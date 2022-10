Trece ‘terroríficos’ libros para el Halloween de los más pequeños

Halloween se ha convertido, queramos o no, en la noche mundial del terror. Una larga noche donde diferentes criaturas se concentran y quedan para, entre risas y sustos, ponernos la adrenalina por las nubes. Momias, vampiros, brujas, fantasmas… y otro seres tienen terribles historias que contarnos. ¿Pero qué sabemos de todos esos seres terribles? ¿Qué comen? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Hay escuelas de monstruos donde les enseñan a dar los peores sustos del mundo? Poco sabemos de ellos y es hora de ponerle remedio. Así que hemos reunido con mucho valor, que no es poco, sus historias. Trece libros que nos lo van a contar todo lo que siempre hemos querido saber de ellos y nunca nos hemos atrevido a preguntar… por miedosos. ¡¡¡No podréis dejar de abrirlos!!!

Cuenta la leyenda que los celtas, al llegar el inicio de la estación oscura, al finalizar la época de la recolección de las cosechas, encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus malvados. Cuenta la leyenda también que la gente se disfrazaba de criaturas horripilantes para intimidarlos y asustarlos. Muchos años después, aquellos rituales viajaron con los primeros europeos a América y allí terminó por convertirse en la actual fiesta de Halloween. Una celebración que, aunque impostada, lleva ya muchos años siendo una de las favoritas de nuestras niñas y niños.

Y aunque nosotros siempre hemos sido más de buñuelos, de dulce de membrillo, de huesos de santos y de castañas asadas, no nos ha quedado más remedio que acostumbrarnos al Truco o Trato, palabras mágicas ante las que debemos ofrecer caramelos o dulces, si no queremos enfrentarnos a una travesura por parte de niñas y niños disfrazados de espeluznantes personajes de la noche.

Aquí van nuestras 13 terroríficas recomendaciones para los más pequeños (y algunos grandes). ¡¡¡No podrán dejar de abrirlos!!!

‘Un regalo monstruoso’. Meritxell Martí y Xavier Salomó. Flamboyant.

Nueve de los personajes más horripilantes del mundo se reunieron en torno a Una gran cena. Un gran chef de fama mundial decidió meterlos a todos en un restaurante para prepararles un gran banquete a base de caracoles cocidos en su baba, pastel de colegiales, pirámides de ojos de faraón y otras asquerosas delicias. ¿A quién no se le hace la boca agua pensando en tales manjares?

Tras aquel banquete y una dudosa digestión, se hicieron enemigos íntimos y ahora que se acerca la noche mundial del terror se vuelven a reunir en un lugar recóndito y secreto para felicitarse con orgullo por lo bien que asustan, angustian y provocan geniales pesadillas. En Un regalo monstruoso, todos van a recibir una magnífica sorpresa. Regalos monstruosos con los que seguir torturando a niñas y niños de cualquier rincón del planeta. Pero ellos no se esperan recibir el peor regalo del mundo, que les va a hacer reír, que les va a asustar, que les va a hacer llorar y les va dejar con ganas de más… ¿Te atreves a descubrirlo con ellos?

‘Un vampiro peligrozo’. José Carlos Andrés y Gómez. NubeOcho.

Todos sabemos que en la lejana Transilvania nacieron los vampiros más famosos y peligrosos del mundo. Una noche, una niña paseaba por una de sus solitarias calles cuando de repente se le apareció una terrible sombra que le gritó: “¡Soy un vampiro peligroso!”. Y la niña, en lugar de ponerse a temblar de miedo, se puso a temblar, pero de risa. Y aquí comenzó el lío. Y es que se encontró con un vampirito que no sabía dar sustos (y esas son cosas que a un vampiro no le pueden pasar).

Si quieres risas, léete este libro. Si quieres más risas, vuélvete a leer este libro… Pero si quieres morirte de miedo…, pues no te va a quedar otra que enseñar a este vampirito a dar los peores sustos del mundo. Eso sí, asegúrate de que sean sustos realmente terribles, de esos que te dejan las piernas temblando como un flan.

‘Fab, el monstruo amarillo’. Carme Solé Vendrell. Kalandraka.

Una buena mañana, Fab se despertó con un terrible dolor de cabeza y, por más vueltas que le daba, no tenía ni idea de por qué le podía doler. Hizo de todo, pero nada. Nada funcionaba. Fab es una entrañable historia que es también un homenaje a todos los monstruos creados por David Mckee. Una historia tierna, en la que vamos a descubrir el lado más tierno y bondadoso de todos los monstruos.

‘¡Qué risa de huesos!’. Janet & Allan Ahlberg. Kalandraka.

Había una vez un esqueleto padre, un esqueleto hijo y un esqueleto perro, que una buena noche decidieron salir a dar un paseo para asustar a todo el mundo. Pero en medio de la noche más oscura sufren un percance con su perro y todos los huesos de este terminan descolocados. Volver a ponérselos en su sitio se convierte en una auténtica lata y en un montón de canciones divertidas. ¿Conseguirán casar de nuevo todos los huesos?

‘La maravillosa y horripilante casa de la abuela’. Meritxell Martí y Xavier Salomó. Combel.

La casita de la abuela puede ser el lugar más dulce y entrañable del mundo… o no. Puede esperarte la mejor de las meriendas del mundo… o no. Pueden esperarte los mejores abrazos posibles… o no. Puede que ir a casa de la abuela se convierta en el lugar de tus pesadillas… o no. Puede que te dé para merendar la comida más asquerosa del mundo… o no. O puedes llevarte los peores sustos del mundo… o no.

Solo lo puedes averiguar si te atreves a entrar en La maravillosa y horripilante casa de la abuela.

‘La bruja rechinadientes’. Tina Meroto y Maurizio A. C. Quarello. OQO.

En medio del bosque al que no deberías ir nunca, vivía una terrible bruja. Y cerca de ese bosque vivían tres hermanos al que les tenían terminantemente prohibido adentrarse en él. Pero un buen día los tres hermanos decidieron hacerse los valientes y meterse en el bosque. Andando, andando, llegaron a una casa apartada donde vivía una encantadora anciana que les ofreció una deliciosa comida y allí decidieron pasar la noche para evitar toparse con la temible bruja rechinadientes. Pero, ¡sorpresa!, resulta que la bruja rechinadientes estaba más cerca de ellos de lo que ellos pensaban.

‘Drácula’. Carmen Gil. Alma.

Esta versión del clásico de Bram Stoker llega en rima para que la disfruten los más pequeños. Cargada de su buena ración de miedo, en cartoné duro para que pueda soportar hasta los mordiscos más duros de los bebés más terribles. Una buena manera de empezar a acercar los clásicos de la literatura a nuestras niñas y niños.

‘Guapa’. Canizales. Apila.

La bruja está contenta porque tiene una cita, ella se ve muy guapa… Pero no todos piensan lo mismo. Todo el mundo tiene una opinión sobre su aspecto y no paran de darle consejos… Y ella no sabe a qué atender. ¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a los demás y sentirse bien al mismo tiempo? ¿Terminará por no acudir a su cita por culpa de las inseguridades que le están generando tantas opiniones?

‘La extraña familia’. Gracia Iglesias y Vicente Cruz Antón. Libre Albedrío.

Con este título se cierra la trilogía iniciada con La extraña visita y que tuvo su continuación con La extraña sorpresa. Aquel adorable monstruo que visitaba cada noche a la viejecita ahora tiene familia. Diez pequeñas criaturitas que campan a sus anchas por la casa de la abuelita. Pero diez pequeñas criaturas son muchas para una pobre viejecita. Diez pequeñas criaturas que no paran de hacer travesuras y que misteriosamente van desapareciendo.

‘La ensalada de la bruja’. Isabelle Wlodarczyk y Grégoire Mabire. Takatuka.

A la bruja Baba no le gusta la verdura (como a casi todas las brujas). Baba prefiere cenar criaturas como ingrediente principal para sus ensaladas. Pero hoy se ha encontrado con la criatura más descarada, astuta, caprichosa y con mal genio posible; así que los planes para la cena van a cambiar de repente. Y a la bruja Baba se le van a quitar para siempre todas las ganas de comer niñas y niños.

‘El monstruo más feo del mundo’. Luis Amavisca y Erica Salcedo. NubeOcho.

Todo comienza el día en que un feroz monstruo dice: “¡Soy el monstruo más feo del mundo!”. Enseguida otro monstruo más feroz que el anterior dice: “¡No es verdad! ¡Yo soy el monstruo más feo del mundo!”. Pero el lío se monta de verdad cuando a la discusión llega un tercer monstruo que confirma que no solo son feos, sino que él es el más más más feo de todos. ¿Quién tiene razón de los tres? ¿No son todos los monstruos del mundillo de los monstruos terriblemente feos? ¿Quién tiene razón?

‘Malvarina. Quiero ser bruja’. Susanna Isern y Laura Proietti. Flamboyant.

Se dice que las brujas son seres malignos, expertas en el arte del encantamiento y en la preparación de pociones mágicas. Mujeres viejas y espantosas que siempre visten de negro y con un gorro puntiagudo… Así empieza esta historia. Una historia que sucede en un valle donde viven tres brujas muy malvadas, famosas por sus hechizos. Puede que den mucho miedo, puede que no duermas en 500 noches…, pero puede también que, al igual que Malvarina, tú quieras ser una bruja o brujo famoso. Así que, para conseguirlo, tendrás que llegar hasta el Castillo Prohibido, tocar su timbre y prepararte para lo peor.

‘Los secretos de los vampiros’. Julie Légère, Elsa Whyte y Laura Pérez. Errata Naturae.

Y para los más mayores, este bello libro para conocer todos los secretos del mundo de los vampiros. Tú, que quieres conocer mi historia, no temas: no té haré daño… si así lo deseas. No hay personajes más misteriosos y que más curiosidad despierten que los vampiros; y es que desde los albores de los tiempos son criaturas sedientas de sangre que caminan por la Tierra. Seres procedentes de las tinieblas que protagonizan nuestros peores miedos. Seductores, misteriosos, fascinantes… Son seres que han estado presentes en todos los momentos de la historia de la Humanidad.

