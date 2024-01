Fotos x Palestina: ante el horror, sirvan estas imágenes para ayudar

No hay palabras –se terminan ya– para describir tanto horror, tanta falta de humanidad, tanta barbarie, tanta inmoralidad. La masacre que el Estado de Israel, en manos de un Gobierno de ultraderecha, ejerce sobre Palestina y la pasividad de Occidente ante el genocidio han llevado a las sociedades de todo el mundo a movilizarse en forma de protestas y manifestaciones (desde Sudáfrica a Chile, desde Nueva York a Turquía, desde Indonesia a Bélgica y España) o ayudas de diverso tipo al pueblo palestino a través de ONGs. Como la que recogemos hoy: Fotos x Palestina. Fotos donadas por casi 200 profesionales de la fotografía en España para recaudar fondos para los trabajos urgentes de Médicos Sin Fronteras en Gaza.

Cuando faltan las palabras para describir lo que está sucediendo en Palestina desde el 7 de octubre –desde los atentados terroristas de Hamás y la brutal respuesta del Gobierno sionista, fuera de cualquier pauta del Derecho Internacional, los derechos humanos, el alma, la vergüenza y la razón–, hemos de recurrir a los datos: 23.000 palestinos asesinados en Gaza (de ellos, más de 9.000 niños y niñas; y ahora van a por Cisjordania, donde en 2023 los israelíes mataron a 507 personas), 58.500 heridos graves, casi 2 millones de desplazados, 326 trabajadores de la Sanidad asesinados, 144 trabajadores de Naciones Unidas asesinados, 121 periodistas asesinados. Cuando faltan las palabras para denunciar el asedio a toda una población privándoles de agua, alimentos y medicinas (378.000 personas están en riesgo grave por deficiente alimentación), cuando se ataca ambulancias (112 han sido dañadas), hospitales (de los 36 que había en la Franja sólo siguen funcionando 13), colegios (el 70% de las instalaciones educativas han resultado dañadas), iglesias y mezquitas (3 iglesias y 122 mezquitas han sido destruidas total o parcialmente) –datos según el difícil recuento que realiza Naciones Unidas por las trabas a la información que impone Israel– y hasta profanan cementerios y con excavadoras desentierran cadáveres con las sepulturas aún calientes y dolientes, y los soldados se graban burlándose de la masacre, llegan las imágenes, las fotografías.

Imágenes como las que vemos a diario en redes como X, de la mano de valientes que denuncian el genocidio hora tras hora, como las cuentas de @HoyPalestina, @josevico4 @ManuPineda @MistralS (Maruja Torres) @javierespinosa2 @losotrosjudios @olgarodriguezfr @Raquel_Marti_ @javierbauluz @UNRWAes @FranSevillaRne @yalvareztv @carnecrudaradio (seguidles, por favor).

E imágenes repletas de solidaridad como las 187 fotografías que han donado 187 profesionales que ejercen en nuestro país y que se venden a 100€ por copia para recaudar fondos para Médicos Sin fronteras (sí, seguidles también en X: @MSF_Espana).

Una iniciativa puesta en marcha por un grupo de fotógrafas y fotoperiodistas pertenecientes a la Asociación Contamos el Mundo, “destinada a enfrentar la urgente catástrofe humanitaria en Gaza”, que comenzó el 27 de diciembre y durará hasta el 27 de febrero. Según la portavoz de la iniciativa, Hanna Jarzabek, a principios de esta semana habían superado ya los 46.000 euros de recaudación. “Queremos expresar nuestro enorme agradecimiento por la respuesta e involucración de tanta gente. Sabemos que había más fotógrafos y fotógrafas que querían colaborar, pero llegó un momento en que ya tuvimos que poner un límite”.

En su página web explican detenidamente que 82 de esos 100 euros de cada foto (de un tamaño de 20 x 30 cms) irán destinados a Médicos Sin Fronteras; los otros 18 cubren los gastos de impresión, envíos y administración. En especial, quieren agradecer el trabajo a la imprenta valenciana Impresum, por sus “presupuestos solidarios” en la impresión y envío de las fotos.

Entre los profesionales de la fotografía que colaboran desinteresadamente en esta iniciativa por Palestina con gran variedad de temáticas y sensibilidades (aunque predominan las visiones sobre la naturaleza y la cooperación solidaria global), nombres como Cristina García Rodero, Emilio Morenatti, Chema Conesa, Alfredo Cáliz, Carma Casulá, Estela de Castro, Juan Carlos Tomasi, Castro Prieto, Lorena Ros, María Primo, Navia, Oriol Alamany, Ruth Montiel, Sofía Moro, Tino Soriano, Tania Castro, Ariadna Creus, Marta Moreiras, Ofelia de Pablo, Hanna Jarzabek…

Cuando ya no encontramos palabras ni datos que movilicen a quienes tienen capacidad para detener la masacre, cuando ya no son suficientes para acabar con la barbarie, me viene a la cabeza repetidamente un vídeo que vi en X hace unas semanas, en vísperas de Navidad. Quizá pueda parecer más inocente y anecdótico que otros, menos determinante, porque no se ve sangre ni niños moribundos ni niñas con las piernas amputadas, ni padres destrozados y madres llorando, pero se me ha quedado grabado como resumen de hasta qué grado de bajeza puede llegar una sociedad: Unos soldados israelíes se graban entre risas destrozando una humildísima tienda palestina de chuches y juguetes; con qué saña y odio y falta de cualquier vergüenza y sentido de la dignidad van destrozando cada muñeca, cada pequeño peluche, cada estantería de dulces…

Cuando no se encuentran palabras para describir lo que está haciendo Israel en Gaza, lo que le están dejando hacer, sirvan estas imágenes para ayudarles… Y para mantener viva la llama, como me dice Hanna Jarzabek, de la denuncia del horror, para que no nos olvidemos de ellos y les torturen aún más, porque en este mundo impaciente, enfermo de prisas, en el que las canciones de 3 minutos ya parecen largas a las nuevas generaciones, es fácil olvidarse hasta de la negrura de las excavadoras arrasando cementerios y de los soldados bien armados riéndose de los tarros de golosinas que poco antes unos niños gazatíes miraban con ojos de ilusión, como si la felicidad estuviera contenida en conseguir comprar unas pocas chuches multicolores.

Cuando no se encuentran palabras… Bueno, sí, hay una que sí podemos encontrar y repetir día tras día: Genocidio.

Puedes ver todas las fotografías y colaborar entrando aquí.

