Festival SUNCINE 2023: Esperanzadoras soluciones para crisis globales

El festival internacional de cine y medio ambiente SUNCINE cumple este 2023 sus 30 años de historia y lo hace con más de 100 producciones, en las que prácticamente no quedará un tema fundamental fuera de la pantalla, ya sea el cambio climático, las luchas de los pueblos indígenas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el extractivismo de recursos naturales, etcétera… Desde el pasado jueves hasta el 10 de noviembre, presencial en Cataluña y online en el resto del mundo, en medio de la desazón general por la situación en el planeta Tierra, en esta edición despuntan las películas sobre alternativas que, a pequeña escala, aparecen como semillas de una transformación cada día más urgente para cambiar el rumbo.

Para Claudio Lauria, presidente del SUNCINE, la apuesta de los cineastas por visibilizar ese cambio es evidente entre las 2.500 propuestas de documentales que han recibido de todo el mundo, de los que 460 son largometrajes. “Frente a la crítica situación en la que estamos, empiezan a escucharse y debatirse propuestas de una generación más joven que se está desenganchando de un pensamiento más institucional y más centrado en soluciones generales, como el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, para poner en marcha iniciativas más locales, de barrios, de pueblos, de vecinos que gestionan por su cuenta los cambios. En el festival tenemos varias producciones que nos hablan de esos jóvenes en acción, que no están en grandes organizaciones, pero que actúan a pequeña escala”, señala.

Entre los 15 documentales de estreno en esta edición, ocho compiten por el Sol de Oro. Ahí está la visión socio-ambiental de una nueva generación de líderes en torno al cambio climático en Estados Unidos, con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de 34 años, como una de las protagonistas de To the end; también se proyecta la película Breaking Social, donde a través de las historias de tres jóvenes de diferentes países se analizan los patrones globales de la extracción de recursos naturales; y el filme Inspire & Conte me, que relata las inspiradoras vidas de personas emprendedoras que se han puesto en marcha para construir un mundo más sostenible e inclusivo.

A concurso también va la propuesta del controvertido Oliver Stone, Nuclear Now. “Su enfoque es polémico, sin duda, porque argumenta que frente a la emergencia climática hay que echar mano de la energía nuclear, porque las renovables no están siendo solución y no sabemos cuánto tiempo nos queda”, apunta Lauria. También destaca la historia de la última orangutana del zoológico de Buenos Aires, protagonista en el documental Zoofobia, que pone el foco en la existencia de los zoológicos; y, ya más centrado en la conservación, el documental Idjanga, the gorilla forest, donde se narra la historia del naturalista Max Hurdebourcq, un observador solitario y apasionado de los gorilas que trabaja en los bosques tropicales en África central, en concreto, en Gabón. A todo este programa, el fundador de SUNCINE añade la producción española Urak lawoi, los Hermanos del Mar, que retrata la vida de una tribu nómada que llevaba cientos de años buscando un lugar donde asentarse, hasta que el gobierno tailandés les concedió la isla de Koh Lipe y el archipiélago de Adang, donde se han dedicado a la pesca. Ahora, sin embargo, vuelven a estar amenazados y en riesgo de volver al nomadismo por la subida del nivel del mar debido al cambio climático.

Otros estrenos de estos días tratarán de asuntos tan diversos como los elefantes en cautiverio, mujeres que ponen en riesgo su vida por la defensa de la naturaleza (La ilusión de la abundancia) o sobre el agotamiento de la energía. Para la clausura se proyectará For tomorrow, un documental dirigido por An Tran que habla de desafíos, pero también de esperanza, a través de la vida de cinco innovadores que han hecho del mundo un lugar mejor durante la pasada pandemia, en países tan distantes como Vietnam, Sierra Leona, Azerbaiyán, Perú, India, Corea del Sur, Estados Unidos y Guinea.

A la sección oficial, SUNCINE añade otra en la que 20 documentales compiten por el Premio Miradas, que entrega la ONG WWF España. Para ello, se han seleccionado historias de tres continentes: ocho europeas, siete americanas y cinco asiáticas que, como casi todas las demás, podrán verse en toda España y México de forma gratuita, a través de la plataforma APP SUNCINE y en un programa especial de la televisión pública Beteve. Además, este año, por primera vez, los viajeros de Renfe podrán acceder a estos documentales a través de Play Renfe. “Estamos muy contentos de que este festival cada año tenga más canales de acceso y de poner el 80% de nuestra programación visible a través de la APP y de Renfe”, señala Lauria.

Y aún hay más secciones, como la Ñ y la MX, que son un puente entre Europa y América. En total, otros 10 documentales (cinco de España y cinco de México) donde se abordan temas ambientales significativos en ambos países y a nivel global. Entre los de la Ñ de España, La batalla del viento, de Richard Zubelzu, que habla del conflicto con la energía eólica en algunos territorios; Donde la vida puede ser, que nos cuenta cómo es la vida en el Bierzo leonés, y Los caminos del caribú, un viaje por una de las zonas más vírgenes de la Tierra. Entre los mexicanos de la MX, Alexa, un relato de la Mixteca, sobre la migración, el cambio climático, la discriminación y la preservación del patrimonio cultural indígena; La frontera invisible, que relata la preservación de la Isla Socorro en México, o Ndatu Savia, la suerte del agua, en torno a las luchas diarias de los pescadores en el río Verde. También todas estas producciones podrán verse a través de la APP SUNCINE, de acceso libre y gratuito.

Por último, está la sección Monarca, dedicada al cine corto de animación y documental, destinada a un público más joven, de institutos y escuelas. Al igual que las mariposas monarca, según sus organizadores, pretenden “polinizar las conciencias de los más jóvenes” con historias cortas que hablan de una situación ambiental y como gestionarla.

En esta 30 edición, el Sol de Oro Especial por su compromiso por el planeta será para el joven activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares, que a sus 13 años ya es un referente en la lucha ambiental a nivel internacional, además de miembro de Fridays for Future, y la investigadora y primatóloga Rebeca Atencia, que dirige el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpouga del Instituto Jane Goodall, en la República del Congo. Precisamente su maestra, Jane Goodall, es este año madrina del SUNCINE y la protagonista de la imagen de su póster. La famosa primatóloga, que también recibió este premio en 2015, ha señalado que se siente orgullosa por ser parte de un evento de cine ambiental que “cada año marca una gran diferencia en la concienciación sobre las problemáticas ambientales y sociales a las que nos enfrentamos y nos inspira para pasar a la acción, en sinergia con lo que hacemos desde el Instituto Jane Goodall en España y en otros países, para hacer de este mundo un lugar mejor, cada día”.

COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Relacionado