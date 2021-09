“Cuando hay toros, hay libertad”: frente a las memeces, manifiéstate el sábado

El próximo sábado, 18 de septiembre, el partido animalista PACMA ha convocado una manifestación antitaurina frente a la plaza de las Ventas de Madrid. Cómo es posible que tengamos que seguir con el debate de que torturar animales mientras la gente aplaude no es, ni remotamente, cultura. Cómo es posible que gobernantes como Isabel Díaz Ayuso digan “cuando hay toros, hay libertad”, para, de paso, seguir desgastando el concepto y la palabra Libertad. (Por cierto, seguramente a la presidenta madrileña tampoco le parezca bien que la gente se manifieste por este motivo). Frente a las memeces, mejor manifestarse y leer ‘Eugenio Noel. Antitaurino’, que hace un siglo ya mostraba sensatez y lucidez.

El otro día volví a ver en televisión Espartaco, película ineludible del gran Stanley Kubrick en la que se combinan por igual lo épico, lo emotivo y lo intelectual, gracias al espléndido guion de Dalton Trumbo (marginado por su filiación comunista) y a unas interpretaciones soberbias (Kirk Douglas, Charles Laughton, Peter Ustinov, Jean Simons…). La historia de Espartaco es conocida. Un esclavo tracio (Kirk Douglas), vendido para luchar en el foro como gladiador, lidera una revuelta que puso en jaque a las poderosas legiones de Roma. Setenta años antes del nacimiento de Cristo, otro socialista se rebela contra la injusticia y apela a la igualdad de todos los humanos. Las luchas de poder, qué nos hace libres, la necesidad de rebelarse contra el opresor, la naturalidad con la que los romanos legitimaban la esclavitud y la lucha a muerte en el foro…

Algunas cosas han cambiado desde entonces, aunque otras no tantas.

Siempre que veo una película de gladiadores, con los espectadores jaleando en las gradas el derramamiento de sangre, me acuerdo de los toros, esa costumbre atávica tan hispana que aún nos tiene anclados en la Edad Media. Habrá que repetir hasta la saciedad que el que algo sea una costumbre no la legitima. Asesinar a un toro en la plaza, lentamente, estocada a estocada, nunca puede ser un espectáculo. Pensar, como por desgracia piensan muchos aún, que un toro disfruta en la plaza, que es una oportunidad para morir dignamente, es incidir de nuevo en ese antropocentrismo que nos lleva a ver el universo como si fuéramos dioses. ¿Cuándo cambiaremos el punto de vista?

Por supuesto, tampoco es cultura, sino una costumbre bárbara que habría que erradicar ya, aunque aún haya escritores, intelectuales y artistas que la defiendan y, en el mejor de los casos, tachen a quienes nos oponemos de talibanes animalistas. Sin embargo, en contra de lo que dicen y defienden, la oposición a la tauromaquia en el mundo de la cultura es tan antigua como la propia tauromaquia. Y en este sentido vale la pena leer algunas de las voces que a lo largo de la historia han tratado de aportar lucidez a un debate contaminado por el pan y circo. Una de estas voces es la de Eugenio Noel, que hace ahora un siglo lidiaba, y nunca mejor dicho, contra el miope establishment cultural de la época. De origen humilde, Noel se granjeó muchas enemistades por su posición antitaurina, aunque también contó con el apoyo y la complicidad de intelectuales como Miguel de Unamuno. Ahora podeos leer los artículos y crónicas que hace un siglo escribí Eugenio Noel. Antitaurino, publicado por El Garaje Ediciones.

Sé que detrás de la tauromaquia se esconden poderosos intereses. También que cada vez es más residual y que no sobreviviría de no ser por la complicidad de muchos medios y el apoyo indisimulado de algunos gobiernos y partidos, como el de la Comunidad de Madrid. El próximo sábado, 18 de septiembre, hay convocada una manifestación en la plaza de las Ventas de Madrid para su abolición. Qué bonito sería conseguir que esa plaza se convirtiera en un lugar para celebrar la vida y no la muerte cruenta y de un toro que nunca pidió estar ahí.

Relacionado