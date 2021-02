mujeres contadas por mujeres en formato novela gráfica

La editorial Planeta Cómic une el talento de 18 mujeres para crear el libro ‘Voces que cuentan’, una antología de mujeres contada y dibujada por mujeres a través de relatos universales en formato de novela gráfica. En sus páginas están desde Eva Amaral y Almudena Grandes a Julia Otero, desde Ada Díez a María Hesse.

“Nuestras soledades, nuestras pequeñas luchas diarias y las grandes batallas libradas por todas las que un día fueron y por sucesivas generaciones de las que ahora somos. Esta antología constituye un testigo que pasar a las que vendrán. Es para mí un honor participar rodeada de mujeres capaces de mover montañas, y me emociona ver Soledad, ilustrada por María Hesse, una artista a la que sigo y admiro, tanto por su obra como por el mensaje que transmite a través de ella”. Con estas palabras describe la compositora y cantante Eva Amaral su participación con la canción Soledad en el nuevo libro Voces que cuentan (Una antología), donde comparte talento junto a otras 17 mujeres para componer un volumen que bascula entre lo artístico, lo reivindicativo y el empoderamiento más necesario.

En este libro editado por Planeta Cómic se pueden encontrar, además, las aportaciones escritas de Julia Otero, Almudena Grandes, Lola García, Diana López Varela, Estefanía Molina, Sandra Sabatés, Leticia Dolera y Patricia Campos. Están acompañadas por las artistas, dibujantes e ilustradoras Ada Díez, Agustina Guerrero, Akira Pantsu, Ana Oncina, María Hesse, Raquel Riba Rossy, Sandra Cardona, Sara Herranz y Sara Soler

“Gracias al trabajo de todas las autoras”, explica David Hernando, director editorial de Planeta Cómic, “la antología refleja distintas realidades y situaciones que apelan a todo tipo de lectoras y lectores. Porque estos relatos no solo van dirigidos a ellas, sino también a ellos. Desde mi perspectiva como editor de la obra, trabajar con ellas, comentar las distintas opciones de cada historia y luego verlas plasmadas visualmente en los primeros diseños de personaje, los bocetos iniciales, las composiciones de página y las ilustraciones finales me han hecho ver muchísimas cosas de las que antes no era consciente”.

En voces que cuentan nos encontramos con relatos que hablan sobre un padre feminista; sobre lo ridículas que se ven nuestras asociaciones de lo masculino y lo femenino cuando estas se invierten durante un día; sobre cómo la anorexia fue el síndrome de la impostora original; sobre cómo las mujeres, incluso cuando son mayoría, se silencian a ellas mismas; sobre una canción que en su soledad habla y reúne a todas las mujeres de la historia; sobre cómo compartir una tarta en un café puede ser un lugar de confesiones; sobre cómo la vida de tus antepasadas te ha formado como eres hoy; sobre cómo un momento compartido entre madre e hija se convierte en la semilla de lo que será tu obra, y sobre usar la valentía y el coraje para hacer aquello que todo el mundo te dice que no puedes hacer, solo por ser quien eres.

Historias contadas con técnicas y voces variadas que confieren al volumen cierta cualidad y calidad de Antología, como dice su subtítulo. La periodista Julia Otero, cuya historia ilustra Ada Díez, asegura: “Soy sincera: no soy persona de cómic. Lo dejé atrás con mi niñez y adolescencia, de modo que ha sido una vuelta a lo grande. Un día me vi ante historias dibujadas por lo más granado del género en España y la intuición me llevó a Ada Díez. Conocerla y compartir historias personales en torno a un café largo fue una experiencia interesante. A pesar de la diferencia de edad, nos mirábamos la una en la otra cuando intercambiábamos recuerdos. Es lo que tiene ser chica: a menudo nos pasan cosas muy parecidas, sobre todo las malas (esas, no importa el tiempo que pase, siguen ahí). Ada y la buena compañía de mujeres que quiero y admiro, hizo el resto. Aquí estoy, encantada de veros a todas dibujadas y contadas”.

