa está muy presente. Los elementos clásicos y propios de la naturaleza se complementan a la perfección con sistemas de creación digital totalmente innovadores. En aquella exhibición se mostraba Black Waves: Lost, Immersed and Reborn (2016), obra que rememoraba La gran ola de Kanagawa, de Hoskusai (1830). El fuerte oleaje de tormenta integraba a los espectadores en un espacio 3D que llegaba a percibirse como real. En Flutter of Butterflies, Born from Hands (2019), la interacción del espectador hacía aparecer o desaparecer cientos de mariposas revoloteando. Cuanto mayor es el grado de interacción, más bella y compleja resulta la composición.

«teamLab”, Espacio Fundación Telefónica, Madrid, 2019 (Fuente: teamLab)

Al entrar en Arte, tecnología, naturaleza, el público se adentra en Born From the Darkness a Loving, and Beautiful World (2018). En ella se fusionan elementos de la naturaleza y grafías de origen chino. Al interactuar con cualquiera de las paredes, cada grafía se convierte en el elemento natural que representa (agua, viento, pájaro, arcoíris, etc…). Pero lo que más sorprende es que, a medida que van apareciendo, también se relacionan entre sí: las flores atraen mariposas, los árboles pueden estar bajo la lluvia o el arcoíris… Además, los sonidos y la música envuelven toda la obra. La sala, de amplias dimensiones, se convierte con la llegada de nuevos interactores en un espacio relacional que ayuda a jugar entre los participantes del público en un ambiente de reminiscencias lejanas que puede, en algunos momentos, recordarnos a piezas digitales del británico Matt Collishaw, en las que la naturaleza, el paso del tiempo y la intriga se entremezclan.

Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn (2018) constituye un atrayente ecosistema en el que viven y conviven criaturas digitales. Todas ellas han sido coloreadas por los visitantes, y se integran tras su escaneo desde una sala anexa. A medida que van aumentando en número la subsistencia se impone. Han de luchar por sobrevivir y por mantener el frágil equilibrio, tal como sucede en el mundo real.

Todo el entorno, de llamativos colores, es cambiante. Las flores inundan las paredes y crecen bajo nuestros pies cuando estamos parados. Cuando caminamos, los pétalos se dispersan. Los animales también reaccionan ante nuestra presencia, convirtiéndonos en exploradores que han de ayudar a proteger la diversidad del espacio en el que se encuentran.

Además de resultar interesante y sugerente, la muestra ayuda a romper sutilmente los límites mentales impuestos durante tantos meses de distancia social. Aunque se mantienen las normas de seguridad, compartir en directo la experiencia propuesta en ambas instalaciones tiene efectos que podríamos calificar de terapéuticos entre los visitantes. Constituyen dos excelentes ejemplos de los magníficos resultados que se pueden obtener al fusionar arte, ciencia y tecnología, con grandes dosis de creatividad e innovación.

CaixaForum Hasta el 9 de enero de 2022. Teamlab.