Vuelve el “cine abierto, libre y luminoso” de Documenta Madrid

A pesar de las dificultadas del pasado año, ‘Documenta Madrid’ vuelve a su programación habitual este mes de mayo y celebra su 18 edición en formato presencial en Cineteca Madrid, Museo Reina Sofía, Filmoteca Española y Círculo de Bellas Artes entre el 26 de mayo y el 6 de junio, y ‘online’ a través de la plataforma de VOD Filmin entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Un total de 110 películas de 24 países conforman el programa, que incluye 8 estrenos mundiales y 29 estrenos en España. Y como no puede ser de otra manera, cumpliendo las normas anti-covid para una cultura segura.

Documenta es “un espacio para el cine de lo real”. Así lo califica uno de sus comisarios artísticos, James Lattimer. “Pero, sobre todo, es un festival de cine”. dice la otra comisaria, Cecilia Barrionuevo. Ambos ya trabajaron juntos en el pasado festival.

Para Gonzalo de Pedro, director artístico de Cineteca, Documenta debe ser “ese umbral misterioso que se abre a muchas visiones posibles. Conmovedores relatos sobre la vida cotidiana, ensayos políticos, trabajos etnográficos, piezas musicales o narraciones históricas”. Estos son algunos de los temas que podremos encontrar en las 24 películas a competición, procedentes de 15 países.

El festival, organizado por Cineteca Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, pretende difundir el mejor cine procedente de todo el mundo, enfocado al cine contemporáneo y con especial interés en nuevas apuestas estéticas, películas que se inspiran en las formas diversas de la no-ficción, y que indagan en formas audiovisuales sin importar su definición, duración, género o categoría. Y como dice su eslogan, apostar por “un cine abierto, libre y luminoso”.

Fuera de lo común: 18 películas de Luke Fowler

El 26 de mayo, el festival celebrará su ceremonia inaugural con el estreno en España de Patrick, un homenaje al pionero de la música disco del San Francisco de los años 80, Patrick Cowley, de la mano del cineasta y artista Luke Fowler, a quien el Museo Reina Sofía dedica este año una retrospectiva en el marco del festival. Desde el 28 de mayo y hasta el 14 de junio, el público podrá disfrutar de 18 películas del autor de Glasgow, repartidas en cuatro sesiones. Luke Fowler tenía: una cierta predilección por las cosas fuera de lo común. “Una de las descripciones más acertadas del trabajo de Fowler probablemente sea la de una forma de retrato ajena a cualquier convención. En sus películas, en la frontera entre documental, ensayo y cine experimental, muestra a sujetos heterodoxos a través de fragmentos audiovisuales de sus vidas, así como de un entorno material y paisajístico cuidadosamente rodado y editado en un rutilante 16 mm con un ritmo insuperable. La característica definitiva del cine de Luke Fowler tal vez sea su ritmo, ya que sonido e imagen se encuentran entrelazados”, explica el comisario artístico, James Lattimer.

Manuel Asín, coordinador del Área de Cine del Círculo de Bellas Artes de Madrid, explica que esta sede “acogerá dos formas de expresión: la química y la digital, representadas en la obra del japonés Daïchi Saïto y de la mexicana Manuela Laborde”. Bajo el título Celuloide natural y Abstracción rítmica, se estrenarán en España sus trabajos más recientes.

“El trabajo de Daïchi Saïto escapa de la narratividad de las imágenes a favor de lo sensorial, la musicalidad y el ritmo. El cine de Saïto nace del trabajo artesanal y el procesado a mano de la imagen fotoquímica, con el fin de crear una experiencia vital con la que el espectador imagine otros mundos perceptivos e interiores. El trabajo de Manuela Laborde, cineasta y videoartista, es profundamente conceptual”.

Los africanos deben reinventar el cine

Del 27 de mayo al 4 de junio tendrá lugar en Filmoteca Española el doble ciclo Djibril Diop Mambéty + Mati Diop: Diferentes versiones del mismo sol, en el que dialogarán 14 películas del reconocido cineasta, actor y poeta senegalés Djibril Diop Mambéty y de su sobrina, la también cineasta y actriz franco-senegalesa Mati Diop, quien compitió con su primer largometraje, Atlantique, en la sección oficial del Festival de Cannes y fue ganadora del Grand Prix.

Para Djibril Diop Mambéty “Hay que elegir entre dedicarse a la investigación estilística o al mero registro de los hechos. En mi opinión, un cineasta debe ir más allá del registro de los hechos. Además, creo que los africanos, en particular, deben reinventar el cine. Será una ardua tarea, porque nuestro público está acostumbrado a un lenguaje cinematográfico concreto, pero hay que tomar una decisión: o se es muy popular y se habla a la gente de manera llana y sencilla, o se busca un lenguaje cinematográfico africano que excluya el parloteo y se centre más en aprovechar lo visual y lo sonoro”.

El cine de Mati Diop, según James Lattimer y Gonzalo de Pedro, “es un cine en constante movimiento, ya sea físico, emocional, incluso fantástico o imaginario. Entre el documental y la ficción, lo concreto y lo espectral, las películas de Diop captan siempre un estado particular de fragilidad, el ocaso del sol que se pone, esperando que nazca otro”.

Más novedades: ‘Back and Forth’

Como novedad, Documenta Madrid presenta la sección Back and Forth. Titulada así en honor a la película de Michael Snow, que reunirá nuevos trabajos, mini retrospectivas y restauraciones de películas históricas, clásicas o desconocidas de cineastas como Pedro Costa, Forugh Farrojzad, Abbas Kiarostami, Jocelyn Saab o Frederick Wiseman, con la intención de poner en cuestión aquello que separa lo histórico de lo contemporáneo con la idea de forjar vínculos entre diferentes tradiciones cinematográficas e historiografías de todo el mundo que se extienden desde el pasado hasta 2021. Se utilizarán copias restauradas. También incluirá la première en España de The Inheritance, de Ephraim Asili.

Back and Forth incluye una selección de trabajos, muchos inéditos en España, como Después del silencio, de María Alché,

Competición

Ante todo, Documenta es un festival de cine, así que se estructura en dos competiciones, internacional y nacional, con la novedad incorporada en la pasada edición para que largos y cortos opten a los premios en igualdad de condiciones. Este año Documenta Madrid suma dos premios Fugas para cada sección competitiva, destinados a valorar la innovación y el riesgo creativo, y un premio al mejor director de la competición nacional, otorgado por el jurado joven, conformado por el equipo de CineZeta, el proyecto de jóvenes programadores de Cineteca Madrid.

La competición internacional combina el trabajo de cineastas más establecidos y conocidos, con debuts en el largometraje y cortometraje. Entre ellos se encuentran las películas de Shengze Zhu que regresa a Madrid con su cuarto largometraje, A River Runs, Turns, Erases, Replaces, un retrato visualmente impactante de Wuhan. Theo Anthony vuelve también con All Light, Everywhere, galardonado en Sundance, donde se explora la proliferación de armas y cámaras en Estados Unidos. El actor francés Pascal Tagnati debuta en el largometraje con I Comete-A Corsican Summer, una luminosa ficción sobre la vida cotidiana de un verano en la isla mediterránea de Córcega.

Otras películas que se podrán ver: el estreno mundial de Sensitive Material, de Nataliya Ilchuk, un íntimo y misterioso ensayo filmado en 16 mm que investiga las dimensiones familiares y políticas relacionadas con la transición al capitalismo en Ucrania.

También se estrenan en España Abisal, del cineasta cubano Alejandro Alonso, una película fantasmal en un barco varado, y Esquirlas, de Natalia Garayalde, ópera prima realizada con vídeos caseros sobre las consecuencias de la explosión en una fábrica de armas militar.

‘A todos nos gusta el plátano’ y ‘Síndrome de los quietos’

La competición nacional incluye doce títulos que reflejan la diversidad y la riqueza del cine realizado en España, nacido en el Centro de Residencias de Matadero. Podremos ver, entre otros: A todos nos gusta el plátano, primer largometraje del fotógrafo Rubén H. Bermúdez, conocido por su libro Y tú, ¿por qué eres negro?, que marcó un hito en la visibilización de la comunidad de afrodescendientes en España. En este caso, el cineasta entrega las cámaras a siete afrodescendientes como él para que filmen su vida doméstica en el día a día.

León Siminiani, que vuelve al cine tras haber trabajado en diversos true crime para Netflix, con su nuevo trabajo Síndrome de los quietos, un cortometraje a medio camino entre el fake, el metacine y el documental.

Mbah Jhiwo, de Álvaro Gurrea, estreno en España tras su participación en la Berlinale, es uno de los debuts más inusuales de los últimos años, una mezcla única de ficción, documental y etnografía rodada en la Java rural, que desarrolla la misma y arquetípica trama de tres formas distintas para explorar cada una de las diferentes doctrinas que determinan la vida allí: animismo, Islam y capitalismo.

Sesiones matinales

Rebvelados es el ciclo de cine de Cineteca Madrid dirigido a la comunidad educativa con la intención de ofrecer un lugar de acercamiento a creaciones audiovisuales que inciten a la reflexión, muevan al debate y generen curiosidad entre los jóvenes asistentes. Estas sesiones serán matinales el 26, 27 y 28 de mayo, a las 10.00 h. para centros educativos, previa inscripción.

Toda la información sobre horarios y proyecciones del festival en: www.documentamadrid.com

Muchas de las proyecciones estarán aderezadas y complementadas con distintos coloquios con los protagonistas del festival: los creadores.

