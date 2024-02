Víctor Gil: “En nuestra Orquesta utilizamos el Reciclaje como inspiración”

Mañana, martes 6 de febrero, Ecoembes celebra su ‘Circularity Day 2024’, con el lema ‘Por un futuro sin residuos’; este año además va acompañado de la presentación de su nueva imagen y logotipo, que abren una nueva etapa en esta entidad con 25 años de trayectoria. Para celebrarlo ha reunido a un grupo de “mentes españolas destacadas y disruptivas en materia de circularidad”. De Javier Goyeneche, presidente y fundador de Ecoalf, al chef sostenible y 5 estrellas Michelín Eneko Atxa. De Cristina Monge, analista política y de la transición ecológica, a Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes; Odile Rodríguez de la Fuente, divulgadora científica y medioambiental, y Víctor Gil, director de la Orquesta de la Música del Reciclaje de Ecoembes. Él es precisamente nuestro invitado de hoy en nuestra ‘entrevista circular’.

Para la gente que no os conozca, Víctor, ¿qué es el proyecto de Orquesta y Música del Reciclaje?

La Música del Reciclaje es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer formación musical a menores en situación de vulnerabilidad, educándoles en valores y favoreciendo su crecimiento personal a través de la música y el reciclaje. Basamos nuestro proyecto en dos pilares fundamentales: Uno es la Orquesta como grupo de referencia y lugar de encuentro; la orquesta funciona como la sociedad, todos dependemos del trabajo común y de nuestra propia responsabilidad, ese equilibrio necesario nos indica que no hay salvación personal posible, hay espacios, por supuesto, para nuestro cuidado, cultivo y superación personal, pero el mundo es interdependiente y no debemos dejar de pensar en nuestra fragilidad personal ante la fuerza indudable del trabajo en grupo. El segundo pilar es la importancia del cuidado del medioambiente:

Utilizamos el Reciclaje como inspiración y como símbolo de la búsqueda de una respuesta responsable a nuestra realidad; el frenesí del consumo, la política de usar y tirar, la ansiedad que nos lleva a comprar compulsivamente y que provoca finalmente la constante insatisfacción. Creemos en la necesidad urgente de pensar y vivir de forma sostenible.

Este proyecto nace de la iniciativa de la Organización Ecoembes en el año 2014, y fue creciendo de forma orgánica hasta hoy, donde se imparten clases en ocho centros en la Comunidad de Madrid, Valencia y Granada, llegando a 140 alumnas y alumnos con edades comprendidas entre los 7 y 20 años.

Algo sobre ti, Víctor.

Me he dedicado a la música desde muy pequeño; a los 6 años ya estaba tocando la guitarra en un escenario. Soy profesor de violonchelo, además de tocar otros instrumentos de cuerda. He formado parte de orquestas sinfónicas, he tocado en muchos países del mundo, me he desempeñado siempre como ejecutante y profesor de música, es una labor que me apasiona y que forma parte fundamental de mi vida. Mi tarea en la Música del Reciclaje es dirigir la parte musical de este proyecto; la parte pedagógica está a cargo de Mercedes Gómez Pardo, figura vertebral del proyecto.

¿Piensas que las nuevas generaciones están más concienciadas sobre los retos ambientales que las anteriores?

Está claro que la cuestión ambiental no estaba entre nuestras prioridades hace unos años y que va ganando terreno en las políticas públicas y privadas y en la conciencia individual y social. Las nuevas generaciones creo que tienen en su agenda de preocupaciones este tema; es vital para el futuro del planeta; por lo tanto, debemos seguir educando y concienciando a través de todos los medios posibles, pero es un camino que recién está empezando, necesitamos acelerar el paso para recorrerlo.

¿Y crees que a través del arte, de la música, de la creatividad, de lo emocional se puede llegar a transmitir mensajes verdes que de otra forma quizá no calen en ciertas capas de la sociedad?

El arte siempre nos cuenta algo de lo que ocurre en su tiempo, de forma directa o indirecta. El artista no puede escaparse de lo que le rodea y condiciona. En nuestro caso, la orquesta es un pequeño símbolo: un instrumento reciclado se puede convertir en el más maravilloso del mundo si con él transmites y te comunicas con tus compañeros y con el público; de eso trata el hecho artístico. En nuestra orquesta el discurso verde está presente y creciendo cada día, en nuestros conciertos y presentaciones intentamos que ese mensaje llegue al público.

¿Qué es para ti la economía circular?

Mira, pertenezco a una generación que llevaba las botellas vacías para comprar la leche; si no la llevabas, debías pagar algo más. En algún momento creímos que eso era incómodo y comenzamos a usar y tirar sin pensar en las consecuencias. Ahora debemos cambiar nuestros hábitos y reflexionar sobre nuestro consumo desenfrenado y nuestra comodidad, tenemos un compromiso con el futuro. Nuestros instrumentos reciclados son una muestra, como decía antes, un símbolo, pero muy potente. Por otra parte, también la circularidad se da en el aspecto social; nuestros conciertos solidarios logran que nuestros chicos hagan que la formación que reciben la puedan mostrar y pasar sus emociones al público, como un flujo que no cesa. También hemos puesto en marcha una escuela de aprendices, donde los alumnos mayores hacen de tutores musicales de sus compañeros que recién se inician. Es otra forma de mantener ese caudal incesante de solidaridad y formación

¿Cuál crees que es ahora mismo el principal reto ambiental?, ¿el que más te preocupa?

La contaminación, que causa el cambio climático y, fundamentalmente, la necesidad de un cambio de paradigma en el consumo.

¿Qué les dirías a los escépticos del cambio climático?

Que olviden los dogmatismos y miren a su alrededor.

¿Y a los escépticos del reciclaje?

Que busquen una salida viable a la proliferación de toneladas de residuos, imposibles de mantener sin una gestión responsable, y que hagan una proyección de las consecuencias de un modelo sin reciclaje a largo plazo.

¿Un lugar al que te gusta regresar?

A los encuentros de nuestra orquesta, nuestros ensayos periódicos que me causan una enorme felicidad, por lo que doy y, todavía más, por lo que recibo.

¿Optimista respecto al futuro?

Siempre que exista la yema de una planta creciendo, una gota de lluvia, el nacimiento de un nuevo ser o una nueva obra de arte, no hay motivo para que el pesimismo se instale en nosotros.

Un tema musical que podría ponerle banda sonora a los retos que tenemos planteados a nivel planetario. Y un tema musical que pudiera convertirse en himno de vuestro proyecto Música del Reciclaje.

En el primer caso, sin duda, la 9ª Sinfonía de Beethoven. Para nuestro himno, ya lo hemos decidido entre todos hace tiempo: es una adaptación, en forma de rumba, de La Tarara (la canción tradicional), seguido de Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Fue la primera obra que tocamos cuando sólo llevábamos tres meses de actividad. Es una obra que nos sirvió, por su estructura melódica, para trabajar técnicamente y, por su simplicidad y ritmo, atrapó a los chicos inmediatamente. Es para nosotros un símbolo de unión y trabajo en equipo.

