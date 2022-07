Tremenda Jauría: aullidos feministas de reguetón-cumbia-electrónica

El núcleo duro de su propuesta nació como expresión de un feminismo militante y anticapitalista voceado a través de reguetón, cumbia y electrónica. Tras un disco en directo que celebraba su quinquenio de existencia, Tremenda Jauría reaparece tras el parón pandémico con un nuevo trabajo, ‘Todxs igual’, en el que las madrileñas se dejan atravesar por otros ritmos urbanos, que acogen del punk al pop, añadiendo bases rítmicas orgánicas y tiñendo su morado discurso de una emocionalidad rabiosamente reivindicativa. Tras un apoteósico lleno en La Riviera, en Madrid, que antecedió a un verano plagado de festivales, nos pusimos en contacto con ellas.

Sin abandonar la urbanidad, ¿hay quizás más emocionalidad que política en los textos del nuevo disco? Hay un uso evidente del concepto del “abrazo” como tabla de salvación…

Pues como ya sabemos por los feminismos, lo político es personal y lo emocional también lo es o, al menos, puede serlo. Quizá hablamos más de lo que nos pasa, pero no por eso entendemos el disco como menos político. Los vínculos, los abrazos, la vulnerabilidad nos hacen darnos cuenta de que somos profundamente interdependientes y eso, en nuestros días, es super-político.

El pop de ‘Átomos’, el hardcore-pop en ‘Abrazarnos’… Se da un paso adelante en el concepto musical, hay hasta baterías y guitarras.

Nosotras escuchamos muchísima música y muy distinta… Os sorprenderíais de lo que suena en nuestra furgo cuando estamos de gira. Nos apetecía abrir este disco a otros ritmos, a otros géneros musicales que también forman parte de lo que somos. Además, hemos tenido la suerte de que Saray Sáez, que es la mujer más máquina que existe a la batería, se ha querido sumar a esta jauría, y nos ha aportado muchísimo. Estamos felices.

Llenar La Riviera es, no cabe duda, una prueba de vuestro asentamiento popular. ¿Cómo se llevó? ¿Qué os espera por delante?

Lo de La Riviera fue un sueño y un subidón que aún nos dura. No estábamos seguras de nada, estábamos super-nerviosas, pero lo hicimos con todas las ganas del mundo, como casi todo. De repente, pese a la covid y a lo cara que está la vida, 2.000 personas se pillaron la entrada para venir a bailar y a cantarse todos los temas del último disco, que había salido sólo una semana antes. Fue brutal ver a toda nuestra gente querida ahí dándolo todo. Estamos aún flipadas con eso. Nos queda por delante una gira veraniega que nos va a saber a gloria después de todo esto.

La lucha feminista es probablemente vuestro ‘leit motiv’ principal, pero no el único, ¿en qué otros saraos socio-político-culturales os involucráis y os pellizcan el corazón?

Pues… es verdad que los feminismos forman parte de nuestro ADN, pero en realidad nosotras, junto con otro montón de colectivos y compañeras, apostamos por una lucha interseccional, porque no nos pasa sólo una cosa… A la vez que somos precarias en lo laboral, la vivienda cada vez está más cara, vemos claramente cómo el racismo institucional le determina la vida a muchas personas, recortan los servicios públicos, la temperatura sube de forma preocupante… En fin, que estamos atravesadas por muchos conflictos políticos y sociales.

¿Y no os sorprende el cuestionamiento constante al que se somete al feminismo? ¿Avanzamos muy lento o retrocedemos?

Este rollo que hay últimamente super-misógino es también muestra de que las feministas somos cada vez más y somos cada vez más fuertes… Por eso se cuestiona tanto, porque los feminismos vienen a poner todo patas arriba y a mover los privilegios de unos cuantos.

¿Qué les decís a los que cuelgan el simplista sambenito al reguetón de que “es machista”?

Pues que se escuchen las letras de los míticos grupos de pop y rock español con los que han crecido, o que lo están petando ahora y a ver qué dicen… (Risas).

¿Qué aprendizaje le debéis al punk (en lo musical o en lo organizativo)?

Sobre todo la cultura del DIY (Do It Yourself), que después será el DIT (Do It Together): hazlo con tus colegas. Nosotras somos muy de eso.

El vídeo ‘Cayena’ corre a cargo del guionista de ‘La casa de papel’, Álex Rodrigo… ¿Cómo surge la colaboración?

Es que Álex es super-colega; es familia, vamos. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos compartido muchísima vida con él. Siempre ha formado parte de Tremenda Jauría, desde el primer videoclip, y nosotras le agradecemos mucho que siempre que tiene un hueco nos dedique tiempo y energía mental para hacer videoclips tan bonitos como el de Cayena. Por cierto, aprovechamos esta baza para presentar nuestro nuevo clip, Insomnio / Demonios, con dirección de Tremenda Jauría y coreografía y guion de la actriz Paula Mira.

Próximos conciertos de ‘Tremenda Jauría’: Mañana, 15 de julio, en Markina (Bizkaia). Vallekas, Madrid (día 17). Errentería (Gipuzkoa, día 21). Amorebieta (Bizkaia, día 22). Ezcaray (La Rioja, día 30).

