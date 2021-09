20 novedades ‘independientes’ que buscar en la Feria del Libro

La rentreè literaria, que este año coincide con la esperadísima Feria del Libro de Madrid, siempre está protagonizada por un aluvión de flamantes novedades publicadas por los grandes grupos editoriales. Más allá de lo nuevo de Sally Rooney o Fernando Aramburu, os traemos una cuidada selección de 20 títulos editados por editoriales independientes a las que merece mucho la pena seguir de cerca, que completa la lista de sugerencias de libros infantiles que publicamos el miércoles.

Llevábamos más de un año esperando con ganas, con ilusión, casi con ansia y desesperación, la nueva edición de la Feria del Libro de Madrid. Por un momento, todo pintó muy mal para el sector del libro español y, sin embargo, los últimos datos apuntan a que nos encontramos en unos niveles de lectura y compra de libros casi sin precedentes. La Feria de 2020 no se llegó a cancelar, sino que adaptó sus actividades al inevitable formato virtual. Fue la única manera de salir del paso, pero la Feria del Libro de Madrid no es nuestra querida feria si no podemos deambular durante horas entre las casetas esparcidas por el Parque del Retiro.

Este año cambiamos el verdor de los árboles al final de la primavera por la alfombra de hojas caducas de principios del otoño. Además, coincide con uno de los momentos más importantes del año en el sector editorial junto con el Día del Libro: la rentreè literaria. Las casas editoriales guardan sus mejores apuestas para después del verano, sabedoras de que, aunque aún llevemos vestidos de tirantes, no queda tanto para que lleguen las compras de Navidad.

La rentreè de este año estará protagonizado por los ensayos polémicos de turno, firmas internacionales adoradas por algunos lectores y de las que otros, francamente, están un poco hartos –es decir, la escritora irlandesa Sally Rooney– y el regreso de autores nacionales canónicos como Fernando Aramburu o Antonio Muñoz Molina.

Más allá de los títulos que los grandes sellos venderán por decenas, centenares, en las casetas –solo 320 este año, restricción que ha dejado a varios editores, pero, sobre todo, libreros y fundaciones fuera del mapa– de la Feria del Libro de Madrid, os traemos una selección de 20 títulos de narrativa, poesía, cómic y ensayo publicados por nuestras editoriales independientes preferidas de cara al nuevo curso editorial.

Ensayo: ¿qué nos está pasando?

La editorial madrileña Capitán Swing destaca por publicar algunos de los ensayos más beligerantes y, sobre todo, urgentes del panorama actual. No puedo más. Cómo se convirtieron los millenials en la generación quemada, de Anne H. Petersen, es un análisis incendiario del agotamiento en los millennials, los cambios socioculturales que lo provocan, las presiones que lo sustentan y la necesidad urgente de un cambio drástico. En el extremo opuesto de edad, Yo, vieja, de Anna Freixas, también en Capitán Swing, es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, concretamente, por los derechos de las mujeres, sintetizados en tres principios: la libertad, la justicia y la dignidad.

Otro sello madrileño que nos encanta –y que le ha dado un vuelco total a la forma de hacer libros: más responsable y sostenible– es Errata Naturae . En septiembre publican El estado contra la democracia, de David Graeber. ¿Realmente es la democracia un invento de la cultura occidental? Una poderosa reflexión que nos invita a cuestionar de forma radical nuestros sistemas políticos.

La catalana Alpha Decay nos trae La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, el ensayo de Andrés Barba originalmente publicado en 2016, ahora revisado y ampliado pero que parte de la misma premisa que entonces: la risa nunca es inocente. Y hablando de enseñar los dientes… Una historia pop de los vampiros, de David Remartínez (editorial Arpa), revisita la historia de uno de nuestros monstruos preferidos. Inmortal, sanguinario y… ¿tierno? El vampiro ha pasado de ser la criatura más terrorífica al icono pop que encarna las aspiraciones y disputas de la sociedad virtual, desde el neoliberalismo hasta el sexo digital.

Por último, os recomendamos El contrato amoroso. Herramientas para mujeres que negocian en la pareja, de Coral Herrera (Catarata) , un manual sobre amor propio, límites innegociables, salud sexual, reparto equitativo de las tareas domésticas… y otros aspectos ineludibles en una relación de pareja sana hoy en día.

Narrativa: terror, tatuajes y surrealismo

Duermevela es una pequeña editorial especializada en literatura fantástica que esta rentreè nos va a deleitar con La ciudad justa, de Jo Walton. Atenea, diosa griega de la sabiduría, ha dado vida a la República de Platón en una isla perdida del Mediterráneo. En esta ciudad nos toparemos con Simmea, una niña brillante; Maia, una antigua dama victoriana; el caprichoso dios Apolo; y muchos personajes increíbles más…

La editorial Gatopardo nos trae un nuevo título de la fabulosa Barbara Pym. Cuarteto de otoño es un estudio sutil de la soledad en la edad tardía, el retrato de cuatro vidas humildes pero dignas de atención, una novela alabada por autores como Philip Larkin y que Pym pensó que jamás conseguiría publicar.

En Lejos de Egipto (Libros del asteroide), André Aciman rememora su infancia en la espléndida y multicultural Alejandría y las peripecias de su excéntrica familia, judíos sefarditas con raíces turcas e italianas, desde su llegada a la ciudad a principios de siglo hasta su expulsión en la década de los sesenta, cuando el autor era adolescente.

Cuentos de tatuajes. Una antología de tinta (1882-1952) (Alba editorial) , editado por John Miller, reúne 15 textos donde el tatuaje se asocia con lo criminal, lo aventurero, lo perverso, pero también con el arte y el amor. Autores conocidos como Hjalmar Söderberg, Jun’ichirō Tanizaki, Saki, Heimito von Dederer, Egon Erwin Kisch y Roald Dahl conviven con otros olvidados, pero que también vieron en el tatuaje un motivo inspirador.

Justo para la Feria nos llega la nueva apuesta de la editorial Tránsito, un sello exclusivamente dedicado a literatura escrita por mujeres y de una calidad inmejorable. Tres truenos, de Marina Closs, situado en un ambiente rural, narra lo pequeño y terrible, lo delirante, pero siempre desde el humor. Aquí encontramos aquello que sucede cuando no se conoce la ley. También la añoranza de una vida simple; la culpa que está unida al deseo, al placer, y el asombro ante lo desconocido.

Después de que su Odisea liberada ganase el segundo premio al Libro Mejor Editado en la categoría de Obras generales y de Divulgación otorgado por el Ministerio de Cultura, Blackie Books edita de forma fresca y atractiva El libro del Génesis. A la obra, traducida directamente del hebreo por Javier Alonso, lo acompañan un texto inédito de Sara Mesa y aportaciones de Voltaire, Kierkegaard, Borges, Primo Levi, Stephen Hawking, Vinicius De Moraes o Nick Cave, entre otros.

Tras obtener el Premio Euskadi con Tangram, Juan Carlos Márquez publica la colección de relatos Autoficción en uno de los sellos más originales del panorama actual, Aristas Martínez. Las pequeñas situaciones cotidianas que enhebran el yo–trabajo, familia, paternidad, redes sociales, medios de comunicación, sexualidad, aburrimiento– son súbitamente iluminadas por fogonazos de sensibilidad y surrealismo, de lucidez y de ironía metaliteraria.

Para los amantes del terror, el pequeño sello La biblioteca de Carfax se ha convertido en un imprescindible. Combinan grandes clásicos del género con apuestas actuales como Esto no es para vosotros y otras historias, de Gemma Files. Una colección de relatos originales y estremecedores por los que pululan gánsteres, ménades modernas, exterminadores de plagas o practicantes de vudú.

Poesía: pandemia, dolor… y hadas

La escritora y activista por la salud Ana Castro ha reunido en Rojo-Dolor. Antología de mujeres poetas en torno al dolor (Renacimiento) a poetas como Juana Castro, Ángeles Mora, Piedad Bonnett, Chantal Maillard, Isabel Bono, Marta Agudo… Castro trata de reconstruir una genealogía inexistente y acallada hasta ahora sobre cómo nombrar el dolor en una sociedad patriarcal en la que el sufrimiento de las mujeres es silenciado.

Acostumbrados como ya nos tienen a editar unos libros particularmente bellos, la editorial Nórdica publica Transformaciones, de Anne Sexton, acompañado de las ilustraciones de Sandra Rilova. La poeta da nueva vida a 17 cuentos de hadas de los hermanos Grimm, reinventándolos como poemas llenos de referencias contemporáneas, ideales feministas y humor mórbido. Deconstruidos en poemas vívidos y viscerales, estos cuentos de hadas reflejan temas que durante mucho tiempo han fascinado a la autora: la ansiedad claustrofóbica de la vida doméstica y el papel limitado de la mujer en la sociedad.

El XXXVI Premio de Poesía Hiperión ha caído en manos de Bergoña M. Rueda y su poemario Servicio de lavandería. Escrito durante la pandemia, y mientras su autora trabajaba en el servicio de lavandería de un hospital, el jurado dijo de ella: “Renunciando al adorno y al artificio, construye una poética humana de la enfermedad y sus secuelas en general y de la pandemia en particular”.

Cómic: covid, pueblos y campamentos

Si existe un sello en España que se haya convertido en sinónimo de cómic internacional y nacional de calidad y editado con el mayor gusto, ese es Astiberri. Entre otras muchas novedades interesantes, podremos leer Efectos secundarios. 19 historietas del covid, un cómic colectivo de autores como Alfonso Zapico, Cristina Durán, Paco Roca, Carla Berrocal o Ana Galvañ. Durante el confinamiento, la fundación Cultura en Vena gestó un proyecto alrededor del cómic realizando 19 encargos a creadores para que reflejasen sus vivencias personales de aquellos meses a través de las viñetas.

También en Astiberri podremos disfrutar de Maganta, la vuelta al cómic de Lola Lorente. Mary Pain, una mujer en la frontera entre la juventud y la madurez, se ve obligada a volver a casa de sus padres debido a la crisis económica. Regresa a su pueblo tras más de una década sin pisarlo, a ese lugar rancio y de calor aplastante del que huyó. Tendrá que enfrentarse al peso de no encajar, a los prejuicios, al fracaso y la soledad, y enfrentar al fin su pasado.

Por último, ediciones La Cúpula publica El espíritu del bosque, de Axelle Lenoir. Verano de 1994. A dos meses de empezar la universidad, Élodie es obligada por su madre a aceptar un trabajo como monitora de campamentos. De un día para otro se encontrará al cargo de un puñado de mocosas impertinentes en mitad de la naturaleza. Élodie, medio gótica y medio grunge, va a hacer lo que pueda, pero mientras se adapta y estrecha lazos con otra de las monitoras, sus sueños se van a ir viendo afectados por una extraña presencia, un misterio sobrenatural que sobrevuela el campamento.

Relacionado