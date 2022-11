Un viaje a los tres Polos de la Tierra desde el Museo Thyssen

Viajar a los Polos de la Tierra y sentir que los seres humanos nos difuminamos en los hielos, observar el deshielo en las gotas que caen y ver cómo desaparecen esos inmensos bloques blancos al mismo tiempo que las historias que ocultan se derriten sin dejar rastro, fósiles gélidos que dejan de existir al ritmo que marca la crisis climática. Y verlo desde la mirada de la joven artista india Himali Singh Soin, en esta caso acompañada de la música de David Soin Tappeser. La exposición ‘El Tercer Polo’, un nuevo proyecto de la Fundación TBA21, de Francesca Thyssen-Bornesmiza, ha sido inaugurada recientemente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, y resulta más bien una experiencia. Un viaje artístico y sensorial. Un ‘dejarse llevar para encontrar tu camino’.

Con un título que evoca las cumbres del Himalaya, a cuya sombra está el país en el que nació Singh Soin, este recorrido por la mitología ficticia que recrea la artista aúna dos trabajos dentro de lo que es su obra: uno, We are opposite like that, está relacionado con los materiales que ha recogido en sus viajes al Ártico y la Antártida –ya sean en vídeo, piezas textiles, música o poesía- y el segundo, As grand as What (Tan grandioso como qué), nos habla en imágenes de cinco rituales tradicionales relacionados con la sanación que se realizan para activar, con su ritmo y su poesía, los centros de energía que son necesarios después de la catástrofe.

Con el sonido de los tambores de Nagada, los visitantes, mientras lo contemplan en tres pantallas, descansan en unas colchonetas puestas en el suelo en un espacio de sosiego y paz en el que pueden dejarse transportar por su imaginación hacia una nueva cosmología en la que se escucha a la naturaleza y se reconocen otras formas de percibir el mundo.

El día de su presentación, Francesca Thyssen-Bornemisza recordaba cómo se fraguó la exposición, en los tiempos del confinamiento global por la Covid-19 en 2020. “Se canceló todo, así que diseñamos una plataforma digital donde publicar nuevos proyectos como el de Himali, porque era un momento creativo para muchos artistas confinados. En el caso de David y Himali es un trabajo muy íntimo y espiritual, y el resultado es este espacio seguro para que los artistas se expresen y que invita a meditar”, señalaba la coleccionista y mecenas del arte.

En la parte dedicada a los Polos de la Tierra, un vídeo muestra imágenes grabadas en sendos viajes de Singh a la Antártida y a las islas árticas de Svalbard. La obra provoca en el espectador la sensación de fin de los tiempos –el mármol ártico que se hace polvo al evaporarse el permafrost– y, a la vez, la inmensa belleza en un vacío en blanco y negro en el que un cuerpo que parece extraterrestre, y es de la propia Himali Singh, brota de los fragmentos de hielo de las playas polares. Un paisaje cambiante provocado por los glaciares menguantes polares que ella conecta con el Himalaya, entre lo natural y lo mágico. Y todo ello con símbolos de ciencia-ficción en el que su cuerpo marrón confluye con un paisaje de hielo resplandeciente para hablarnos de la crisis climática. “Fue importante experimentar que los Polos no son algo lejano y ajeno, sino que están cerca, que les rodea una fuerte corriente oceánica que conecta a todo el mundo”, señalaba Singh.

Guillermo Solana, director artístico del Thyssen, recordaba cómo los testigos de hielo, que los científicos consiguen con grandes taladros del interior de los glaciares, son como esos fósiles humanos de los yacimientos que contienen vidas del pasado. Gracias a estas muestras de hielo, hoy se sabe de cambios del clima de hace milenios o grandes erupciones volcánicas que nublaron los cielos. En el caso del Ártico, incluso se han recuperado microorganismos congelados y ADN que pudiera servir para des-extinguir especies como los mamuts. Es el hielo como museo de la historia del planeta y nuestra especie humana.

Dejarse llevar para encontrar tu camino

“Pero Himali llegó a la Antártida y donde esperaba ver una gran extensión de hielo se encontró con todo pardo por la retirada de los glaciares. Y se preguntó donde estaban las leyendas y los mitos sobre esas regiones y quiso integrar esos Polos con el tercero, que es el Himalaya, que abastece a todo el sudeste asiático donde nació. Este es un relato que va incorporando a través de diferentes disciplinas en El Tercer Polo”, señalaba Solana.

Para la comisaria de la muestra, Soledad Gutiérrez, va más allá, porque también “es una invitación a que cada uno encuentre su propio camino, un camino que no es lineal porque podemos ser erráticos, equivocarnos… Esta es una exposición para dejarse llevar sin GPS, como por las olas de un barco”, decía.

La muestra, en la que la música de Soin Tappeser tiene gran protagonismo, se acompaña de algunas performances. La primera de ellas tuvo lugar el lunes 24 de octubre y consistió en una interpretación en directo de la partitura We are the opposite like that, de Himali, por parte del Ice Quartet (de cuerda), con la percusión de David Soin Tappeser. Las siguientes tendrán lugar entre el jueves 26 y el domingo 29 de enero de 2023 y consistirán en un espectáculo basado en la investigación de Singh sobre diferentes rituales en el Himalaya y el llamado realismo espiritual. En estos eventos, la artista y David invitarán a los asistentes a un ritual que incluye un baño de gongs, lecturas comunitarias y encuentros.

La exposición ‘El Tercer Polo’ puede visitarse en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid hasta el 29 de enero.

