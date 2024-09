“Hemos encontrado hasta una fregona en un nido de cigüeña”

Entramos en septiembre y, con el nuevo mes, llega la emigración de muchas de las cigüeñas que nos han acompañado este verano. Nancy Blanco es el ‘alma mater’ de Amigas das Cegoñas (Amigas de las Cigüeñas), una organización gallega, con sede en Orense, que se ha convertido en un referente ambiental en su provincia. Aunque lo suyo con las aves venía de lejos, fue en 2019 cuando se decidió a montar su propia organización, que cuenta ya con 70 socias (el 95% son mujeres). Además, necesitaba cobertura para denunciar aquellos casos de destrozo ambiental que afectaban a estas aves y a los que había que poner freno, algo que también hace como coordinadora en su provincia de Ecologistas en Acción. Es nuestra nueva invitada a la ‘entrevista circular’.

¿En qué consiste el trabajo de Amigas das Cegoñas?

Se trata de una asociación para promover la ciencia ciudadana, la divulgación y la investigación, sobre todo de las cigüeñas. Es una especie tan común que parece que no se le da la importancia que tiene. A mí siempre me han fascinado. Desde la organización, damos charlas y organizamos actividades de observación con los colegios. Les llevamos de ruta por zonas como la comarca de la Limia, donde se desecó la laguna de Antela, pero a la que aún vuelven muchas aves. Eso nos permite financiarnos. En Amigas das Cegoñas hacemos mucha divulgación social y muchas denuncias ante la falta de conciencia ambiental que hay en Galicia. También censos de cigüeñas. Estimamos que en Lugo hay unos 2.000 nidos y otros 400 en Orense, que es de donde tenemos datos. Y en el municipio orensano de Maceda no hace mucho, con ayuda del programa Voz Natura, de la Voz de Galicia, hemos abierto una Senda de las Cigüeñas, tres kilómetros en los que se pueden ver 14 nidos sin molestarles. Todo esto nos ayuda a concienciar a la población.

¿Cuáles son los principales problemas que detectáis para las cigüeñas y otras aves?

En primer lugar, la falta de respeto a la especie. Aquí se tiran sus nidos hasta con tres pollos dentro. No se respeta la ley. Luego, la cantidad de basura que hay. Las cuerdas y gomas que se ponen en el campo acaban en los nidos. Este año participamos en la campaña LIBERA [el proyecto de SEO BirdLife en alianza con Ecoembes que lucha contra la basuraleza] y, al subir a uno de ellos, encontramos hasta una fregona. Y cables, ropa, cartones, envases… Con la bióloga Zulema Varela estamos analizando en la Universidad de Santiago de Compostela sus egagrópilas [bolas de alimento regurgitados por las aves] para ver su contenido. Pero no hay un nido que no necesite limpiarse. Me preocupan mucho las cuerdas que se usan en el campo porque las cigüeñas las confunden con comida y, una vez en el nido, las patas de los pollos se quedan enredadas. A veces, se les amputan las extremidades y acaban muriendo. También en cajas-nido para gorriones se ve de todo. Otro drama son los pesticidas. Ahora estamos recogiendo plumas para analizar cómo les están impactando.

¿Qué hacer si un nido de cigüeña, con lo que pesan, se instala sobre una casa?

Es verdad que a veces pueden ser un peligro, pero hay soluciones; el mejor es proponer a la cigüeña otro lugar para sus crías que esté cercano. Tengo el caso de un granjero que cada año tiene un nido sobre el silo del que alimenta a sus animales. Cada año me llama para que le retire los huevos, pero es que bastaría con que se hiciera una estructura con un poste al que trasladarlo y el ave iría detrás.

¿Cuál crees que es el principal reto ambiental que hoy urge afrontar?

La falta de educación sobre el medio natural desde los colegios. Hay agricultores y ganaderos que sí tienen conciencia, pero muchos otros no. Deben entender la importancia de mantener limpio el campo, de recoger su basura de cuerdas y plásticos. Y yo no veo que esté aumentando esa concienciación. Y aún es peor en las ciudades. Es desesperante ver cómo dejan los jóvenes las calles tras un día festivo, pero luego son pocos los que participan en asociaciones ecologistas. Eso sí, si hay un problema nos llaman para que se lo solucionemos, sin hacer nada por implicarse.

¿Qué es para ti la economía circular?

Es un proceso interesante que debería explicarse mucho mejor a la sociedad para que participaran, en conjunto, ciudadanos, empresas y administraciones, y así mejorar la gestión de los residuos, y para que el máximo posible se reutilizara. También creo que es restaurar la naturaleza, que no sea la que sale perdiendo.

¿Qué dirías a los escépticos de reciclaje?

No les diría nada. Me los llevaría a hacer una ruta de nidos de cigüeñas y les explicaría en directo lo que pasa para que comprobaran lo que impacta la basura y lo difícil que es quitarla. Para limpiar un solo nido, tenemos que pedir el permiso medio año antes a la Xunta, luego avisar al ayuntamiento de turno y, por último, si no nos prestan la grúa, alquilar una, que cuesta 300 euros una tarde. Encima, cuando se hace una campaña como la de LIBERA para recoger basuraleza ni siquiera nos la publicitan en los municipios. Hay mucho por avanzar.

Esto da poco pie a ser optimista de cara al futuro…

Mi optimismo es seguir trabajando cada día y no rendirme. No es una labor recompensada, pero sí confío en que el mensaje que tratamos de transmitir llegue a alguien. De momento, en estos años con las cigüeñas, hemos conseguido implicar a algunos ayuntamientos que empezaron con reticencias y ahora colaboran.

¿Un lugar especial al que te gusta regresar?

La comarca de la Limia de Orense, donde hay 54 charcas de las que se extrajo arena en el pasado y se han restaurado. Ahora pasan por allí patos, cormoranes, martinetes…

