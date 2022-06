Aire Libre Junio: Ideas entre poesía, ovejas, licor de guindas y estrellas

Vinos y viñedos, esquileo de ovejas, licor de guindas, aves, estrellas, poesía, danza… Y mucho más nos trae junio, un mes propicio para maridar la naturaleza con lo rural y aderezarlo todo con arte y artesanía. Dos festivales ejemplifican esta fusión: uno, Siberiana, tendrá lugar en Tamurejo, en la comarca de la Siberia Extremeña, en Badajoz; el otro, BosqueGrafías, se repartirá entre Santa Marta de Tormes y Almenara de Tormes, en Salamanca. Pero habrá más oportunidades para transitar de forma activa entre lo rural y lo natural, por ejemplo en la XX Fiesta del Esquileo de Puebla de la Sierra (Madrid), en las 11as Xornadas de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia y en las II Jornadas de Medio Ambiente Sabiñánigo al natural (Huesca). Todo en junio, el mes en el que este domingo, día 5, se celebra el Día del Medio Ambiente. Todo al Aire Libre.

La esencia de lo rural está tantas veces unida a la de lo natural que a veces cuesta dilucidar dónde está el límite que separa una de otra. Por ejemplo, ¿dónde ese límite ahora, en estas fechas, en la sierra de San Pedro extremeña o en Los Alcornocales gaditanos, donde convives con la saca del corcho –el descorche tradicional de los alcornoques– y el fugaz paso de ciervos entre el bosque o el planeo de águilas imperiales y culebreras en el cielo? Podría enumerar muchos de estos momentos, pero casi mejor paso a recomendaros algunos que se pueden vivir guiados y amenizados entre diversos festivales y encuentros.

Sé que vamos muy justitos de fechas (3 al 5 de junio), porque además hay que inscribirse previamente a las actividades, pero no puedo dejar de mencionar las 11as Xornadas de Portas Abertas nas Rutas dos Viños de Galicia que tienen como epicentro la denominación de origen (DO) Ribeira Sacra. Para quien conoce los paisajes que forma el río Sil entre Lugo y Orense, incluidos los cultivos de viñedos en laderas empinadísimas, se trata de una cita ineludible. Encima el 5 de junio hay una ruta de senderos por el Sil. Si no se llega, no pasa nada, porque del 10 al 12 de junio hay oportunidad de hacer algo similar relacionado con la DO Monterrei, al sur de Orense. Atención aquí a la cata de vinos entre estrellas y a la ruta de los lagares rupestres.

No salimos del ámbito gastronómico y de fechas similares. Para ello le seguimos la pista a la Semana Bio, un evento de siete días de duración coordinado por la revista BioEco Actual para crear conciencia sobre los beneficios de la agricultura y los alimentos ecológicos. Entre el programa de actividades destaca, mañana, 4 de junio, un recorrido por el valle del río Manubles (Zaragoza) organizado por la Coalición por Otra PAC y de la que os dejo la descripción literal: “Visita a La Huertica de Ateca con Comarca Km0, a SAT Manubles (en Moros, un primor de pueblo) para contar los proyectos de cooperación Fruta del Manubles, y cata de licor de guindas en la bodega y la parcela de aromáticas con La Devanadera (en Torrijo de la Cañada)”. ¿Que también nos viene un poco a trasmano si no vivimos cerca? Pues hay que echar un vistazo a los talleres, visitas y ferias que se organizan del 5 al 9 de junio en varias partes de España dentro de la Semana Bio.

Esquileo en Madrid y astro-turismo en Sabiñánigo

Aunque también pilla muy cerca en el tiempo, pero como no hay que apuntarse, sino llegar y disfrutar, nos anotamos la XX Fiesta del Esquileo, que se celebra el 4 de junio en Puebla de la Sierra (Madrid). La demostración del esquileo de ovejas, esencial para su cuidado, se acompaña de un mercado de artesanía y productos locales, de una comida popular para la que recomiendan llevar nuestros propios platos y cubiertos –me parece de lo más eco y lógico– y de música y bailes tradicionales. Más avanzada la semana quedan, del 9 al 12 de junio, las II Jornadas de Medio Ambiente Sabiñánigo al natural. De nuevo aquí, en la comarca del Alto Gállego oscense, se funden lo natural y lo rural y el río Gállego fusionándolos aún más.

En cuanto a las jornadas, hay de todo: El 9 de junio por la tarde una charla-taller de introducción a la observación de aves en el Molino Periel y por la noche la actividad El firmamento a tu alcance: observando el cielo. El 10 de junio por la mañana, taller de anillamiento y observación de aves y por la tarde una ruta ornitológica con más avistamientos de aves por Senegüé. El 11 de junio, jornada con las orquídeas como protagonistas dividida en grupos de iniciación, iniciados y fotógrafos, con sus respectivos guías. Y el 12 de junio por la mañana, una ruta por el embalse de Sabiñánigo. Hay más actividades, y hay que comprobar para cuáles se necesita una inscripción previa.

Literatura rural entre la Siberia extremeña y el río Tormes en Salamanca

Y llegamos a las dos citas que unen lo rural y lo natural a través de diferentes disciplinas artísticas y muy en especial la literatura. El 3er Festival de Literatura de Tamurejo, Siberiana de Raíz, se celebra los días 17 y 18 de junio en el municipio más pequeño de la comarca de la Siberia Extremeña. ¿El menú? Mejor que nos lo relaten los organizadores: “Noches al fresco llenas de inspiradoras conversaciones con autores de alcance nacional, historias, experiencias incitantes, talleres infantiles, música en directo y el tradicional ajoblanco tamurejano al que invita cada año el Ayuntamiento de Tamurejo”. Se me hace la boca agua pensando en esta sopa fría con pan, ajo, agua, aceite de oliva, sal y vinagre de la tierra como ingredientes básicos, y a partir de aquí a variar con pepino, almendras, tomate, yema de huevo…

No solo habrá conversaciones literarias nocturnas en Tamurejo. También las habrá diurnas, por ejemplo con autores como nuestro compañero de columnas en El Asombrario Javier Morales, que compartirá charla con Carmen Hernández Zurbano. También estará presente uno de los “autores que han mantenido viva la llama de la liternatura en España durante décadas”, Joaquín Araújo. Novelistas como Noemí Sabugal, ilustradoras como Marta Barroso y cantantes como Chloé Bird también pondrán sus granitos de arena a Siberiana con debates, talleres y conciertos, respectivamente.

Con el buen sabor de esta literatura, y con la figura de Joaquín Araújo, nos desplazamos a la ribera del río Tormes, porque allí participa también en otro evento el mismo escritor y agricultor, en BosqueGrafías Encuentro de Arte y Naturaleza, del 24 al 26 de junio. Poesía, escultura, música, danza, fotografía e ilustración llenan el programa con talleres, exposiciones, conversaciones y conciertos que se reparten entre los pueblos de Santa Marta de Tormes y Almenara de Tormes. A mí, personalmente, me suena especialmente bien la propuesta de baño de bosque que nos hace Alicia Andrés, para las 9.30 de la mañana del sábado 25 de junio. Leed, leed: “Una experiencia inmersiva en un bosque de ribera. Despertar sensorial, un tiempo fuera del tiempo para volver a nuestro verdadero hogar: la naturaleza”. Imposible una mejor comunión entre lo rural y lo natural.

