Teachers For Future Spain: ‘Pasar a la acción desde la educación’

Tras el I Encuentro de Teachers For Future Spain en 2021 que renovó ganas y energías, hubo que pararse y tomar fuerzas. Ahora –este próximo sábado, 30 de septiembre– llega el II Congreso Teachers For Future Spain, bajo el lema ‘Pasar a la acción desde la educación’. Ser ‘Teacher’ no es solo luchar por la biodiversidad y el cuidado del planeta, es también involucrarse en una forma de educación que fomenta la aportación, la colaboración, la gratitud, que trata de generar ciudadanía con espíritu crítico, comprometida.

A veces parece imposible resistir y seguir adelante con una causa altruista, en un momento como el actual de polarización en el que se llega a cuestionar la ciencia o se consideran terroristas a activistas climáticos por usar tinta de remolacha. Los motivos para cejar en el empeño son muchos. La causa ambientalista ha pasado a segundo, tercer o cuarto plano a pesar de haber tenido el verano en el que se han batido todos los récords de temperaturas desde que hay registros. Las empresas se han encargado de limpiar su cara con un maravilloso tono verde para que las personas sigamos comprando, pero con la conciencia tranquila pensando que se perjudica menos al planeta. El individualismo sigue creciendo, el enfrentamiento y la polarización, el “cada palo que aguante su vela”. Los conceptos de ciudadanía, comunidad o colaboración parecen obsoletos. Entonces, ¿qué hace un grupo de docentes entregando tiempo de sus vidas de forma gratuíta para juntarse, colaborar y elaborar materiales que comparten tratando de fomentar una educación ecosocial?

Tras el I Encuentro de Teachers For Future Spain en 2021 que renovó ganas y energías, hubo que pararse y tomar fuerzas. Combinar horas diarias entregadas al voluntariado con un trabajo y una familia puede resultar agotador. Pero eso es lo que hacen muchas de las personas integrantes de Teachers For Future Spain, trabajar para ofrecer y compartir materiales que ofrezcan otra mirada de la vida y que ayuden a llevar a las aulas un pensamiento crítico y colaborativo.

Este próximo sábado, 30 de septiembre, tendrá lugar en el Ateneo La Maliciosa el II Congreso Teachers For Future Spain, esta vez bajo el lema Pasar a la acción desde la educación. La jornada se llevará a cabo durante todo el día y en ella habrá tanto sesiones teóricas como talleres prácticos. Durante el encuentro se presentará de manera oficial la guía que cada verano (sacando horas al descanso estival) se prepara. Esta guía es una propuesta de programas educativos y materiales para su libre descarga y aplicación en el aula. La guía 28.000 por el Clima llega a su quinta edición, y la científica Cristina Linares ha cedido el testigo de madrinazgo a otra madrina de lujo, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la OMS, cuya carta de apoyo aparece en la guía.

Durante la mañana del congreso se podrá escuchar a Eduardo Jimenez, IES Miguel de Cervantes (Sevilla), miembro de Acción en Red Andalucía, que expondrá cuáles han sido las fases que ha seguido el IES en el que trabaja en los últimos cinco años para pasar de un centro sin ningún marco de referencia en la educación ambiental a comenzar el camino hacia ser y creernos Ecoescuela. Se expondrán los elementos claves necesarios para realizar este camino, con las diversas dificultades encontradas y superadas y las que quedan por superar. Hablará de la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinar, donde profesorado y alumnado, con el apoyo de las familias y organizaciones, para poder crear un proyecto transformador, compartido y motivador. En este proyecto cada vez se está realizando mayor inmersión curricular, aunque eso forma parte de los retos para este y los próximos cursos.

Javier Ibáñez Iborra presentará diversos proyectos integrales realizados –auténticas situaciones de aprendizaje– que se fundamentan en esa educación ecosocial (que busca avanzar hacia una sociedad mejor desde los valores de justicia social, democracia plena y sostenibilidad), a la que se suma una premisa básica de trabajo: el conocimiento con compromiso, que es lo que nos va a permitir avanzar hacia esa ciudadanía global. Pues no podemos entender el trabajar unos contenidos (e incluso ser asimilados y obtener excelentes resultados académicos) si no hay un compromiso ante las injusticias sociales que se han visto en esos contenidos o ante el cambio climático y sus consecuencias. Proyectos que han empoderado al alumnado y le ha transformado en agente activo de cambio, comprometido con su entorno y con las consecuencias, locales y globales, de sus decisiones.

Habrá lugar para escuchar a entidades colaboradoras del colectivo, como Radio 3, que de la mano de María José Parejo hablará de ese espacio mensual que en su programa dominical comparte con Teachers para hablar de educación desde el lado amable. Por su parte, Rosario Toril nos contará todos los recursos ambientales que se pueden encontrar en el Centro Nacional de Educación Ambiental.

Pero estas no son las únicas entidades colaboradoras. Teachers se nutre de la energía y ayuda de miles de personas y “asociaciones hermanas”, como Justicia Alimentaria, que ofrecerá talleres sobre alimentación, con especial incidencia en el azúcar y las bebidas energéticas, su impacto en el medioambiente por las explotaciones azucareras y en la salud de las personas, especialmente en adolescentes, que suele ser el público objetivo de las campañas publicitarias para su consumo.

Y como desde Teachers se promueve la educación vivencial y la relación con el entorno, no todas las actividades se desarrollarán en espacio cerrado. Janet Val y Pepe Pérez nos regalarán un taller en forma de paseo; a Pepe le gusta especialmente el proverbio africano: «“Si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado». Janet destaca que en este encuentro veremos brevemente una forma de caminar entre otras, mientras haremos varias reflexiones sobre la movilidad y espacio público. Jugaremos y sentiremos el espacio que nos rodea de manera inesperada. Se trata del antiguo arte de deambular sin un destino fijo, dejándote llevar por el flujo constante de la urbe, donde los pies se convierten en actores de una danza improvisada. Intentaremos que sea una experiencia que nos conecte con el palpitar de la vida urbana y nos recuerde que, en medio de la multitud, cada uno de nosotros es una historia única que se entrelaza con las de los demás en este escenario urbano.

Los talleres que se ofrecen para disfrutar y aprender son variados, desde Crear un podcast con temática ambiental, de la mano de Alberto; Situaciones de aprendizaje con enfoque ecosocial, con Charo Morán de Fuhem; y Naturautas, la natura en todos los lenguajes, con Joaquín, hasta El huerto escolar, con Ariadna y, como no podía ser de otro modo, un espacio de intercambio de saberes, de intercambio de ideas e inquietudes, porque no es tarea fácil nuestra labor de educar y hacer partícipe al alumnado de los problemas a los que tendrán que hacer frente por esta crisis climática o hacerles partícipes de posibles mejoras.

Como ya he dicho en otras ocasiones, nuestra labor no pasa solo por explicar el cambio climático como un contenido más, sino también establecer la relación del cambio climático con el incremento de injusticias sociales (sequías que provocan falta de alimentos en tierras cada vez más estériles, movimientos migratorios por consecuencias climáticas que son usados para fomentar el odio al inmigrante y la hostilidad social, el incremento de la aporofobia, etc…). Esta labor debe ir acompañada del desarrollo de las capacidades para intervenir como ciudadanía crítica ante esas injusticias, o ante un entorno deteriorado, o intervenir buscando una mejora en nuestro barrio buscando el bien de todas las personas que lo habitan. Ser Teacher no es solo luchar por la biodiversidad y el cuidado del planeta, es también involucrarse en una forma de educación que fomenta la aportación, la colaboración, la gratitud, que trata de generar ciudadanía con espíritu crítico, comprometida, con capacidad de análisis a corto y largo plazo y que toma decisiones en pro del bien común.

Relacionado