‘¡Viva la Pepa!’, el nuevo homenaje de Juan Luis Iborra a las mujeres

La actriz Pepa Rus protagoniza ‘¡Viva la Pepa!’, la última comedia escrita y dirigida por Juan Luis Iborra, un cariñoso y divertido homenaje a esas mujeres luchadoras, que no han tenido mucha suerte en la vida, pero que saben, como nadie, transformar su presente en un camino lleno de oportunidades. Puede verse en el Teatro Bellas Artes hasta el 8 de agosto.

La comedia es un género difícil, arriesgado y en muchas ocasiones, ingrato. En el mundo de la farándula existe cierta unanimidad en el lugar común que asegura que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Lo que no admite discusión es que el silencio tras un chiste puede ser mucho más sonoro que cualquier drama. En España hay un hombre que le tiene cogida la medida al humor fino, y ese es Juan Luis Iborra.

Su currículo habla por sí solo. Iborra ha escrito los guiones de películas como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, Todos los hombres sois iguales, Boca a boca, El amor perjudica seriamente la salud, De qué se ríen las mujeres, Amor de hombre y Entre las piernas, entre muchas otras. En televisión también nos ha dado ratos y carcajadas inolvidables. Él fue el encargado de los guiones y la dirección del programa ¡Hola Raffaella!, conducido por la recientemente desaparecida estrella del entretenimiento y el buen rollo, Raffaella Carrá. Iborra también ha escrito y dirigido varias ceremonias de los premios Goya, algunas temporadas de Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

Su último trabajo es una divertidísima comedia titulada ¡Viva la Pepa! Protagonizada por una Pepa Rus a la que el papel le va como un guante. Tanto que ha sido escrito para ella. Se trata de un cariñoso, inteligente y fino homenaje a esas mujeres luchadoras, que no han tenido mucha suerte en la vida, pero que saben, como nadie, transformar su presente en un camino lleno de oportunidades. Hemos charlado con el director y coautor del texto junto a la también dramaturga Sonia Gómez.

La obra, en clave de humor, toca temas de importancia bastante actuales. ¿Estaba en tu cabeza ir más allá de la comedia?

Sí, creo que la comedia te permite sin que nadie se sienta agredido entrar de lleno en las críticas a esta sociedad en la que, como dice Pepa en la obra, «estamos perdiendo el norte».

Abordas ese espinoso asunto de cómo actualmente se suele elevar a la categoría de fenómeno sucesos que en principio no deberían tener mayor trascendencia y dejamos de interesarnos por lo realmente importante.

Los medios de comunicación necesitan diariamente cientos de noticias. No necesariamente esas noticias deberían ser tales dada su poca importancia. Estamos en una sociedad que continuamente encumbra a personajes. De la nada se crea un escándalo. Somos como un restaurante de comida rápida: consumimos, encumbramos y olvidamos.

Entre líneas, en ‘¡Viva la Pepa!’ hay una crítica no solo al periodismo, sino también a las redes sociales y a los consumidores de esas noticias. ¿Crees que asistimos a una crisis del periodismo y del público en general?

Creo que hay demasiada información de todo. Demasiada mala información. Creo que estamos en un momento en que la opinión de las redes sociales se valora excesivamente, que hay un histerismo en la sociedad por la rapidez en la información y no por la crítica sosegada y el análisis.

Es desternillante el momento en el que la protagonista narra su visita al palacio de la Zarzuela. ¿Crees que esos chistes sobre el rey emérito, la reina Sofía y los actuales reyes se podrían haber hecho hace 15 años?

El humor en las escenas en La Zarzuela es un humor blanco, en el que se dicen muchas verdades, pero en el que no se falta jamás al respeto. Al contrario, yo creo que humanizo a la familia. Yo soy un gran defensor de nuestra democracia en la que, por supuesto, está la Monarquía. Pero, efectivamente, este texto hace 15 años no hubiera sido posible.

En cierto modo también hablas del empoderamiento de una mujer que tiene que hacerse cargo de unos niños ella sola. Ahora que tanto se está poniendo en cuestión cierto feminismo y políticas de género, ¿cuál es tu postura?

Siempre he trabajado rodeado de mujeres mucho más inteligentes que yo. La persona a la que más he querido ha sido a mi madre, una mujer luchadora hasta sus últimos días. En mis últimas tres obras de teatro las protagonistas son mujeres. A vueltas con la vida, una asistenta maltratada que gracias a los libros logra salir de la oscuridad y que interpretó Beatriz Carvajal; Gibraltareña, la vida de una prostituta en la verja del Peñón en los años 60 a la que dio vida Elisa Matilla, y ahora Viva la Pepa, con esa maravillosa interpretación de una mujer madre soltera que hace Pepa Rus. Creo que con esto contesto tu pregunta. ¡Viva la madre que las parió!

¿Cómo ha sido trabajar con Pepa Rus? Desde luego parece que el texto estuviera hecho para ella. Y se pega un currazo haciendo un monólogo que es algo más que un monólogo.

Trabajar con Pepa es fácil, es cómodo, es un lujo. El personaje es como un traje hecho a medida que le encaja como un guante. Me gusta trabajar con esas actrices cómicas para sacarles el lado trágico. Pepa es una actriz que trabaja con la verdad desde un lugar que te permite sacar las emociones.

¿De dónde partió la idea de escribir esta obra y cómo fue su desarrollo?

La idea nace de una propuesta de la actriz. Pepa acababa de ver Gibraltareña, le gustó mucho. Me invitó a comer y me dijo si podría escribirle algo. Treinta minutos más tarde nació esta historia. El desarrollo, como siempre, es complejo pero enriquecedor. Lo primero el título. Sin título yo no sé escribir. Para mí el título resume la historia, me aclarara el camino. Después, debo tener el final, y ya cuando tengo claro esto, es cuando disfruto recreando su vida. En esta ocasión, en cuanto tuve la idea llamé a una amiga autora con la que suelo trsbsjsr, Sonia Gómez, para que entre los dos escribiéramos este proyecto.

Tú que eres un veterano del espectáculo y que, entre otras cosas, sacaste adelante una de las ediciones más complicadas de ‘Telepasión’… ¿Cómo te ha afectado profesionalmente la pandemia? ¿Crees que se han hecho políticas acertadas respecto a la cultura?

La cultura es siempre la olvidada de todos los gobiernos. Me entristece que siempre sea así. La pandemia afectó mucho a esta profesión como al resto. Pero el público tiene ganas de ir al teatro y parece que poco a poco estamos recuperándonos a pesar de las nefastas políticas. El IVA nos está matando. Hay algo que me gustaría que pasara de una vez en este país: que los que están en el Gobierno, en la oposición… Vamos, que nuestros representantes en las Cortes fueran más, mucho más al teatro.

Me consta que tienes algún proyecto cinematográfico en la cabeza. ¿Cuándo podremos ver alguna nueva película tuya?

Tengo escrito desde hace dos años un proyecto cinematográfico que no consigue financiarse. Esperemos que el próximo año podamos llevarlo a cabo. Cien euros la hora es el título.

¿Cuáles son los temas que más te interesan en este momento para hacer teatro, cine o televisión? ¿Crees que es importante que los creadores toméis partido sobre los temas sociales candentes en la calle?

A mí siempre me han interesado los personajes. La vida que nos rodea está llena de historias interesantes, tan solo hay que estar atento, en el metro, en la calle, en tu edificio, para que tu oído se agudice y tu mirada observe aquello que merece la pena ser contado.

Aquí puedes consultar horarios de funciones y disponibilidad de entradas para ‘¡Viva la Pepa!’ en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Relacionado