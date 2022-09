Aire Libre Septiembre: caricaturas de aves y oler el monte

Entre el garaje y los tendederos del edificio de viviendas en el que vivo siguen activas las golondrinas, cuando otros años por estas fechas ya se habían marchado. Y los pronósticos del tiempo anuncian un otoño con más calor del habitual y pocas lluvias, cosa que seguro afectará a la berrea del ciervo y al ciclo de algunas cosechas. Estas alteraciones climáticas y fenológicas no deben desanimarnos en nuestras salidas naturalistas y rurales. Todo lo contrario, en la dualidad de adaptarnos y saber cómo frenar estas alteraciones, hay que salir a seguir los rastros y huellas de los animales en el bosque, a pintar mariposas entre paisajes turolenses, a pajarear en barco y en bicicleta, a conocer los conjuntos históricos de diez pueblos de Cáceres, a aprender a cosechar semillas o a empeñarnos en disfrutar con la berrea del ciervo.

Con esta sección de Aire Libre consolidada en El Asombrario, tengo la suerte de que son cada vez más las personas y colectivos que llaman a mi puerta para ofrecer sus propuestas de ocio entre campos y pueblos. Y hay algunas que me llaman mucho la atención, como las que surgen desde la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín (AETSA), en Teruel. Por ejemplo, desconocía por completo que uno de los pueblos de esta serranía se llamara Griegos, y que este nombre no tenga nada que ver con la cultura helénica, sino con ser uno de los pueblos ubicados a mayor altitud en España. Según algunas fuentes, con sus 1.602 metros, es el segundo más alto, y según otras, el cuarto. El nombre tiene una raíz celta (brg) para denominar a un lugar alto, elevado, que con el paso de otras culturas y lenguas fue derivando a bric, breg y grieg. Y también desconocía que en Griegos hay una Casa de las Mariposas.

Pintar mariposas en la Sierra de Albarracín

De esta Casa de las Mariposas parte una de las propuestas AETSA. Se trata de la III Edición del Concurso de Pintura al Aire Libre de Griegos, que tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre. Por sumar más alicientes a este pueblo vamos con las bases del concurso: pueden participar hasta 30 personas, que para su selección final deben mandar dos obras propias antes del 6 de septiembre; luego tienen que acercarse a la Casa de las Mariposas y escoger uno de los casi 3.000 insectos que hay allí expuestos; a continuación, deben pintarlo enmarcándolo en un lugar del pueblo que elijan; y, para culminarlo, la inscripción es gratuita e incluye el alojamiento y la manutención de los artistas durante el fin de semana. ¿Que no logras inscribirte? Pues ya tienes una excusa perfecta para perderte por este pueblo mientras disfrutas con la obra de 30 pintores entre sus calles y campos.

Lógicamente, una vez que te empapas bien de los pormenores de esta cita te pica la curiosidad sobre el resto de la programación de actividades en la sierra de Albarracín. De esta manera, das con una marcha senderista nocturna y una jornada de astroturismo también en Griegos (3 de septiembre), con otras marchas senderistas entre Terriente y El Villarejo (10 de septiembre) y Villar del Cobo (17 de septiembre), con otra jornada de astronomía en Noguera de Albarracín (17 de septiembre) y con un curso de rastreo de fauna y observación de ciervos en plena berrea en los Montes Universales (30 de septiembre y 2 de octubre). Vamos, que nos quedamos sin excusas para planificar un viaje a esta esquina del suroeste de Teruel.

Olfato, gusto y tacto en Monfragüe

Lo del rastreo de fauna y la berrea del ciervo me lleva inevitablemente a Ecotono, una empresa que cuida al máximo las propuestas, lugares y personas destinadas a enseñarnos lo que palpita en la naturaleza. A ver si hay suerte y encontráis plaza para su programa de observación y audición de la berrea (9 al 11 de septiembre) en el Parque Nacional de Monfragüe, combinado con el “tacto de la geología” y el “gusto y olfato del monte mediterráneo”. O para el curso básico de rastreo de fauna salvaje (23 al 25 de septiembre) por la sierra de Guadarrama desde Peguerinos (Ávila).

Naturcyl en la Montaña Palentina

Hemos hablado de la berrea en la sierra de Albarracín y Monfragüe, y nos falta la Montaña Palentina. Con la excusa de la Feria Internacional de Ecoturismo (Naturcyl), que se celebra del 23 al 25 de septiembre en Ruesga (Palencia), recomiendo una edición más apuntarse a las visitas guiadas tanto a primera hora de la mañana como a última de la tarde para observar y aprender a fotografiar la berrea del ciervo. Curiosamente, hay más actividades que unen lo que os he mostrado de la sierra de Albarracín con la Montaña Palentina: el taller Pintar la naturaleza y otro sobre iniciación al estudio de las mariposas, y atención igualmente a las experiencias gastronómicas a través de productos de Teruel como el jamón, el queso, la trufa y el aceite.

Son unos pocos ejemplos de las decenas de conferencias, exposiciones, talleres, visitas y degustaciones, entre otras actividades, que tendrán lugar en Naturcyl, de las que extraigo dos más. Una parece baladí, pero no lo es: un taller sobre montaje y desmontaje de tiendas de campaña. Este año he podido comprobar cómo entre seis personas que nos embarcamos en una travesía montañera por la sierra de Béjar solo la mitad sabían colocar perfectamente las piquetas para amarrar bien la lona de la tienda ante las fuertes rachas de viento que se avecinaban. Otra va sobre ecoturismo y discapacidad, que se completa con visitas guiadas en sillas adaptadas para personas con diversidad funcional.

Delta Birding Festival y aves en caricaturas

¿Montaña o mar? Esta dicotomía que se plantea antes de un periodo vacacional, sobre todo al inicio del verano, la tenemos también ahora, al final de la misma estación y comienzos del otoño, ya que la feria Naturcyl coincide en fechas (23 al 25 de septiembre) con otra cita clásica de la temporada: el Delta Birding Festival en el delta del Ebro, Tarragona. Aquí me pasa lo mismo que en Naturcyl: ¿qué recomendar entre decenas de interesantes propuestas, y más aún en torno a mis queridas aves?

Si obviamos en esta relación (pero no en la asistencia al festival) las conferencias y las presentaciones de libros, me decanto por la exposición Ornitografías: ¡mostrando la belleza del vuelo de las aves!; las salidas guiadas para ver aves de noche, en barco o en bici; o los diversos talleres de fotografía o iniciación a la ilustración de aves. Eso sí, no me sustraigo a reseñar otra propuesta tal cual la presentan: “En este taller, Pere Alzina nos acercará al apasionante mundo de los cantos de los pájaros. Mediante una metodología singular, participativa y motivadora no sólo aprenderemos a describir, diferenciar e identificar los cantos de los pájaros, sino incluso a dibujar una caricatura que nos permitirá visualizarlos y recordarlos para siempre”.

Cascos históricos de Cáceres

Este periplo septembrino al aire libre prosigue en Cáceres, dentro del programa Conjuntos Históricos de Cáceres. Realmente, la programación llega hasta el 29 de octubre, pero vamos con las visitas organizadas durante el mes de septiembre, que pasarán por Cáceres (día 3), Cabezuela del Valle (3), Galisteo (4), Garganta La Olla (10), Granadilla (11), Robledillo de Gata (11), Pasarón de la Vera (17), Villanueva de la Vera (18), Hervás (23), Cuacos de Yuste (24) y Brozas (25). Todas las salidas se centran en los cascos históricos de estas localidades, son gratuitas, hay que reservar plaza con antelación e incluyen una actividad especial. Por ejemplo, por volver a los rastros y huellas de la fauna, la cita en Galisteo añade este taller. Algún ejemplo más: la visita y cata en el Museo del Aceite de Robledillo de Gata o una yincana de orientación en Granadilla.

Y cosecha de semillas en Madrid

Punto final en Madrid, en su Sierra Norte y el festival que lleva este nombre y se celebra en Venturada el 24 y el 25 de septiembre. Aquí también habrá un taller de rastros y huellas de fauna salvaje, pero, cuidado, entre otras muchas actividades que añaden diversidad y originalidad a todo lo expuesto hasta aquí. Lo primero: recalará en el festival La despensa de Madrid, el mercado itinerante con productos de la Comunidad de Madrid que hasta octubre recorrerá 20 pueblos madrileños. Sin salir del ámbito gastronómico, apuntamos también que el sábado se cocinarán migas y el domingo paella para una degustación popular. En cuanto a talleres, sumamos el de construcción de cajas-nido, el de comederos para aves, el de extracción de miel, el emocional con caballos y “otro muy interesante sobre la cosecha de semillas, donde se aprenderá cómo y por qué recolectar las propias semillas de huertos y vergeles familiares”. Esto nos cuentan desde la organización, como que, en un afán por reducir la huella ecológica del evento, y entre otras medidas, “no se venderán bebidas envasadas y los vasos y vajilla que se usen serán de fibra vegetal”.

Relacionado