Aire Libre de noviembre: Otoño de grullas, cerezos y ciencia

Que se atreva alguien a decir que hacia finales del otoño se apaga la vida natural y sólo la mantiene encendida el color de los árboles de hoja caduca. Varios festivales y programas de rutas senderistas, el III Biomaratón de Otoño y la Semana de la Ciencia, entre otras propuestas, se encargan de desmentirlo invitando a dar la bienvenida a las grullas que vienen del norte, comprobando que en invierno hay plantas con flores y otras dan frutos, conociendo la fauna presente en cuevas como la de Nerja (Málaga) y homenajeando a alguien como Miguel Tébar, una de esas personas que invitaban constantemente a salir a respirar el aire libre más campero. Y sí, también es la estación de los álamos amarillos, los robles naranjas y los arces rojos. Pero igualmente de los cerezos rojos donde en primavera son blancos, de ahí que nos vayamos al valle del Jerte (Cáceres) para disfrutar de este paisaje más allá de su floración.

Cualquier época es buena para recorrer el valle del Jerte, desde el puerto de Tornavacas, en el límite con la provincia de Ávila, hasta la monumental ciudad de Plasencia; con parada y fonda en Piornal y subida a la cumbre de Peña Negra, excelente atalaya desde la que contemplar este paisaje del norte de Cáceres. Pero casi que vamos a dejarnos llevar por la Otoñada 2022, el programa de actividades que organiza la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte. Y casi que empezamos por lo último, por la panza, pero es que las XVI Gastronómicas Pastoriles encuadradas en el programa hace que busquemos con ahínco en qué restaurantes sirven croquetas de boletus, puré de castaña, migas de pastoreo, caldereta extremeña o humus de boniato.

Lo dicho, antes de sentarnos a la mesa hay opciones de participar en el homenaje al emperador Carlos V en Tornavacas, con un paseo histórico por esta villa, la visita al “mercado imperial” y la participación en una calbotada (castañas asadas) popular (12 de noviembre); en las fiestas patronales de Rebollar y en rutas, música, animación, magia y degustaciones otoñales (20 al 27 de noviembre); y en el XIII Concurso de Pintura Otoñada Entre Cerezos y bancales, el 26 de noviembre en El Torno. El programa se alarga hasta principios de diciembre, donde destaca la VIII edición del Art-Rural-Fest en Jerte, que incluye talleres de formación y de expresión artística; la II Feria del Queso en Cabrero; y la búsqueda de las raíces celtas del valle, castros incluidos, en el Otoño Celta que tendrá lugar en Casas del Castañar.

No, no me olvido del Otoño Mágico del valle cercano y casi paralelo al del Jerte: el del Ambroz. Ya ha pasado por este Aire Libre, pero como este año celebra su 25º aniversario me permito recomendaros algunas citas: una ruta guiada por el castañar Gallego de Hervás y otra por el interior de este pueblo el 13 de noviembre; otra por los castaños monumentales de Casas del Monte y la elaboración en el pueblo de un mural conmemorativo de estos 25 años del Otoño Mágico el 19 de noviembre; el mismo día, un concurso de repostería en Aldeanueva del Camino; y un día después, la XXIII Marcha Senderista Bosques del Ambroz, desde La Garganta a Segura de Toro, que finaliza en este pueblo con un mercado de productos locales.

La Fiesta de las Grullas y el Biomaratón de Otoño

Paso enseguida a hablaros de las grullas y de la laguna de Gallocanta (Zaragoza), porque mañana mismo, si os pilla cerca, se cumple también otra 25 edición, en este caso de la Fiesta de las Grullas, organizada por la Asociación Amigos de Gallocanta. Habrá salidas para ver cómo los grandes bandos de esta zancuda parten de la laguna en busca de comida al amanecer y cómo vuelven al atardecer al mismo humedal para pasar la noche todas juntas. Entre el resto de actividades destacan un paseo interpretativo entre huertos cercanos y un taller de artesanía infantil para todos los públicos. No hay que agobiarse si no llegamos a la cita de mañana porque, precisamente, el albergue Allucant, que organiza el mencionado taller, prepara rutas y talleres de otro tipo durante la estancia de las grullas en estas tierras, además de ilustrar sobre el resto de aves de la laguna y de su entorno.

Las grullas llegadas por decenas de miles a la península Ibérica demuestran la viveza de la naturaleza por estas fechas, y se reparten principalmente entre las dehesas del suroeste de España en busca de las bellotas que dan ahora encinas, alcornoques y quejigos. Bellotas y grullas favorecen que salir al campo se mantenga como un aliciente en otoño, a lo que podríamos añadir el celo de cabras monteses y rebecos, la fructificación de otros árboles y arbustos, como madroños, acebos y ruscos, una gran variedad de setas y hasta flores, como las de los falsos azafrane, margaritas y caléndulas. Y claro, con este ambientazo, cómo no organizar el III Biomaratón de Otoño. Comienza el 18 de noviembre a las 12 de la noche y acaba el 20 de noviembre a las 23.59. Ya sabéis, se trata de hacer ciencia ciudadana de una manera lúdica y subir a diversas plataformas digitales todo ser viviente que nos encontremos, sea animal, planta u hongo.

Semana de la Ciencia

Y ya que hablamos de ciencia, vayamos con la Semana de la Ciencia, que según la comunidad autónoma o la entidad que la organice también es de la tecnología y la innovación. Lo que une a todos los programas de actividades es la fecha: del 7 al 20 de noviembre. La gran mayoría de la programación está destinada a escolares de todas las etapas de la educación, pero también hay bastantes huecos para el público en general. Lo primero es buscar en cada comunidad autónoma quién y cuándo organiza alguna cita al efecto. Por citar una entidad de ámbito estatal, nos quedamos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . Casi todos sus centros tendrán estos días jornadas de puertas abiertas, con algunos abriéndolas fuera de los mismos, como el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y la visita cultural al parque arqueológico de Segóbriga y al monasterio y fortaleza de Uclés (16 de noviembre), ambos en Cuenca; el Instituto Geológico y Minero de España, con un itinerario geológico (17 de noviembre) para descubrir el origen del paisaje de la Pedriza (Madrid), o el Instituto de Ciencias del Espacio, que celebra su primera observación astronómica abierta al público general en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Plaça Cívica (17 de noviembre).En Andalucía, donde la coordinación de la Semana de la Ciencia corre a cargo de la Fundación Descubre, destaca otra manera de visitar las cuevas de Nerja (Málaga) más allá del recorrido turístico clásico. El Instituto de Investigación Cueva de Nerja invita el 11 de noviembre a una jornada para desvelar su parte más desconocida, su vertiente científica. Se hablará de los tipos de formaciones geológicas, pero también de los animales que la habitan y sus asombrosas adaptaciones y del importante yacimiento arqueológico y las pinturas rupestres que se dibujan en sus paredes; sin olvidar los principales trabajos de investigación que se llevan a cabo para su adecuada conservación.

El río Mundo y el mundo mejor que nos deja Miguel Tébar

Nos quedamos en Andalucía y luego nos vamos a Albacete, para proponer una catarata final de actividades organizadas por Alaventura Senderismo en el primer caso y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el segundo. Las sierras de Aracena (Huelva), Sierra de Norte de Sevilla y Grazalema (Cádiz) y los pinares de Villamanrique de la Condesa, en el entorno sevillano de Doñana, son los escenarios de varias rutas en noviembre entre paisajes que combinan árboles de hoja caduca (robles y castaños) con otros siempre verdes (alcornoques, pinos y pinsapos). En Albacete el protagonismo se lo lleva el Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima. Baños de bosque, tejos milenarios, aves forestales y observaciones astronómicas se reparten en tres propuestas los días 13, 20 y 25 de noviembre.

Y termino con un recuerdo cariñoso para Miguel Tébar, editor de libros de montaña y naturaleza (uno mío entre ellos) a través de El Senderista y La Librería, montañero y buena persona empeñada en animar a salir a disfrutar de nuestro aire libre. Murió el pasado 10 de septiembre en ese aire libre, practicando la escalada en Los Galayos, en la sierra de Gredos. El Bellota Art Fest de Cercedilla le hará un merecido homenaje el 19 de noviembre durante una de sus actividades, que se llevarán a cabo este día y el 12 y el 26 del mismo mes. Fotografía, literatura, música, escultura… Todas estas expresiones culturales se darán cita en Cercedilla en torno a la sierra de Guadarrama, a sus montañas, donde Miguel nos seguirá guiando con la emoción y el respeto que siempre nos inculcó.

